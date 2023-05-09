Противостояние двух ветвей грузинской власти отразилось и на характере торжеств в честь 9 мая. Члены правительства и парламентского большинства проводили их в парке с ветеранами Второй мировой войны, а президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила День Европы концертом возле президентского дворца.

Некоторые политические силы и представители гражданского сектора давно призывают отмечать День Победы над нацизмом не 9 мая, а 8 мая. «Грузия должна сделать выбор и отпраздновать этот день вместе с западным, цивилизованным миром, тем самым идеологически отделившись от наследия советского и российского тоталитаризма», – главный аргумент оппонентов власти.

Впрочем, власть дала поводы для критики и сегодня. Поздравление с годовщиной на официальной странице Facebook парламента с лаконичной подписью «9 мая – День Победы над фашизмом» вызвало шквал негодования в комментариях. Поздравление при этом было украшено советским флагом, использование которого запрещено законом.

«Использование символики Советского Союза запрещено законодательством Грузии, к чему эта фотография?»

«Красный флаг развевается над Тбилиси, да здравствует Советская Грузия!»

«Добавьте российский флаг, черно-оранжевую ленту еще. Так что же удивительного в действиях российского правительства?»

«Мы стали свидетелями того факта, что коммунистический серп и молот появились на странице парламента Грузии. Позор!»

«Поезжайте в Кремль, там парад, выкатили Т-34 для вас, раз не хотите отмечать 8 мая!»

Поздно вечером картинку заменили, автор публикации от парламента не без иронии принес извинения:

«За исторической фотографией последовал такой ажиотаж, что мне кажется, будто я внук Троцкого. Конечно, использование советской символики было ошибкой, господа, к сожалению, мы не обратили внимание. Мы сменили фото, сегодня можете спать спокойно. И вообще, давайте подумаем о том, как победить фашизм в себе».

От лица оппозиции ответила, в частности, депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.

«Советская символика запрещена во всех демократических государствах, в том числе и в нашей стране. Интересно, сегодняшнее большинство парламента не знает об этом и поздравляет грузинский народ советскими символами с 9 мая в независимой Грузии? Что касается 9 мая, то мы давно твердим, что только РФ и ее сателлиты празднует победу над фашизмом 9 мая, Европа празднует этот день 8 мая. Когда в Грузии сменится власть и «рашистское» правительство уйдет в небытие, мы обязательно отпразднуем этот день вместе с Европой», – пообещала Самадашвили.

У «Грузинской мечты» свое мнение на этот счет – капитуляция гитлеровской армии была официально подписана 8 мая 1945 года в 23:01. В это время в Москве, как и в советских республиках, было 01:01 9 мая. На рассвете 9 мая радио в Тбилиси сообщило, что война окончена, поэтому 78-ю годовщину победы над нацизмом Грузия отмечает в то же время, как и 12 бывших союзных республик. Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили с членами правительства в Парке культуры и отдыха возложил цветы к бюсту Мелитона Кантария, а затем поздравил ветеранов с 78-летием Победы над фашизмом.

В президентской администрации собираются праздновать другой юбилей. В связи с Днем Европы перед президентским Дворцом в 9 вечера состоится концерт «За Европу». Мероприятие проводится по инициативе президента Грузии.

И хотя представитель администрации президента, советник по организации официальных мероприятий Ирина Шенгелия пояснила в эфире Общественного вещателя, что для администрации президента «9 мая – День Победы над фашизмом», но в то же время и день рождения Европейского союза, вал оскорбительных комментариев под публикацией в Facebook не стихает до сих пор.

«Европа хороша без фашизма, без глобалистов, когда каждый находится в своей стране, а не с какими-то приставками, 9 мая – День Победы над фашизмом, слава героям!»

«Только не для Европы! Президент Грузии должен знать, что европейские страны празднуют День Победы над фашизмом!»

«Скоро придет время падения сегодняшнего либерального фашизма, и этот день тоже будет торжественно объявлен».

«Слава именам героев, которые во время Второй мировой войны под руководством грузина Иосифа Джугашвили на несколько десятилетий предотвратили наступление фашизма в Европе, слава 700 тысячам доблестных грузинских воинов!»

Организованный президентом концерт сторонники власти восприняли не только как игнорирование интересов ветеранов Великой Отечественной войны, но и как альтернативу официальному правительственному празднованию Дня Европы, которое прошло 6-7 мая.

Впрочем, организованный президентом концерт вызвал недоумение даже у оппозиционной части общества. «Вместо концертов присмотрели бы за выполнением 12-ти рекомендаций», «С песнями-плясками в Евросоюз не примут», – написали ей в соцсетях.

По последним данным, на сегодняшний день в Грузии осталось 114 участников Второй мировой войны, большинство из которых перешагнули столетний и более возраст. Самый старший из них – Александр Бускивадзе, 104-летний житель муниципалитета Зестафони. Согласно решению правительства Грузии, в связи с 78-й годовщиной победы над фашизмом участники Второй мировой войны получат 1000 лари в виде денежной социальной помощи, а члены семей погибших в ВОВ (состоящих на учете в базе данных Государственной службы по делам ветеранов) – 500 лари.

Подписывайтесь на нас в соцсетях