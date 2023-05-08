Вчера в Новом Афоне открылась трехдневная ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел имени Гиви Смыра. В ближайшее время будет открыт и музей его имени. Чем в Абхазии запомнился первооткрыватель Новоафонской пещеры?
Вчера в Новом Афоне, на территории Центра культуры и творчества имени скульптора, художника и первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыра открылась ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел. С погодой повезло: проливной дождь, о котором предупреждали синоптики, хлынул только к вечеру, а утром и днем было вполне комфортно, даже временами солнечно.
В ярмарке, которая также названа в честь Гиви Смыра, принимают участие более семидесяти мастеров из Абхазии и России. К примеру, на ней были представлены два ножа кузнецов из Сухума с рукоятками из бивня мамонта, привезенного из Якутии. Помимо столь редких ножей, мастера кузни «Абраскил» предлагали вниманию многочисленных посетителей пояса к национальным абхазским костюмам. На ярмарке можно было также увидеть копии древних духовых инструментов, выполненные вручную предметы быта из дерева, бумаги и керамики, декоративные растения, сумки, картины, сладости, абхазские алкогольные напитки, мед, аджинджыхуа, аджику.
Ярмарка продлится три дня. Сегодня на той же площадке проходили выступления детских музыкальных коллективов, завтра, в день Победы, намечен поэтический вечер.
Кстати, Гиви Смыр, памяти которого посвящен этот фестиваль, родился 9 мая 1945 года, то есть и сама дата его рождения уникальна, он пришел в мир в первый день наступившего в Европе мира после самой ужасной и разрушительной в истории человечества войны.
Замглавы администрации Нового Афона Беслан Харабуа объявил о том, что в ближайшее время будет открыт музей имени Гиви Смыра, которому 9 мая исполнилось бы 73 года. Герой Абхазии, директор музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя поделилась своими воспоминаниями о нем как о воине. Историк Руслан Гожба в своей речи, в частности, подчеркнул, что предки Гиви Смыра владели обширными землями, и нынешняя территория Новоафонского монастыря в прошлом принадлежала им.
Руководитель центра культуры и творчества имени Гиви Смыра, его вдова Жаклин Чачибая поблагодарила всех, кто пришел на ярмарку, и отметила, что Гиви прожил жизнь не зря, так как смог достучаться до многих сердец. А вот что она сказала журналистам:
«Понимаете, у него была задумка, он не успел ее воплотить до конца. Мы хотим создать здесь площадку, где могла бы реализовывать себя молодежь. Поэтому мастера, которые близки ему по духу и которые сегодня рядом с нами, просто, знаете, воодушевлены этой идеей. И вообще, вся атмосфера получается волшебная. Все рядом стояли: и администрация города, и школа».
Имя Гиви Смыра стало известно за пределами его родного Нового Афона, когда ему было 16 лет. Тогда, в далеком 1961 году, он один с помощью простой веревки спустился в пропасть, которую издревле называли в народе «Бездонной ямой». Так была открыта Новоафонская пещера. Через некоторое время вместе с ним на дно спустились спелеологи со специальным снаряжением. С 2004 года до своей смерти в 2016 году Гиви Смыр был директором Новоафонского пещерного комплекса, начавшего принимать первых туристов еще в 1975 году.
Художник-самоучка, скульптор, художник участвовал в Отечественной войне народа Абхазии, был начальником штаба 1-го батальона Гумистинского оборонительного рубежа, позже командовал четвертым мотострелковым батальоном. Гиви Смыр – кавалер ордена Леона и ордена «Ахьдз-Апша» II степени.
При поддержке администрации Нового Афона он проводил реставрационные работы на достопримечательностях Анакопийской горы, Новоафонского водопада и тропе к гроту Симона Кананита.
Заслуженный работник культуры Абхазии, директор Республиканского центра народного творчества Нури Кварчия тоже выступил на открытии фестиваля и поделился с «Эхом Кавказа» своими воспоминаниями о Гиви Смыре:
«Вот эта крепость, где башня стоит, в свое время была бесхозной, никто за ней не ухаживал, плющом все обросло и рушилось. И он несколько раз (обращался) к государству, но поддержку не получил. Потом общественность, естественно, отреагировала. Безвыходное положение, объявили субботник, чтобы очистить стены. Мои дети были тогда маленькие, особенно девочка, даже не ходила. Но мы ее взяли с супругой, приехали, одеяло расстелили. Мы втроем и все люди такие, как мы, волонтеры, с утра до вечера очищали эти древние стены крепости. Это было что-то... Еще месяц после этого краснота у всех на руках не сходила. Вот это я запомнил. В принципе, вот так мое знакомство с ним состоялось. Потом, когда я увидел его работы, стал помогать в организации персональных выставок. Это был уникальный человек, он всегда находился там, где народ. Он слышал то, что далеко не все слышали, видел то, что далеко не каждому дано увидеть. На десятилетия вперед мыслил. Он от природы мудрейший был человек. И мимо интересного камня не проходил, из всего мог сделать произведение искусства. И ходил по лесам, он был человек природы».
А мне вспомнилось, как некая общественная организация в дальнем зарубежье после голодовки Гиви присвоила ему почетное звание «Жираф», что означает «человек неравнодушный, высовывающийся».
И еще новость. В этом году в Новом Афоне зарегистрирован клуб начинающих спелеологов имени Гиви Смыра.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия