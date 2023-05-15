«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси

Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявил руководитель Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили. По его словам, речь идет о чартерных полетах.

Давиташвили отметил, что в ведомство обратились пять авиакомпаний, которые хотят летать между Россией и Грузией. Среди них – четыре российских авиаперевозчика и грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Пресс-служба грузинского ведомства дополнительно сообщила, что «Азимут» получил разрешение на выполнение семи рейсов в неделю.

«На сегодняшний день авиакомпания Azimuth Airlines не находится в черном списке Евросоюза», – сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что «Азимут» будет выполнять полеты на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах.