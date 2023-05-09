Что Армения приобретает и что теряет в соответствии с картой 1975 года?

После интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна Радио Азатутюн картографы ищут карты Армении 1975 года.

«Мы говорим, что готовы принять всю линию границы по картам 1975 года», – сказал Пашинян.

Картограф Шаген Шагинян карту именно того года не изучал. Историк, автор научных трудов по армяно-азербайджанским территориальным спорам Амо Сукиасян также не располагает информацией о карте 1975 года.

Около 20 лет назад доктор исторических наук Аматуни Вирабян приобрел в Москве военные карты Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза.

«Они были опубликованы в разные годы, но в основном в 70-х годах. Это последние карты», – сказал Вирабян.

В папке и в компьютере картографа Рубена Галчяна находится около 250 военных карт Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза 1974 года. Галчян предполагает, что именно об этих границах говорил премьер-министр Пашинян.

«На основании этих карт мы обрели независимость. До 1991 года эти границы не менялись», – сказал он.

На этих картах Армения составляет 29 800 квадратных километров и имеет азербайджанские анклавы: 7 покинутых сел в Тавуше, через которые, однако, проходит армяно-грузинская межгосударственная граница, и населенное ныне армянами село Тигранашен, бывшее село Кярки – на ведущей в Сюник трассе.

Проведение работ по делимитации и демаркации границ по картам 1970-х годов означает возврат анклавов. Но армянский эксклав - село Арцвашен было захвачено азербайджанской армией в 1992 году. Это было село с 4-тысячным армянским населением, площадь которого почти равнялась площади всех азербайджанских анклавов вместе взятых. Кроме того, премьер-министр Пашинян несколько раз перечислил, что после Первой Карабахской войны ряд территорий приграничных армянских сел Паравакар, Беркабер и Вазашен перешли под контроль Азербайджана. В интервью Радио Азатутюн Никол Пашинян сказал, что если Азербайджан готов вернуть эти территории, то и Армения готова вернуть анклавы.

Обрабатываемые земли общины Беркабер Тавушской области площадью 800 га находятся под контролем Азербайджана. «Пашни, обрабатываемые земли остались по другую сторону водохранилища. Это персиковые, виноградные и гранатовые сады жителей Беркабера, – сказал глава общины Тигран Арутюнян. – Сейчас они все разрушили, ничего не осталось. На данный момент остался небольшой гранатовый сад, который стали выращивать в последние годы».

«Если армянский берег водохранилища будет возвращен, мы готовы его обрабатывать», – сказал Арутюнян.

Ранее официальный Ереван в лице секретаря Совета безопасности заявил, что у армянской стороны есть правовые основания в отношении анклавов, расположенных на территории Азербайджана, они ждут правовых оснований от Азербайджана.

Картограф Галчян уверен, что Баку таких оснований не найдет: «Во-первых, никакого документа не существует. Во-вторых, самое важное, во второй статье акта Конституции Азербайджана сказано: мы наследники Азербайджанской Республики и ее территории 1918-1920 годов. В 1918-1920 годах анклавов не существовало, они были созданы в 1936-1939 годах».

Тот факт, что в покинутых селах Тавуша или в Тигранашене когда-то жили азербайджанцы, он не считает приемлемым аргументом.

«Правда, они жили 200 лет. А армяне жили в Карабахе около 2000 лет. Значит, весь Арцах должен быть армянским анклавом», – сказал Галчян.

В процессе начертания армяно-азербайджанской границы каким бы законным основанием ни были карты Советского Союза, азербайджанская сторона углубляется в армянскую территорию со своими картами. У картографа есть и эти бумаги. «Азербайджан сам чертит карту, говорит, что это мое», – сказал он.

Галчян уверен, что на ряде участков Сюника, Гегаркуника и Вайоц Дзора Азербайджан, углубившийся в армянские территории, попытается использовать в качестве основы для переговоров подготовленные им совершенно новые карты.

Радио Азатутюн