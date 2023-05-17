Пашинян: Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, Баку - Армении

Премьер-министр Армении назвал шагом вперед трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана, состоявшиеся три дня назад при посредничестве председателя Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.

«Три дня назад при посредничестве председателя Европейского совета мы сделали еще один шаг вперед, подчеркнув, что Армения признает территорию Азербайджана в рамках 86,6 тыс. квадратных километров, Азербайджан признает территорию Армении в рамках 29,8 тыс. квадратных километров», - заявил Никол Пашинян, выступая с речью в рамках 4-го саммита Совета Европы в Рейкьявике.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что в результате незаконного закрытия Лачинского коридора армяне непризнанного Нагорного Карабаха уже пять месяцев находятся в блокаде и живут в условиях гуманитарного кризиса. При этом он счел необходимостью направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов.

«А начало переговоров Баку-Степанакерт под международной эгидой с целью обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха является жизненной необходимостью. Поддерживая решение этих вопросов, Совет Европы поддержит установление демократии и стабильности на Южном Кавказе», - сказал Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что Армения пошла по демократическому пути, провела выборы, признанные на международном уровне свободными и демократическими, сформировала повестку мира. «Однако и эта мирная повестка подверглась нападению: в ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года Азербайджан вновь вторгся на территорию Армении», - отметил он.