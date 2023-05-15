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«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси
Российская авиакомпания «Азимут» получила разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявил руководитель Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили. По его словам, речь идет о чартерных полетах.
Давиташвили отметил, что в ведомство обратились пять авиакомпаний, которые хотят летать между Россией и Грузией. Среди них – четыре российских авиаперевозчика и грузинская авиакомпания Georgian Airways.
Пресс-служба грузинского ведомства дополнительно сообщила, что «Азимут» получил разрешение на выполнение семи рейсов в неделю.
«На сегодняшний день авиакомпания Azimuth Airlines не находится в черном списке Евросоюза», – сказано в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что «Азимут» будет выполнять полеты на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Другие новости дня
Пресс-служба Лукашенко опубликовала его фото в мундире
Телеграм-канал «Пул Первого», который ведут сотрудники пресс-службы Александра Лукашенко, в понедельник опубликовал фото белорусского авторитарного лидера в военном мундире. Утверждается, что оно сделано 15 мая перед совещанием Лукашенко с руководством армии.
Лукашенко шесть дней не появлялся на публике, что породило слухи о его болезни. Он выглядел нездоровым на параде в Москве 9 мая.
Фотография сделана на свежем воздухе. На руке Лукашенко видна повязка.
Как пишет канал, Лукашенко «сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне».
Видео с белорусским лидером пока не публиковалось.
Накануне Лукашенко не пришёл на торжества по случаю Дня государственных символов Беларуси. После этого обсуждение его возможной болезни в соцсетях разгорелось с новой силой. Официальных комментариев о его состоянии не было.
В Луганске при взрыве ранен назначенный Россией глава МВД «ЛНР»
В Луганске, расположенном далеко от линии фронта на подконтрольной России территории, в понедельник при взрыве ранен назначенный Россией глава МВД так называемой «ЛНР» Игорь Корнет. Об этом сообщают РИА «Новости» и другие российские СМИ.
Взрыв произошёл в парикмахерской. Ранения получили ещё несколько человек. Корнет, который возглавлял МВД поддерживаемых Россией сепаратистов с 2014 года - в тяжёлом состоянии.
Утром в Луганске произошли два взрыва в районе автовокзала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя властей так называемой «ЛНР» Родиона Мирошника. Повреждена, как утверждается, гражданская инфраструктура. О пострадавших не сообщается.
Целью удара возможно была территория бывшего авиационного училища штурманов, написал Мирошник в своём телеграм-канале, предположив, что это были «скорее всего ракеты». «Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса», – заявил Мирошник.
В пятницу в Луганске уже заявляли о ракетном обстреле. По версии назначенных Россией властей «ЛНР», во время обстрела Луганска 12 мая украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные недавно Великобританией, и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей.
В субботу утром в Луганске снова был слышен взрыв. СМИ опубликовали снимки с поднимающимся над городом столбом дыма. По ряду сообщений, удар был нанесён по бывшему зданию Академии МВД, где предположительно располагались российские военные.
Минобороны России в понедельник заявило, что в последние сутки российские военные сбили одну ракету Storm Shadow - это первое подобное сообщение. Украинская сторона его не комментировала.
Утром 15 мая под обстрел попали село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, обвинив в атаке ВСУ. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
У разделительной линии близ села Эргнети задержан гражданин Грузии
Гражданин Грузии Леван Петриашвили задержан у разделительной линии близ села Эргнети. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
По информации грузинской СГБ, гражданина Грузии задержали «представители российских оккупационных сил». Ведомство активировало «горячую линию», действующую при Миссии наблюдателей Евросоюза.
«Международные партнеры и сопредседатели международных дискуссий в Женеве были немедленно проинформированы об инциденте. Задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», – говорится в сообщении СГБ.
Сегодня же в грузинском ведомстве рассказали, что Георгий Мегрелишвили, задержанный накануне близ села Никози, освобожден и уже находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
Экс-депутат абхазского Народного Собрания избран в парламент Турции
Экс-депутат Народного Собрания самопровозглашенной республики Абхазия Талих Хватыш (Озджан) избран депутатом парламента Турции. Об этом, в частности, сообщил бывший председатель комитета по межпарламентским связям абхазского парламента Астамур Логуа.
Кандидатура Талиха Хватыша была представлена оппозиционной Республиканской народной партией в округе Дюздже на северо-западе Турции. Партия, лидером которой является кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, в рамках парламентских выборов набрала в данном округе 22.63% голосов и смогла провести в парламент одного депутата, еще два места достались представителям партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Хватыш был депутатом абхазского парламента от Сухумского округа №1 с 2007 года. Как ранее писало «Эхо Кавказа», он представлял в Народном собрании репатриантов. Рядом с депутатом на заседаниях сессии всегда сидела переводчица. Ему переводили на абхазский язык выступления, звучавшие на русском.
