В Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Алиев-Мишель

В штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.

Ранее Шарль Мишель провел отдельные встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить процесс армяно-азербайджанского урегулирования.

Отмечая важность предстоящей встречи, ранее в Брюсселе подчеркивали, что прорывного прогресса от нее не ждут.

«Я думаю, что мы должны быть скромными в наших ожиданиях по поводу того, что всеобъемлющий мирный документ может быть подписан в воскресенье вечером. Это займет много времени и работы», - сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве Евросоюза состоялась в Праге при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Еще одна встреча планировалась на декабрь, но президент Азербайджана настоял на том, что армянская сторона требует сохранения четырехстороннего формата, против чего выступает Баку.

По данным дипломатических источников, в течение нескольких месяцев Ереван настаивал на необходимости участия Макрона, а Алиев отвергал это, в то время как Брюссель пытался найти приемлемый для сторон вариант. В итоге армянская сторона согласилась на встречу в трехстороннем формате, как того требовал Баку. С другой стороны, было объявлено, что после этого 1 июня в Кишиневе состоится еще одна встреча с участием не только Макрона, но и канцлера Германии Шольца. Однако в Баку заявили, что Алиев может и не участвовать в такой встрече, а если и будет участвовать в ней, то только при условии, что она не заменит брюссельский формат.