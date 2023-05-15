Эрдоган перевел игру в овертайм

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на многочисленные прогнозы, предрекавшие ему поражение на президентских выборах, сумел перевести борьбу во второй тур. Причем с преимуществом. Теперь будущее Турции граждане страны будут решать 28 мая. Останется ли страна в условиях фактической автократии Эрдогана или вернется на светский путь развития? В любом случае, борьба ожидается нешуточной.

Турцию ждет второй тур президентских выборов. По данным Высшего избирательного совета страны, ни Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу не смогли преодолеть 50%-ный барьер. Несмотря на заверения нынешнего президента в своем подавляющем превосходстве над оппозиционным кандидатом, Эрдогану все же придется отстаивать титул в новом поединке, назначенном на 28 мая.

«Согласно текущим неофициальным результатам, г-н Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, г-н Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, г-н Синан Оган – 5,17%, а г-н Мухаррем Индже – 0,44%. Очевидно, что ни один из кандидатов не получил права быть избранным в соответствии с четвертой статьей закона №6271, и наша комиссия приняла решение провести второй тур выборов в воскресенье, 28 мая 2023 года, согласно ранее объявленному календарю выборов», – заявил глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.

Еще накануне, после оглашения первых результатов голосования президент Турции был уверен в своей победе. Почти уверен:

«Мы уже опередили нашего ближайшего конкурента на выборах на 2,6 миллиона голосов. Я верю, что эта цифра станет намного больше с окончательными результатами. Мы пока не знаем, завершились ли президентские выборы в первом туре из-за ограничения в 50 процентов плюс 1 голос в нашей избирательной системе. Если решение нашего народа покажет, что выборы завершены, то проблемы нет. Выборы законодателей Великого национального собрания Турции закончились тем, что наш «Народный альянс» получил большинство голосов. В настоящее время большинство в парламенте у нашего «Народного альянса». Наш альянс доминирует в протоколах почти всех избирательных комиссий. Поэтому мы не сомневаемся, что выбор нашего народа, отдавшего большинство в парламенте нашему альянсу, будет в пользу доверия и стабильности и на президентских выборах».

На прошедших параллельно парламентских выборах альянс Эрдогана также лидирует, получая, по предварительным данным, 324 места в 600-местном Великом национальном собрании. Национальный альянс Кылычдароглу, состоящий из шести оппозиционных партий, включая его светскую Народно-республиканскую партию, созданную еще основателем Турции Мустафой Кемалем Ататюрком, может рассчитывать на 211 мест. Альянс «Труд и свобода», возглавляемый выражающей интересы курдов Левой партией зеленых, претендует на 65 мест в парламенте.

Нынешние президентские и парламентские выборы в Турции называют историческими, поскольку впервые за 20 лет правления Эрдогана у оппозиционного кандидата появился реальный шанс на успех. За последние несколько месяцев турецкая оппозиция сумела преодолеть разногласия и объединила свои ресурсы в попытке положить конец эре «неотурецкого султана», как называют Эрдогана его оппоненты, упрекающие президента в превращении турецкой демократии в полноценную автократию, особенно после попытки военного переворота 2016 года.

«Несмотря на все его клеветнические кампании и оскорбления, Эрдоган не получил ожидаемого результата. Никто не должен радоваться свершившемуся факту. Выборы не выигрываются на балконе. Данные о выборах продолжают поступать, наша нация с удовольствием принимает решение о втором туре. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Все это увидят», – заявил Кемаль Кылычдароглу – лидер оппозиционного Национального альянса и главный оппонент Эрдогана.

Ранее Кылычдароглу обвинил правительство в стремлении «заблокировать волю народа» путем проведения повторных выборов в регионах, где лидирует оппозиция. Мэры Стамбула и Анкары напомнили избирателям, что партия Эрдогана уже использовала эту стратегию. Правда, в прошлые разы безрезультатно – два ключевых города Турции на местных выборах остались за оппонентами президента. Нынешний же результат первого тура, по мнению аналитиков, подтверждает высокую степень поляризации турецкого общества.

«Я не думаю, что какая-либо политическая партия довольна сложившейся ситуацией на данный момент. Мы находимся в такой же ситуации. Конечно, каждый хотел бы, чтобы победила его партия или кандидат в президенты. Посмотрим, когда снова проголосуем через 15 дней. Людям дали время подумать», – говорит житель Стамбула Гулеткин Йетим.

На сегодняшний день Турция находится в затяжном экономическом кризисе, уровень инфляции достиг 44%, а довольно неоднозначная экономическая политика Эрдогана, не стесняющегося вмешиваться в работу, в том числе, Центрального банка, по мнению специалистов, лишь усугубляет ситуацию. Более того, правительство Эрдогана оппоненты обвиняют в неадекватной реакции на февральское землетрясение, унесшее жизни более 50 тысяч человек. Но, несмотря на это и на прогнозы многих аналитиков, Эрдоган сумел не только не проиграть в первом туре, но имеет все шансы в итоге остаться у власти.

На фоне второго тура в поле зрения аналитиков появился третий кандидат – националист Синан Оган. Многие уже называют его «кингмейкером», так как от того, как именно распределятся доставшиеся ему 5% голосов, по сути, и будет зависеть, кто встанет у руля Турции на ближайшие годы. Сам Оган уже дал понять, что готов обсуждать условия сотрудничества:

«Если мы решим присоединиться к альянсу, с ними будет подписан протокол, и мы заявим, что никаких уступок в отношении прокурдской Народно-демократической партии сделано не будет. У нас есть определенные красные линии, такие как борьба с терроризмом и отправка беженцев обратно. Мы уже озвучивали эти условия раньше. Я думаю, второй тур стал неизбежным, потому что оппозиция не дает достаточной уверенности избирателям. Оппозиция не может убедить людей в том, что она может решить проблемы Турции».

Впрочем, далеко не факт, что даже если он поддержит одного из кандидатов, голосовавшие за него в первом туре избиратели сделают то же самое. За борьбой Эрдогана с оппозицией внимательно наблюдают соседи, союзники и оппоненты Анкары. Так, в Москве дали понять, что, хоть выборы в Турции и внутренне дело турецкого народа, симпатии Кремля на стороне действующей власти:

«Это то сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер. То есть оно абсолютно отвечает интересам и турецкого народа, и народа Российской Федерации. Именно поэтому мы, конечно, с большим интересом, с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа, но, в любом случае, мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Европе, со своей стороны, воздерживаются от прогнозов. Однако, судя по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель радует высокая явка избирателей и факт перехода борьбы во второй тур:

«Я думаю, что массовая явка на эти выборы – это действительно хорошая новость. Это хорошая новость, потому что это явный признак того, что турецкий народ привержен осуществлению своего демократического права идти и голосовать и что он ценит демократические институты. В этом большая вчерашняя победа. Теперь нам нужно дождаться второго тура. Мы очень внимательно следим за ситуацией и должны увидеть, что принесет второй тур».

Второй тур не только определит того, кто возглавит Турцию – страну с 85-миллионным населением, но и то, вернется ли она на более светский, демократический путь развития или же окончательно погрузится в авторитаризм. Плюс от граждан Турции также зависит, как изменится геополитическая ситуация в регионе – от того, останется Эрдоган у власти или нет, зависят и отношения Анкары с Россией, Ближним Востоком и Западом.

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