WP рассказала о возможных контактах Пригожина с украинской военной разведкой
Один из попавших в сеть в ходе масштабной утечки документов Пентагона утверждает, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предлагал передать украинской разведке информацию о позициях российских военных в обмен на отход ВСУ от Бахмута. Об этом пишет газета The Washington Post.
В документе утверждается, что Пригожин передал своё предложение в январе через контакты в украинской военной разведке. Два украинских источника подтвердили журналистам, что россиянин контактировал с разведслужбой. Один из них утверждает, что Киев отклонил предложение, так как не доверяет вагнеровцам.
Ещё в одном документе, составленном, как утверждается, на основе разведывательной информации США, речь идет о том, что Пригожин якобы лично встречался с офицерами украинской военной разведки в Африке, и что на одной из встреч он рассказывал о нехватке боеприпасов у российских войск и рекомендовал ВСУ начать наступление на Крым.
Пригожин саркастично прокомментировал этот фрагмент в своём телеграме: «Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб, мы до сих пор с [главой украинской военной разведки Кириллом] Будановым находимся в Африке», — сказал он в голосовом сообщении, позднее уточнив что не был в Африке как минимум с начала вторжения России в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил газете контакты с Пригожиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию «похожей на утку».
Россия и Украина ведут бои за Бахмут с августа 2022 года, с середины месяца наступление в городе ведётся, преимущественно, силами ЧВК «Вагнер». Военные аналитики отмечают относительно высокую боеспособность наёмников по сравнению с регулярными российскими войсками, однако захватить город им так и не удалось.
Сообщается о значительных потерях вагнеровцев и ВСУ в городе. Весной 2023 года Пригожин дважды заявлял, что отведёт наёмников из зоны боевых действий из-за конфликта с министерством обороны. Он утверждал, что ЧВК потеряла боеспособность в ходе штурма города.
Документы Пентагона, в том числе о боях в Украине, были слиты в сеть сотрудником разведподразделения ВВС Национальной гвардии американского штата Массачусетс Джеком Тейшейрой. Их подлинность не подтверждена Белым домом, в России заявляли, что часть документов может содержать дезинформацию.
«ЮВТ Аэро» хочет летать в Грузию из двух российских городов
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» рассчитывает начать полеты в Грузию при получении допусков от Росавиации на выполнение рейсов на этом направлении. Об этом ТАСС сообщил гендиректор авиакомпании Петр Трубаев.
«Мы обращались в Росавиацию по этому вопросу. Мы пока ответ не получили . По маршрутам комментировать пока не буду. Это будут два российских города», – сказал Трубаев.
По его словам, авиакомпания рассчитывает получить допуск от Росавиации в течение двух ближайших недель.
Ранее сообщалось, что полеты между Россией и Грузией могут начать российские компании Red Wings и Azimuth, а также грузинская Georgian Airways.
В Агентство гражданской авиации Грузии поступило несколько заявок на начало регулярного воздушного сообщения с Россией. Об этом заявили в грузинском ведомстве, не сообщив, какие именно авиакомпании подали заявки и когда может возобновиться авиасообщение.
- Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний. Также МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
После смертельного ДТП в Абхазии уволили начальника ГАИ и его заместителей
В связи с ДТП, в результате которого погибли пять человек, министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Вальтер Бутба провел специальное совещание по вопросам дорожной безопасности и принял ряд кадровых решений.
Как пишет агентство «Апсныпресс», от занимаемых должностей освобождены начальник ГАИ Родик Базба и его заместители – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник Госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба вынесено дисциплинарное взыскание. Врио начальника ГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа.
Как сообщает МВД, вечером 13 мая на первом километре проселочной дороги в селе Абгархук (Абгархуки) Гудаутского района водитель автомобиля Тойота, 1994 года рождения, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, совершил наезд на бетонный забор. В результате ДТП четверо пассажиров и водитель были доставлены в районную больницу, где скончались от полученных травм. Все погибшие – молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет.
Вальтер Бутба обозначил основные задачи сотрудникам, ответственным за обеспечение правопорядка, и особо отметил необходимость личного контроля за несением службы на подведомственных территориях. На совещании также были подняты вопросы практики применения внесенных изменений в законодательство, ужесточающих ответственность за нарушения правил дорожного движения, в частности – за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
Родик Базба занимал должность начальника ГАИ с февраля текущего года, после того как из-за роста числа ДТП подал в отставку Батал Агрба. Согласно официальной статистике, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число ДТП в Абхазии выросло на 17.6%, а число жертв – на 52%.
Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
Франция передаст Украине десятки бронемашин и лёгкие танки
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поздно вечером в воскресенье провели встречу в Париже, после которой выступили с совместным заявлением.
Французский и украинский лидеры призвали к дальнейшему давлению на Россию, в том числе с помощью новых санкций, с целью заставить её прекратить вооруженную агрессию против Украины. Франция пообещала, что будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо.
По результатам встречи Макрон заявил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC (их также называют колесными танками).
«Военная поддержка, оказываемая Францией с начала войны для того, чтобы Украина могла защитить себя, продолжается и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности», — говорится в заявлении двух президентов.
О визите президента Украины во Францию из соображений безопасности было объявлено за несколько часов до его прибытия в Париж. До этого Зеленский побывал в Риме, где встретился с руководителями Италии и папой римским Франциском, а также в Германии.
На пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зеленский поблагодарил Германию за помощь и выразил надежду, что Украина при поддержке союзников сможет уже в этом году «сделать поражение России необратимым». Шольц официально объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 2,7 миллиардов евро и пообещал поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо».
Вместе с тем Зеленский выразил пожелание, чтобы Германия совместно с другими партнерами поддержала Украину в вопросе поставок современных военных самолетов. Шольц сдержанно среагировал на просьбу, подчеркнув, что Германия уже осуществила много поставок современного оружия в Украину – особенно в том, что касается противоракетной обороны.
Ранее Шольц исключил отправку Украине истребителей, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приедет в Лондон и встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Ранее на вопрос о том, достаточно ли сейчас у Украины оружия, чтобы начать наступление, Зеленский пошутил, что ему нужны «ещё несколько визитов».
- Контрнаступление Вооружённых сил Украины с целью деоккупации ранее захваченных Россией украинских территорий ожидается, согласно заявлениям Киева, в ближайшее время – в конце весны-начале лета. Для этого власти Украины запрашивали у западных союзников бронетехнику, боеприпасы, включая ракеты дальностью свыше 150 километров, и самолёты F-16.
Британия передаст Киеву дальнобойные дроны и обучит пилотов F-16
Великобритания передаст Украине сотни ударных беспилотников с радиусом действия более 200 километров, а также в ближайшее время начнёт обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом говорится в заявлении британского правительства в связи с визитом в страну президента Украины Владимира Зеленского.
В заявлении отмечено, что визит проходит в преддверии саммита «Группы семи» в Японии, на котором, как ожидается, будут приняты новые решения по поддержке Украины.
На прошлой неделе Великобритания сообщила о поставках Украине ракет Storm Shadow с радиусом действия более 100 километров. Речь идёт о первом случае поставок Украине западных дальнобойных ракет. Представители так называемой «ЛНР» уже заявили, что эти ракеты были использованы для ударов по Луганску, который находится на подконтрольной России территории далеко от линии фронта.
«Сегодня премьер-министр подтвердит предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов, включая сотни новых ударных дронов с радиусом действия более 200 км», – говорится в сообщении.
В нём также приводятся слова премьер-министра Сунака о том, что Лондон поддерживает предоставление Украине истребителей F-16. Программа обучения украинских пилотов - часть британских усилий в этом направлении.
Кремль ранее резко осудил предоставление Украине дальнобойных ракет, заявив, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Утром в понедельник Сунак приветствовал Зеленского в загородной резиденции британского премьера Чекерс. Сейчас там проходят переговоры.
Зеленский прибыл в Великобританию из Франции, где он провёл переговоры с президентом этой страны Эммануэлем Макроном. Ранее он побывал в Италии и Германии. Все эти страны обещали новые пакеты военной помощи Киеву - в преддверии предполагаемого наступления украинской армии.
«Проект» рассказал о проблемах авиакомпаний РФ с запчастями
Российские авиакомпании после введения санкций против России в связи с вторженим в Украину испытывают проблемы с запчастями, из-за которых они в ряде случаев отходят от технических регламентов и реже, чем предписано, фиксируют неисправности. Об этом говорится в расследовании издания «Проект».
Из-за санкций, введённых в феврале 2022 года, запчасти для самолётов зарубежного производства, которых в российских авиакомпаниях подавляющее большинство, нельзя ввозить в страну напрямую. Эта проблема, как пишет «Проект», пока решается с помощью так называемого серого импорта и разборки («каннибализации») других самолётов.
