В Тбилиси проходит акция грузинских гидов

Часть грузинских гидов проводит акцию у Национальной администрации туризма в Тбилиси. Они заявляют, что скоро останутся без работы, и это создаст проблему многим, сообщают грузинские СМИ.

Гиды требуют, чтобы грузинский язык и гражданство Грузии имели все гиды, которые работают в стране. Это, по требованию местных гидов, должно быть закреплено на уровне закона.

Одна из участников митинга Кети Бурнадзе заявляет: «Эта проблема возникла еще до пандемии, но особенно обострилась в последний год. Мы, грузинские гиды, остаемся за пределами сферы туризма. Гид - это посол страны, он знакомит иностранцев с историей, культурой этой страны. Сегодня же эту историю искажают приехавшие в Грузию гиды, что наносит вред имиджу страны».

Другая участница протеста Наталия Андроникашвили заявляет, что история Грузии искажается настолько, что страна оказывается то провинцией Ирана, то – российской губернией: «И об этом не слышат ни чиновники, ни представители туристических компаний Грузии. Об этом слышим мы, местные гиды».

SOVA отмечает, что обсуждение закона о туризме еще не завершено. Пока неизвестно, как будет урегулирован этим законом вопрос гидов Грузии.