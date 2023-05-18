Кобахидзе критикует США за отказы в визах для граждан Грузии

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал «дискриминацией» высокий процент отказов в визах США для граждан Грузии.

По его словам, в американском посольстве в Тбилиси выдали визы только 37% обратившимся за ними, а в соседних странах этот показатель намного выше.

Предположительно, Кобахидзе привел статистику за 2021 год. Тогда показатель отказов для граждан Грузии составил 63%, однако в 2022-м процент отказов сократился до 42%.

Процент отказов в визах США, 2022 год:

Грузия 42.01%

Армения 37.87%

Азербайджан 23.54%

Россия 26.18%

Украина 41.27%

Молдова 43.57%

Ранее Кобахидзе рассказал о проблемах, которые возникли при получении американских виз у 50 участников ансамбля «Мартве». СМИ сообщили, что среди них был ребенок Кобахидзе. Политик косвенно подтвердил это.

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что все желающие получить визу должны пройти соответствующие этапы.

«Ежегодно в США отправляются тысячи грузин. У нас есть образовательные и культурные программы по обмену. В прошлом месяце мы выдали визы 30 танцорам для гастролей в США. На прошлой неделе мы предоставили визу группе танцоров и певцов, которые выступят в библиотеке Конгрессе США на праздновании Дня независимости Грузии. Есть определенные правила, шаги, которые необходимо пройти для получения визы», – сказала Дегнан.

Комментируя заявление дипломата, Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что отношение консульства к гражданам Грузии улучшится после прибытия в Грузию нового посла США.

Отметим, что в ответ на критику из-за отмены Владимиром Путиным визового режима для граждан Грузии и восстановления авиасообщения, в «Грузинской мечте» призвали Вашингтон также отменить визы для грузинских граждан и назначить прямые рейсы в Тбилиси.