Как пишет проект, сам объём импорта авиационных запчастей и комплектующих европейских и американских производителей драматически сократился, а поставщиков из западных стран сменили компании из Китая, ОАЭ, а также Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом далеко не все ввезённые запчасти были новыми. Данные о так называемой каннибализации российские авиакомпании скрывают. «Проект» на основании данных авиатрекера Flightradar подсчитал, что как более 10% самолётов крупнейших авиакомпаний не поднимались в небо более трёх месяцев – это может быть знаком того, что по крайней мере часть из них разобрали.
Из-за перебоев с поставками запчастей российским авиакомпаниям уже сейчас пришлось отступить от международных стандартов безопасности полетов – пишет «Проект». В частности, изменены правила ведения бортовых журналов, куда теперь заносятся не все нарушения. Такая практика введена в частности в «Аэрофлоте». «Проект» приводит примеры, когда в бортовые журналы не вносились сведения о нехватке аварийно-спасательного оборудования или поломке вакуумного генератора, обеспечивающего работу туалета на борту. Также, как утверждается, увеличиваются сроки, в течение которых разрешается летать с неустранёнными неисправностями на борту.
Проблемой является также техобслуживание и обязательные технические проверки самолётов. У России нет мощностей и специалистов для обязательных глубоких технических проверок. Ранее они осуществлялись в западных странах. В начале апреля нынешнего года «Аэрофлот» отправил свой самолёт, широкофюзеляжный Airbus A330-300, на техобслуживание в Иран.
Авиакомпании, как пишет «Проект», не ответили на запросы издания.
- Санкции, введённые против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет полёты российских самолётов в страны, которые ввели санкции, и закрытие для них воздушного пространства. Также были отозваны сертификаты страхования, а самолёты, которые были приобретены в лизинг, от российских авиакомпаний потребовали вернуть – что они не сделали. Из-за этого большинство российских самолётов сейчас могут летать за рубеж только в ограниченное число стран.
Авиакомпании внесли заявки на полеты между Грузией и Россией
В Агентство гражданской авиации Грузии поступило несколько заявок на начало регулярного воздушного сообщения с Россией. Об этом заявили в грузинском ведомстве, не сообщив, какие именно авиакомпании подали заявки и когда может возобновиться авиасообщение.
«Твердая позиция Грузии заключается в том, что полеты между Грузией и Российской Федерацией будут выполняться только авиакомпаниями и воздушными судами, не находящимися под санкциями. Поэтому все заявки, информация и документация, представленные авиакомпаниями, будут подвергаться детальному изучению и проверке различными механизмами с точки зрения санкций», – сказано в заявлении.
В ведомстве говорят, что они консультируется и изучают примеры тех государств, которые соблюдают санкции и при этом имеют прямое воздушное сообщение с Россией. В Тбилиси заверили, что выдача разрешений на полеты будет осуществляться после детального изучения текущего статуса авиакомпаний и их воздушных судов в отношении международных санкций или ограничений.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Ранее сообщалось, что рейсы из Москвы в Тбилиси могут запустить авиакомпании «Азимут», Red Wings и Georgian Airways.
- До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Ютэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.
Кемаль Кылычдароглу победил на избирательных участках, открытых в Грузии
Кандидат в президенты Турции от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу победил на избирательных участках, открытых в Грузии.
Согласно официальным данным, за Кылычдароглу проголосовали 639 избирателей (63.58%), за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – 315 (31.34%). Всего в Грузии проголосовали 1005 граждан Турции.
В рамках парламентских выборов 432 голоса получила Республиканская народная партия, которую возглавляет Кылычдароглу, 223 голоса – Партия справедливости и развития, которой руководит Эрдоган.
Отметим, что на большинстве избирательных участков, открытых за рубежом, победил оппозиционер Кылычдароглу. Он, к примеру, выиграл в России, Украине, странах Восточной Европы, Великобритании, США, Китае и Австралии. Однако за счет победы на участках, открытых в Азербайджане, Франции, Германии, Бельгии, странах Северной Африки и ряде других государств, Эрдоган набрал 59,09% голосов с участков за границей (769 952 голоса). У Кылычдароглу – 40,76% (559 486 голосов).
- На прошедших в воскресенье 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Государственный турецкий телеканал TRT, ссылаясь на результаты подсчёта 100% бюллетеней, показывает, что у нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана 49,35% голосов. У его основного соперника – кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаля Кылычдароглу - 45%.
