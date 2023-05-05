Напряженная ситуация возникла в отношениях Минпросвещения Республики Абхазия и сухумской городской администрации. Ведомство уже месяц не может добиться от мэра официального ответа на свое официальное письмо. Камнем преткновения стала реорганизация в области школьного образования в городе, которая не была согласована с министерством и вызвала недовольство и непонимание многих сухумских учителей и родителей учеников.

На этой неделе бурное обсуждение в абхазском сегменте «Фейсбука» вызвало заявление Министерства просвещения Абхазии. В нем говорится, что в связи с общественным резонансом в социальных сетях, а также устными обращениями преподавателей, представителей родительского комитета г. Сухума, родительского комитета городской средней школы №10 им. Н. А. Лакоба, «вызванными информацией о переименовании средних школ города Сухума, Министерство просвещения Республики Абхазия заявляет, что переименования… были осуществлены без согласования с центральным органом государственной власти в сфере образования и выражает несогласие с данной мерой, инициированной Управлением образования г. Сухума. 7 апреля 2023 г. Министерство просвещения направило письмо на имя главы администрации г. Сухума Эшба Б. Ф. с просьбой разъяснить ситуацию. Однако по настоящее время, вопреки требованию части 2 статьи 11 Закона Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия» № 2278-с-IV от 31.12.2008 г., Министерством просвещения Республики Абхазия так и не получен ответ от администрации города Сухума».

Сразу возникло предположение, что Беслан Эшба не стал отвечать на письмо Минпроса, поскольку аккурат в тот день, 7 апреля, на сайте администрации города был помещен подробный комментарий начальника муниципального учреждения «Управление образования» администрации Сухума Астанды Таркил и юриста учреждения Стеллы Лолуа в ответ на «обеспокоенность общественности по поводу якобы переименования школ столицы».

Если коротко пересказать тот комментарий, то распоряжением главы администрации Управление образования было ликвидировано и была создана новая структура – муниципальное учреждение администрации города Сухума «Управление образования». В течение двух лет проводилась поэтапная работа «для того, чтобы выровнять ситуацию, чтобы в рамках закона работали наши общеобразовательные школы». Астанда Таркил подчеркнула, что реорганизация не коснулась наименования школ. В ее рамках узаконены кадровые вопросы, были выявлены и нарушения, «потому что в школах очень много было «мертвых душ», которые не работали, также и в дошкольных учреждениях». На вопрос, с чего начались слухи о переименовании школ, начальник управления сказала: «Наверное, потому что к названиям школ было добавлено слово «филиал». В данном случае «филиал» означает: подведомственное учреждение Управления образования и ничего более. Стелла Лолуа отметила, что структура администрации была приведена в соответствие с действующим гражданским законодательством Республики Абхазия. И добавила:

«Мы понимаем, что родительская общественность и общественность в целом была обеспокоена тем, что якобы средние школы города были лишены своих исторических наименований. Однако отмечаем, что мы не преследовали и не могли преследовать цели лишить исторического наследия, исторической памяти средние школы. Наоборот, правовая основа деятельности и Управления образования, и наших филиалов в настоящее время полностью соответствует действующему законодательству Республики Абхазия. Уже в начале этого года были изданы соответствующие нормативные акты о присвоении имен выдающихся исторических личностей нашим средним школам. Отмечаем, что руководители школ были уведомлены о том, что до конца учебного года, т.е. до начала государственных экзаменов и до начала выдачи аттестатов процесс внесения изменений в наши уставные документы и отражения этих изменений в печатях будет завершен».

Тогда этот комментарий был приведен в ряде СМИ, и казалось, что все успокоилось. Но, как видим, нет. Во-первых, Минпрос выразил сейчас публичное недовольство тем, что ему не ответили в установленном порядке. Во-вторых, знакомство с интернет-комментариями к его заявлению свидетельствует, что едва ли не для всех из десятков их авторов было вообще непонятно, о чем шла речь, то есть за происходящим они совершенно не следили, но тем не менее поспешили высказаться. Вот несколько типичных комментариев:

«Я что-то пропустил? Какие школы переименовали и как они теперь называются (ну, или как пытались переименовать)?»;

«Если все школы – филиалы, то где основные школы?»;

«Филиал управления образования при администрации города?! А детский сад тогда филиал чего? Кто такой суперодаренный придумал это… даже не знаю, как назвать. Где это подсмотрел и скопировал, чтобы остаться в истории? Автора, пжл!»

Но были среди комментаторов и те, кто проявил осведомленность:

«Уже вся документация изменена. Родители 10-й школы возмущались, писали письмо и собирали подписи. Уверяли, что все останется, как есть. Но посмотрим, какие аттестаты выдадут детям. И этим все будет сказано»;

«А переименование – это еще и трата бюджетных денег. Надо все печати во всех школах и детских садах заменить и всякие там бланки и документы».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с Минпросом и с МУ «Управление образования» администрации столицы. Но ничего нового к уже известному они не добавили. Начальник отдела по связям с общественностью министерства Аслан Кутелия сказал:

«По этому поводу мы свою позицию уже озвучили, так скажем.

– Ну, пока никакой реакции не было – в смысле ответа главы администрации города?

– Нам ничего не поступало.

– А вы видели ту публикацию их месячной давности?

– Да. Но мы направляли официальное письмо… И пока имеем то, что имеем, никакого ответа нет».

Начальник МУ «Управление образования» администрации Сухума Астанда Таркил заявила:

«Это было адресовано администрации города. Город будет отвечать, непосредственно глава администрации. Решение по реорганизации у нас идет за подписью мэра города. На опережение мы ничего говорить и писать не будем. Когда мы увидим официальный ответ, тогда можно будет комментировать. По поводу нашего сайта… публикация же была, юрист Управления образования дала развернутую информацию. Повторюсь: то, что министерство опубликовало, это было адресовано главе администрации города».

Пришлось прибегнуть к получению информации от источника в сфере школьного образования столицы, который пожелал остаться неизвестным и подчеркнул, что излагает свое сугубо личное мнение. Он сказал, что не знает, зачем была нужна эта реорганизация, это введение слова «филиал», которое так взбудоражило и сбило с толку учителей и родителей. Неужели без этого слова нельзя было навести порядок, искоренить «мертвые души» и прочее? Наверное, если бы эта реорганизация проводилась в какие-то другие времена, например, советские, все просто взяли бы под козырек. Но сейчас, в эпоху соцсетей и почти неограниченной свободы слова… А тут еще недовольство многих учителей и родителей наложилось на давно ставшие напряженными отношения между Минпросом и руководством Управления образования города.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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