Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций посетит Грузию

Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан посетит Грузию в обозримом будущем, сообщили в Еврокомиссии, не уточняя дату визита.

«Дэвид О’Салливан в настоящее время посещает ряд третьих стран, чтобы обсудить работу ЕС по реализации санкций и мер по их обходу. Грузия — одна из стран, которую он планирует посетить в ближайшие недели и месяцы», — сообщила Еврокомиссия в ответ на запрос Netgazeti.

По данным POLITICO, спецпредставитель ЕС уже посетил Турцию, Узбекистан и Казахстан, чтобы обсудить вопросы соблюдения санкций.

Еврокомиссия в мае подтвердила 11-й пакет санкций против России и передала его на рассмотрение стран ЕС. В Брюсселе заявили, что «оттачиваются уже действующие ограничения». В этом пакете Еврокомиссия, в частности, пытается решить проблему поступления в Россию подсанкционных товаров через третьи страны, а также действий теневых организаций из России в третьих странах.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», в феврале этого года Дэвид О’Салливан заявил журналистам, что Евросоюз совместно с США, Великобританией и другими союзниками расследует резкий рост экспорта в соседние с Россией государства.

«Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычный всплеск торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России», – заметил О’Салливан в интервью Financial Times.

По его словам, внезапное появление у соседей Москвы «большого количества новых потребностей» в этих товарах может свидетельствовать о том, что их часть «в той или иной мере просачивается в Россию». При этом представитель ЕС не стал называть конкретные страны, которых подозревают в обходе санкций, сославшись на презумпцию невиновности.