Турцию 28 мая ждёт второй тур президентских выборов
На прошедших в воскресенье 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Государственный турецкий телеканал TRT, ссылаясь на результаты подсчёта 100% бюллетеней, показывает, что у нынешнего главы государства Реджепа Эрдогана 49,35% голосов. У его основного соперника – кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаля Кылычдароглу - 45%.
Таким образом, победитель определится во втором туре 28 мая. Такое развитие событий прогнозировалось перед выборами.
Оба кандидата уже прокомментировали предварительные результаты.
Выступая на митинге своих сторонников возле центрального офиса правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган заявил, что всё ещё верит в возможность победы в первом туре, но, если волей народа будет суждено провести второй тур, он не будет возражать.
Его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу сказал, что уверен в победе во втором туре.
«Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 процентов», – сказал политик, сообщает Русская служба «Би-би-си».
Третий кандидат на выборах представитель политического блока «Альянс АТА» («альянс предков») Синан Ога, получивший более 5% голосов, пообещал вскоре определиться, кого из соперников поддержать во втором туре.
Накануне после закрытия участков в 17 часов по местному времени государственные медиа на протяжении нескольких часов показывали лидерство Эрдогана, и что у него более 50%.
При этом Кылычдароглу утверждал на протяжении вечера, что собственные подсчёты его Национально-республиканской партии показывают его лидерство, а не Эрдогана. Оппозиция резко критикует данные по итогам голосования, приводимые «Анадолу», называя их «ненадёжными».
Нынешнее голосование на выборах президента называют самым напряжённым для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти – в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.
В Турции 14 мая проходили также парламентские выборы. Глава избирательной комиссии Йенер заявил, что голосование прошло без ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах. Реджеп Эрдоган написал в твиттере после закрытия участков, что процесс голосования «соответствовал демократии».
- Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию. Турция подошла к выборам с целым набором проблем, включая последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке страны три месяца назад. Его жертвами стали более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления.
- Страна переживает также экономический кризис. В прошлом году инфляция в Турции превысила 80%. Нерешённым остаётся и вопрос курдского меньшинства и курдского сепаратистского движения.
- Кемаль Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти он направит страну по новому курсу, возрождая демократию «после нескольких лет государственных репрессий» и восстанавливая связи с Западом. Он также говорил, что сохранит дружественные отношения с Россией. Однако за несколько дней до выборов оппозиционный кандидат обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании.
Вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии
С сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в Россию граждан Грузии.
Визовый режим, введенный Россией в декабре 2000 года, отменил президент РФ Владимир Путин. Указ был подписан 10 мая. В нем указано, что с 15 мая 2023 года «граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования».
Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. Отмечается, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из РФ без оформления виз в течение всего срока аккредитации.
Как сообщалось ранее, между Россией и Грузией в ближайшие дни может возобновиться и прямое авиасообщение. Также МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.
- Решение Кремля об отмене запрета на авиасообщения с Грузией и визового режима бурно обсуждается как в Грузии, так и за ее пределами. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что эти меры никак не скажутся на отношениях с Западом. В США и ЕС считают иначе, и по этому вопросу сделали довольно жесткие предупреждения.
Зеленский от имени народа Украины получил премию Карла Великого
Президент Украины Владимир Зеленский получил в германском городе Ахен премию имени Карла Великого, присуждаемую за вклад в объединение Европы. В заявлении жюри подчеркивалось, что Зеленский «удостоился этой награды вместе с украинским народом, который защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу и европейские ценности».
Владимир Зеленский прибыл в Северный Рейн-Вестфалия во второй половине дня из Берлина, где он встречался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Присутствующие на торжественной церемонии вручения премии в средневековом Коронном зале ратуши Ахена встретили Зеленского стоя продолжительными аплодисментами, передает корреспондент Радио Свобода Анна Розэ.
Шольц в своей речи при вручении награды высоко отозвался о свободолюбии и мужестве украинского народа. Канцлер поблагодарил президента и народ Украины за защиту общих европейских ценностей. Политик процитировал слова Зеленского, сказанные им 24 февраля прошлого года, в день начала российского полномасштабного вторжения: «Президент здесь. Мы все здесь». По словам Шольца, редко когда в истории короткие фразы имели такое большое воздействие: сразу было понятно, что украинский народ не подчинится насилию России, а будет ему сопротивляться.
Канцлер ФРГ назвал вручение премии Зеленскому и народу Украины «началом дальнейшего объединения Европы». Шольц отметил: «Если Владимир Путин верил, что он может силой столкнуть украинскую нацию с ее пути в Европу, то он – всеми своими танками, беспилотниками и ракетными обстрелами – не достиг ничего, кроме противоположного эффекта». По словам канцлера, война сплотила Украину и Евросоюз как никогда. Шольц подчеркнул, что Украина может и далее полагаться на дальнейшую поддержку европейских стран. Это касается и стремления Украины стать членом Евросоюза. «Украина – часть нашей европейской семьи», – подчеркнул канцлер.
