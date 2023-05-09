В Абхазии, как и повсеместно, тает число ветеранов Великой Отечественной войны – их осталось всего два десятка. А память об ушедших хранят не только участники акции «Бессмертный полк», их портреты очень часто выкладывают и в соцсетях. Как в республике отметили День Победы?

Сегодня в Абхазии отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении народу Абхазии президент Аслан Бжания, в частности, отметил:

«Сегодня мы вспоминаем фронтовиков, погнавших врага вспять и освободивших народы Советского Союза и Европы от заразы нацизма. Со всеми наравне в этой борьбе приняли участие сыны и дочери Абхазии – всего более 55 тысяч наших земляков воевали, защищая свои дома, свою Родину, свою большую советскую страну… Дорогие ветераны! Вы пережили две войны, и теперь, спустя 78 лет, вы видите, что эти лишения были ненапрасными – и ваши семьи, и весь наш народ достойно живут на родной земле, не прислуживая угнетателям и строя планы на лучшее будущее. Вы явили пример мужества и стойкости всем защитникам Абхазии в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Ваш пример вдохновил на победу весь наш народ. Мы гордимся вами, как и вы можете гордиться своими сыновьями и внуками, принесшими победу в войне с последователями нацизма в наше время. Сегодня мы все вновь должны быть едины внутри страны, сохраняя близкие отношения с нашими друзьями и союзниками».

А вот фрагмент из обращения к народу Абхазии республиканской общественной организации «Аруаа»:

«После развала СССР стала возрождаться идеология расизма и превосходство одной нации над другими, и она вновь угрожает всему человечеству неисчислимыми жертвами. Опять льется кровь и погибают внуки, правнуки тех, кто тогда, в мае 1945 г., принес Победу, водрузив красное знамя над рейхстагом. Абхазский народ хорошо знает, что такое фашизм и геноцид со стороны Грузии, и мы так же будем праздновать в этом году 30-ю годовщину Победы и Независимости».

А праздничные мероприятия в столице Абхазии начались в девять утра с зажжения огня у памятника Неизвестному солдату у Набережной Диоскуров. Одновременно от культурно-делового центра «Дом Москвы» стартовал велопробег «Спасибо деду за Победу!» по маршруту Сухум – Гулрыпш – Сухум. В десять утра началась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Затем там же состоялся торжественный митинг, первым на котором выступил руководитель администрации президента Абхазии Джансух Нанба. У памятника Неизвестному солдату были развернуты палатки полевой кухни, все желающие могли попробовать солдатскую кашу и поднять фронтовые сто грамм за Победу.

После этого были торжественное прохождение пеших колонн Министерства обороны, других силовых структур Абхазии и российской военной базы №7 на Набережной Диоскуров у памятника Неизвестному солдату, там же – традиционное шествие акции «Бессмертный полк» (в восьмой раз в Абхазии), торжественный марш учащихся школ Сухума в парке у площади Свободы. На площади перед Абхазгосдрамтеатром прошли любительские турниры по шахматам, шашкам, настольному теннису, праздничный концерт, детская развлекательная программа. Вечером в Абхазской государственной филармонии состоялся праздничный концерт «На языке музыки» с участием артистов из Москвы. А накануне вечером в Русдраме «Дом Москвы» организовал поэтический вечер и концерт.

И вчера же власти Абхазии поздравили ветеранов Отечественной войны. Увы, их все меньше, и силы, и здоровье их убывают. Казалось бы, совсем еще недавно, несколько лет назад, накануне Дня Победы они собирались за большим праздничным столом в посольстве России в Абхазии. Но теперь их поздравляют дома. Главы министерств и ведомств вручили двадцати участникам войны цветы, памятные подарки и единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Столичная администрация добавила сухумцам по 20 тысяч рублей. Лицам, приравненным к ветеранам, вручили по 10 тысяч. Некоторые организации – МВД, ТПП – также внесли свою лепту в материальную поддержку ветеранов Второй мировой. С особым вниманием я следил вчера по телевизору за тем, как поздравляли моих старых знакомых, которым уже сто или около того лет, – Нонну Дорофееву, Алексея Шония, Екатерину Синявскую и других.

Одно из СМИ привело цифры, сколько проживает сейчас ветеранов Великой Отечественной войны в разных странах постсоветского пространства и какие они получили от своих правительств единовременные выплаты ко Дню Победы. Так вот, как уже было сказано, в Абхазии это, соответственно, 20 человек и 50 тысяч рублей, в России – 66 тысяч человек и 10-25 тысяч рублей, в Белоруссии – 1500 человек и 10-25 тысяч в пересчете на российские рубли, в Грузии – 116 человек и 31,5 тысяч в пересчете на российские рубли. А вот в Южной Осетии никого из ветеранов ВОВ уже не осталось. Что касается стран Прибалтики и Украины, то там они, конечно, есть, но по понятным причинам такая статистика перестала вестись и ни о какой материальной поддержке им речи не идет.

И тут задумываешься о том, что время не только уносит жизни людей, но меняет, ломает устоявшиеся идеологические представления многих из них. «Война с памятниками» в ряде стран постсоветского пространства и бывшего Варшавского договора, когда вчерашние воины-освободители стали восприниматься поработителями, – наглядное тому подтверждение. В Абхазии такое немыслимо, о чем на днях написал на своей странице в «Фейсбуке» абхазский общественно-политический деятель Аслан Кобахия. Как и многие интернет-пользователи в республике в эти дни, он выложил фотопортреты двоих близких родственников – участников Великой Отечественной войны. Это старшие братья его отца Алексея и дяди Валериана Кобахия. Один из них, Арутан, родился в 1921 году, другой, Махаз, в 1896-м, а сгинули оба в 1941-м. Сегодня мы поговорили с Героем Абхазии Асланом Кобахия, и вот что он сказал:

«Это отца родные братья и Валериана Османовича Кобахия, которого знает вся Абхазия, мои и Беслана Кобахия дяди, которые ушли на фронт… Кстати, младший, Арутан, уже заканчивал тогда срочную службу в рядах Советской Армии, но его задержали на службе. А второй даже возраст изменил и ушел добровольцем с первых дней войны.

– И оба пропали без вести?

– Причем один под Москвой, а другой – под Киевом. Мы всю жизнь чтим их память. И памятник Неизвестному солдату в Сухуме – это наш родной памятник. И, конечно, они отдали жизни за благое дело, за светлое будущее. И если фашизм возрождается где-то, его надо на корню уничтожать. Это моя принципиальная позиция. Что касается почитания павших, то абхазское общество выделяется здесь, хотя мы и частью советского общества были. Но абхазы всегда понимали… Это не только память погибших в Великой Отечественной войне, у нас чтят память, по-моему, на все века. У нас чтят память махаджиров, у нас чтят память тех людей, которые погибли в Первую мировую войну, и кто погиб во Вторую мировую, и погибших в нашей войне, современной. И это долг каждого живущего – чтить память».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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