В Южной Осетии все чаще связывают случаи насилия с отсутствием психологической помощи тем, кто в этом нуждается. «Эхо Кавказа» спросило жителей Цхинвала, обращались ли они когда-нибудь к психологу и что они об этом думают.

Эльза: К сожалению, нет, не обращалась, но хотелось бы, честно говоря. Во-первых, этому препятствует то, что у нас нет квалифицированных психологов. Во всяком случае, мне о них не известно. Так-то они у нас есть, но это просто одно название. А тех, кто реально может чем-то помочь, таких, по-моему, нет. У нас, наверно, менталитет такой, люди не совсем им доверяют. Какое-то предвзятое отношение к психологам, к ним относятся как к психиатрам. А нам, нашему обществу, это необходимо, остро необходимо. И уже давно. У нас на учете у психиатров состоит около двух тысяч людей, 800 из них дети. Это, по-моему, довольно плохой показатель. И при всем при этом у нас нет психиатрической клиники, даже кабинета нет.

Георгий: Сам я никогда не обращался, мне лично это не нужно. Ну, мне так кажется, что не нужно, я вообще об этом не задумывался. Я вообще даже не в курсе, есть ли здесь такие специалисты. А если есть, я без понятия, ходит к ним кто-нибудь или нет. С другой стороны, здесь все всех знают, и может, некоторым неудобно. Что если кто-то узнает, что они ходят к таким врачам… Я не слышал ни от кого, чтобы ходили к психологу.

Фатима: Нет, я не обращалась. Я знаю, что многие хотят, но не обращаются. То ли стесняются того, что если окружающие узнают об этом, что подумают. Может, не обращаются еще потому, что здесь все знают друг друга.

Арсен: Не знаю, может, не обращаются к психологам потому, что не принято? Не то что не принято, как будто еще не дошли до этого, как будто это какая-то праздная проблема. Может, кажется, что есть пока проблемы важнее и первоочереднее, которые надо решать, а это из какой-то сытой, спокойной жизни. Мне кажется, это не так. Может, многие и хотят, но некуда обращаться. Так как это у нас не принято, то и рынок этих услуг у нас не сформировался. В том числе, и поэтому.

Лина: Я не обращалась, нет. Я изучала вопрос, но обращаться не обращалась. Я понимаю это так, что на уровне этническом у осетин есть представление на подсознательном уровне, что если болеешь, даже физически, это стыдно, и это означает, что ты слаб. Поэтому не принято говорить о своих недугах. Еще у нас не очень разделяются психологи и психиатры. А это разные сферы. Наверное, надо разделить. Психолог это тот, кто помогает справиться с ситуациями, с эмоциями, а психиатр лечит.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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