Владимир Зеленский поблагодарил Шольца за вручение премии. По его словам, в войне Украина противостоит агрессору, который хотел бы повернуть историю вспять и «способен на любую подлость и жестокость». Президент Украины высоко отозвался о словах Шольца про «перелом эпох» (Zeitenwende) и о военной поддержке Украины, сказанные им в конце февраля. Президент Украины повторил свое требование о вступлении его страны в Евросоюз и НАТО. «Евросоюз будет неполон без Украины», – подчеркнул Зеленский, который выступал сначала на английском языке, а затем перешел на украинский.
Премия имени Карла Великого была основана 14 марта 1950 года. В прошлом году ее удостоились Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Ранее премия была вручена, кроме прочих, Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и папе римскому Франциску.
Как визит в Берлин, так и церемония вручения премии проходили при строжайших мерах безопасности. В Берлине ввиду высочайшей секретности не сообщалось ни о времени, ни о маршруте передвижения колонны автомобилей и кортежа, сопровождающего президента Украины.
В зоне грузино-осетинского конфликта задержан гражданин Грузии
Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали на территории близ села Никози Горийского муниципалитета гражданина Грузии. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.
СГБ поясняет, что сразу по получении информации об инциденте Службой госбезопасности была активирована горячая линия Миссии наблюдателей ЕС, незамедлительно проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий.
«Задействованы все существующие механизмы для освобождения в кратчайшие сроки незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», - говорится в информации СГБ.
Нетаньяху подвел итоги операции против «Исламского джихада»
Силы безопасности Израиля в ходе операции в секторе Газа за последние дни ликвидировали все высшее руководство радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» на этой территории, заявил в воскресенье глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.
Комментарий премьер-министра на заседании израильского кабинета в Иерусалиме приводит, в частности, издание Times of Israel.
По словам Нетаньяху, в ходе операции армия обороны Израиля и сотрудники службы безопасности «Шабак» уничтожили 17 центров командования «Исламского джихада», нанесли удары по складам ракет, вывели из строя противотанковые расчеты. Также он отметил, что были убиты «десятки террористов». Палестинцы ранее подтвердили гибель нескольких командиров «Исламского джихада».
Это первое заявление Биньямина Нетаньяху с тех пор, как в субботу вечером вступило достигнутое при посредничестве Египта соглашение о прекращении огня после пяти дней вооруженного противостояния.
В целом, как отмечается, договоренности о режиме тишины соблюдаются. Израиль в воскресенье возобновил работу контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором. Ближе к вечеру поступила информация, что на юге Израиля начали звучать сирены после выпущенной с палестинской территории ракеты. Позднее боевики назвали запуск «технической ошибкой». Израильские военные заявили, что открывали ответный огонь из танков, которым поразили два поста, принадлежащих правящей в секторе Газа радикальной группировке ХАМАС. О пострадавших информации не поступала ни от одной из сторон.
По сообщениям военных, с 9 мая боевики «Исламского джихада» выпустили в сторону Израиля 1400 ракет и минометных снарядов. Жертвами ударов на израильской территории стали два человека, более 30 - были ранены.
Медицинские источники в секторе Газа утверждают, что в результате израильских ударов погибли 33 человек, в том числе шестеро детей.
В Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Алиев-Мишель
В штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.
Ранее Шарль Мишель провел отдельные встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить процесс армяно-азербайджанского урегулирования.
Отмечая важность предстоящей встречи, ранее в Брюсселе подчеркивали, что прорывного прогресса от нее не ждут.
«Я думаю, что мы должны быть скромными в наших ожиданиях по поводу того, что всеобъемлющий мирный документ может быть подписан в воскресенье вечером. Это займет много времени и работы», - сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности.
Последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве Евросоюза состоялась в Праге при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Еще одна встреча планировалась на декабрь, но президент Азербайджана настоял на том, что армянская сторона требует сохранения четырехстороннего формата, против чего выступает Баку.
По данным дипломатических источников, в течение нескольких месяцев Ереван настаивал на необходимости участия Макрона, а Алиев отвергал это, в то время как Брюссель пытался найти приемлемый для сторон вариант. В итоге армянская сторона согласилась на встречу в трехстороннем формате, как того требовал Баку. С другой стороны, было объявлено, что после этого 1 июня в Кишиневе состоится еще одна встреча с участием не только Макрона, но и канцлера Германии Шольца. Однако в Баку заявили, что Алиев может и не участвовать в такой встрече, а если и будет участвовать в ней, то только при условии, что она не заменит брюссельский формат.
