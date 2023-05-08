Вчера в Новом Афоне открылась трехдневная ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел имени Гиви Смыра. В ближайшее время будет открыт и музей его имени. Чем в Абхазии запомнился первооткрыватель Новоафонской пещеры? Вчера в Новом Афоне, на территории Центра культуры и творчества имени скульптора, художника и первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыра открылась ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел. С погодой повезло: проливной дождь, о котором предупреждали синоптики, хлынул только к вечеру, а утром и днем было вполне комфортно, даже временами солнечно. В ярмарке, которая также названа в честь Гиви Смыра, принимают участие более семидесяти мастеров из Абхазии и России. К примеру, на ней были представлены два ножа кузнецов из Сухума с рукоятками из бивня мамонта, привезенного из Якутии. Помимо столь редких ножей, мастера кузни «Абраскил» предлагали вниманию многочисленных посетителей пояса к национальным абхазским костюмам. На ярмарке можно было также увидеть копии древних духовых инструментов, выполненные вручную предметы быта из дерева, бумаги и керамики, декоративные растения, сумки, картины, сладости, абхазские алкогольные напитки, мед, аджинджыхуа, аджику.

Ярмарка продлится три дня. Сегодня на той же площадке проходили выступления детских музыкальных коллективов, завтра, в день Победы, намечен поэтический вечер. Кстати, Гиви Смыр, памяти которого посвящен этот фестиваль, родился 9 мая 1945 года, то есть и сама дата его рождения уникальна, он пришел в мир в первый день наступившего в Европе мира после самой ужасной и разрушительной в истории человечества войны.

Замглавы администрации Нового Афона Беслан Харабуа объявил о том, что в ближайшее время будет открыт музей имени Гиви Смыра, которому 9 мая исполнилось бы 73 года. Герой Абхазии, директор музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя поделилась своими воспоминаниями о нем как о воине. Историк Руслан Гожба в своей речи, в частности, подчеркнул, что предки Гиви Смыра владели обширными землями, и нынешняя территория Новоафонского монастыря в прошлом принадлежала им. Руководитель центра культуры и творчества имени Гиви Смыра, его вдова Жаклин Чачибая поблагодарила всех, кто пришел на ярмарку, и отметила, что Гиви прожил жизнь не зря, так как смог достучаться до многих сердец. А вот что она сказала журналистам:

«Понимаете, у него была задумка, он не успел ее воплотить до конца. Мы хотим создать здесь площадку, где могла бы реализовывать себя молодежь. Поэтому мастера, которые близки ему по духу и которые сегодня рядом с нами, просто, знаете, воодушевлены этой идеей. И вообще, вся атмосфера получается волшебная. Все рядом стояли: и администрация города, и школа».

Имя Гиви Смыра стало известно за пределами его родного Нового Афона, когда ему было 16 лет. Тогда, в далеком 1961 году, он один с помощью простой веревки спустился в пропасть, которую издревле называли в народе «Бездонной ямой». Так была открыта Новоафонская пещера. Через некоторое время вместе с ним на дно спустились спелеологи со специальным снаряжением. С 2004 года до своей смерти в 2016 году Гиви Смыр был директором Новоафонского пещерного комплекса, начавшего принимать первых туристов еще в 1975 году. Художник-самоучка, скульптор, художник участвовал в Отечественной войне народа Абхазии, был начальником штаба 1-го батальона Гумистинского оборонительного рубежа, позже командовал четвертым мотострелковым батальоном. Гиви Смыр – кавалер ордена Леона и ордена «Ахьдз-Апша» II степени. При поддержке администрации Нового Афона он проводил реставрационные работы на достопримечательностях Анакопийской горы, Новоафонского водопада и тропе к гроту Симона Кананита.

Заслуженный работник культуры Абхазии, директор Республиканского центра народного творчества Нури Кварчия тоже выступил на открытии фестиваля и поделился с «Эхом Кавказа» своими воспоминаниями о Гиви Смыре: