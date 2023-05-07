Вновь назначенному командующему Российского миротворческого контингента (РМК) в непризнанном Нагорном Карабахе Александру Ленцову не удалось достичь успеха на переговорах с азербайджанской стороной в Баку.

На этой неделе Ленцов отправился в Баку, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в регионе в связи с установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре.

«По результатам обсуждений не удалось достичь договоренности о положительном изменении ситуации и восстановлении условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», - написал на своей странице в Facebook в воскресенье госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

Он отметил, что в ближайшее время планируется новая встреча, но не уточнил, где именно она пройдет.

23 апреля азербайджанские военные перекрыли мост через реку Хакари в начале Лачинского коридора, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, установив там КПП, сообщает Радио Азатутюн.

Согласно трехстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор, как и Нагорный Карабах, находится в зоне контроля российских миротворцев.

В Ереване и Степанакерте заявили, что установленный Азербайджаном блокпост уже де-юре установил блокаду Нагорного Карабаха, которая фактически началась в декабре прошлого года, когда группа называющих себя экологическими активистами азербайджанцев перекрыла движение вдоль единственной трассы, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, на участке Шуши-Каринтак.

Через несколько дней после установки Азербайджаном КПП на мосту через реку Хакари блокирующие дорогу азербайджанцы заявили, что их требования были частично удовлетворены данным событием и что они приостанавливают свою акцию. Согласно сообщением, вместо них на месте акции были размещены азербайджанские силовики.

Отметим, что 6 мая президент Нагорного Карабаха провел рабочее совещание с участием ответственных представителей системы государственного управления региона.

Согласно ИнфоЦентру Нагорного Карабаха, в повестке совещания были вопросы, касающиеся обеспечения безопасности региона в условиях полной блокады, организации социально-экономической жизни населения и работами, проводимыми в других сферах.

«Президент коснулся внутренних и внешних вызовов и подчеркнул необходимость консолидации всех ресурсов и пересмотра проводимых работ», - говорится в сообщении, размещенном на единой информационной платформе госорганов Нагорного Карабаха.