Выборы президента Турции: Эрдоган набирает менее 50%
На выборах президента Турции по итогам обработки бюллетеней с 89,24% вскрытых урн действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,94% голосов, его главный конкурент от оппозиционного объединения «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу – 44,30%, Синан Оган от политического блока «Альянс АТА» – 5,30%. Об этом сообщает TRT Haber.
Это предварительные данные, окончательные результаты выборов будут объявлены в течение нескольких дней.
Кемаль Кылычдароглу заявил, что собственные подсчеты его Национально-республиканской партии показывают, что выборы выигрывает он. Ранее в твиттере он написал «Мы впереди».
Подсчет голосов продолжается. Если Эрдоган cохранит лидерство и по итогам подсчета голосов наберет более 50% голосов, он останется на посту президента Турции. В случае если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур пройдет 28 мая.
Эрдоган руководит страной в качестве премьер-министра, а позже – президента уже более 20 лет. Нынешнее голосование называют самым напряженным для действующего президента. Большинство предвыборных опросов показали небольшое преимущество его главного конкурента на выборах – Кемаля Кылычдароглу.
Кылычдароглу представляет Национально-республиканскую партию, которая защищает светский характер государства. Он известен своими выступлениями против коррупции и за проевропейский путь развития Турции. Кылычдароглу был выдвинут совместно шестью оппозиционными партиями "Народного альянса".
Также на президентский пост баллотируется Синан Оган от политического блока «Альянс АТА» («Альянс предков»).
Ранее свою кандидатуру снял лидер «Партии отечества» Мухаррем Индже. Причиной этого решения он назвал волну компромата, обрушившегося на него в ходе избирательной кампании. Политик заявил, что в течение 45 дней в турецких СМИ распространялись фейковые, компрометирующие его фотографии, а правоохранительные органы отстранились от расследования этих фактов. Индже также подчеркнул, что государство не смогло защитить его репутацию как гражданина страны и кандидата в президенты Турции.
Кылычдароглу, в свою очередь, обвинил Россию в заговоре и распространении фейков. Это случилось после того, как 7 мая Эрдоган показал своим сторонникам на митинге видео: на нем Кылычдароглу призывает принять участие в голосовании, затем на кадрах появляется один из основателей Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Журналисты DW изучили это видео и пришли к выводу, что оно было смонтировано из двух разных частей с совершенно разным фоном и содержанием для того, чтобы обвинить Кылычдароглу в связях с курдскими боевиками.
«Грузинская мечта»: вопрос о ж/д сообщении между РФ и Грузией не актуален
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявляет, что вопрос о железнодорожном сообщении между Россией и Грузией не стоит на повестке дня и что любое решение будет принято в соответствие с интересами страны:
«Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые соответствуют нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, поэтому актуализировать его не считаю правильным».
Кобахидзе также прокомментировал восстановление прямого авиасообщения с Россией и отметил, что Грузия санкции в отношении РФ не вводит, поэтому позиция Тбилиси «четкая» и «ясная».
«Наше правительство, министр иностранных дел сделали четкое заявление. Было заявлено, что мы не будем принимать подсанкционные авиаборты – речь только о сотрудничестве с неподсанкционные российскими компаниями. И тут были спекуляции, поэтому еще раз поясню общественности: непредоставление технических документов означает введение санкций, следовательно, это не тот вопрос, по которому спекуляции могут иметь основания», - цитирует Кобахидзе SOVA.
На днях президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что в 2023 году при ТПП создан Российско-грузинский деловой совет, где уже обсуждаются конкретные вопросы. Один из них - это открытие железнодорожного транзита «в рамках маршрута Шелкового пути», который будет проходить по абхазскому участку железной дороги Грузии.
Лукашенко на фоне слухов о нездоровье не пришел на торжества в Минске
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко уже пять дней - с 9 мая, когда он посетил парад в Москве - не появляется на публике. В воскресенье он не пришел на торжества в Минске, посвященные Дню государственного флага, герба и гимна Беларуси. Приветствие от его имени зачитал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
В белорусских независимых СМИ и соцсетях продолжают обсуждаться слухи о болезни Лукашенко. Белорусский лидер в Москве выглядел нездоровым, не смог пройти несколько сот метров от мавзолея Ленина до могилы Неизвестного солдата и отсутствовал на завтраке с Владимиром Путиным и другими лидерами СНГ. Вечером 9 мая Лукашенко возложил венок в Минске, но не стал выступать - хотя обычно это делал в День Победы. С тех пор он не появлялся на публике, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось. Издание «Зеркало» называет это «очень странным». При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчат.
13 мая сразу несколько СМИ сообщили, что вечером кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр. Через некоторое время кортеж выехал из центра.
День Государственных флага, герба и гимна отмечается в этом году впервые. Ровно 28 лет назад, 14 мая 1995 года, в Беларуси по инициативе Лукашенко, который уже тогда был президентом, прошел референдум, на котором вместо национальных символов - бело-красно-белого флага и герба «Погоня» - была утверждена современная государственная символика, созданная на основе символики бывшей БССР.
Глава Чечни заявил о 121 убитом военном из подразделения «Ахмат-Грозный»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что за 23 года существования подразделения ОМОН «Ахмат-Грозный» был убит 121 его боец, не уточнив при этом, какая часть погибших приходится на время войны против Украины. Ранее сообщалось, что подразделения кадыровцев в Украине преимущественно находятся в тылу и не выполняют боевые задачи, пишет Кавказ.Реалии.
В посте в телеграм-канале Кадырова также сообщается о врученных посмертно наградах. В другой публикации глава региона заявил, что с первых дней «спецоперации» (так российская пропаганда называет войну против соседней страны – Прим. ред.) ОМОН «Ахмат-Грозный» «задействован на сложнейших участках».
При этом ранее участники воюющих в обороне Украины чеченских добровольческих батальонов отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России им не приходилось сталкиваться на фронте с кадыровцами. Один из бойцов батальона, этнический чеченец Аслан Очерхаджиев, заявлял, что кадыровцы «лишь имитируют участие в войне, снимая постановочные видео для тиктока со стрельбой без прицела».
На данный момент редакции Кавказ.Реалии известны имена более двухсот убитых на войне против Украины военных из Чечни.
- Командира отряда ОМОН «Ахмат-Грозный» подполковника Анзора Бисаева власти Украины обвиняют в пытках несовершеннолетнего. По данным спецслужб страны, в начале марта 2022 года кадыровский силовик вместе со своими подчиненными похитил подростка из поселка Бабинцы Киевской области и, угрожая убийством, требовал от того рассказать о расположении украинских войск.
- Дислоцированные в Чечне подразделения Росгвардии, формально входя в структуру федерального ведомства, фактически подчиняются лично Рамзану Кадырову. Украинские власти назвали полк «Север-Ахмат» причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель.
- То, что чеченские военные части используются как заградотряды, Кавказ.Реалии в марте подтвердил командир защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев. По его словам, кадыровцы сдерживают разбегающихся с поля боя военнослужащих других подразделений.
- С начала войны в Украине кадыровцы прославились как «тикток-войска»: по мнению военных экспертов и очевидцев, чеченские солдаты находятся на захваченной уже Россией территории. Там они снимают ролики со стрельбой по разрушенным домам.
В Тбилиси проходит акция грузинских гидов
Часть грузинских гидов проводит акцию у Национальной администрации туризма в Тбилиси. Они заявляют, что скоро останутся без работы, и это создаст проблему многим, сообщают грузинские СМИ.
Гиды требуют, чтобы грузинский язык и гражданство Грузии имели все гиды, которые работают в стране. Это, по требованию местных гидов, должно быть закреплено на уровне закона.
Одна из участников митинга Кети Бурнадзе заявляет: «Эта проблема возникла еще до пандемии, но особенно обострилась в последний год. Мы, грузинские гиды, остаемся за пределами сферы туризма. Гид - это посол страны, он знакомит иностранцев с историей, культурой этой страны. Сегодня же эту историю искажают приехавшие в Грузию гиды, что наносит вред имиджу страны».
Другая участница протеста Наталия Андроникашвили заявляет, что история Грузии искажается настолько, что страна оказывается то провинцией Ирана, то – российской губернией: «И об этом не слышат ни чиновники, ни представители туристических компаний Грузии. Об этом слышим мы, местные гиды».
SOVA отмечает, что обсуждение закона о туризме еще не завершено. Пока неизвестно, как будет урегулирован этим законом вопрос гидов Грузии.
На улице Какабадзе в Тбилиси обвалилась скальная масса, повреждены два автомобиля
В Тбилиси на улице Какабадзе №25 обвалилась скальная масса, в результате чего легко повреждены два автомобиля. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в мэрии Тбилиси.
По их информации, на данном этапе автомобильная дорога не завалена и на территории соответствующими службами проводятся работы по очистке.
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