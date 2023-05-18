Скажу честно, мне не нравится аналитика Алексея Арестовича. Знаю, что он суперпопулярный телевизионный деятель, у него многомиллионная аудитория и ему в общем-то нет дела до моего к нему отношения. Но так уж получилось, с самого начала войны я постоянно смотрю различных авторов, ютуб-каналы, военных аналитиков, экономических обозревателей, пытаюсь даже быть в курсе того, что говорят на противоположной стороне. Имею даже один скрытый грех, вот сейчас делаю каминг-аут: каждый день смотрю ютуб-канал «Радио комсомольская правда» – дается это, конечно, с трудом. Редчайшая мерзость, все равно, что пить рыбий жир – противно, но надо.

Но вот Алексея Арестовича не смотрел – вот без малейшего преувеличения – ни разу. Однако буквально на днях в «Фейсбуке» мне попался на глаза его текст, перепечатанный одним из пользователей, и вот на этот текст стоило бы обратить внимание всем. Он был о том, о чем сегодня никто не говорит, – о том, какие угрозы ожидают Украину после окончания войны.

Понятно, что говорить об этом сегодня, когда Киев готовится к контрнаступлению, а Россия всеми силами пытается его сорвать, говорить не то что рано, но и несвоевременно – какое время сегодня спорить о послевоенном устройстве, когда надо эту войну выигрывать.

Однако война рано или поздно закончится. Точный ее результат сегодня не возьмется предсказать никто, а если кто-то возьмется – то, несомненно, он мошенник и шарлатан. Однако очевидно одно: каким бы ни был окончательный результат войны и где бы ни проходила граница Украины с Россией, 80% территории страны остается под контролем Киева.

Нет никаких сомнений в том, что даже с серьезными территориальными потерями украинское государство выживет и сохранит свой суверенитет

Нет никаких сомнений в том, что даже с серьезными территориальными потерями украинское государство выживет и сохранит свой суверенитет. Тут никаких вопросов нет: у России нет возможностей пойти на Харьков, Одессу и Львов – ей бы Донецк, Луганск и Крым сохранить.

И вот когда придет долгожданный момент – пушки умолкнут, ракеты перестанут бить по городам, мир будет восстановлен, – вопрос: что будет потом?

Как правило, война имеет очистительную силу – народ, переживший ужасные страдания и находившийся на грани уничтожения, меняется в лучшую сторону. Граждане, которые с оружием в руках изгнали агрессора, становятся куда более активными и в отношении устройства собственной страны. Если до войны они были готовы терпеть беспредел властей и коррупцию, то война это меняет – как, я вооруженную армию изгнал, что же я с этими тыловыми крысами не справлюсь?

По идее, так-то оно, несомненно, так, но война это одно, а мирная жизнь – совсем другое. После восстановления мира у украинского народа будет другой, куда более коварный враг. Его не видно, он не стреляет по городам, он не устраивает геноцид, напротив, громче всех кричит «Слава Украине», ходит в костюме и галстуке, ведет добропорядочный образ жизни… Тем не менее он враг. И этот враг украинского народа – сам украинский народ.

Вторая война, которая предстоит Украине после окончания первой, – это гораздо более сложная и тонкая война – с самими собой.

Нация, проявившая чудеса героизма на поле боя, навсегда вписавшая свое имя в мировую историю золотыми буквами, может оказаться заложницей самой себя

Текст Арестовича – как раз об этом. О том, что нация, проявившая чудеса героизма на поле боя, навсегда вписавшая свое имя в мировую историю золотыми буквами, может оказаться заложницей самой себя. И совсем не надо быть Арестовичем, чтобы понять: риск того, что дела могут пойти таким образом, чрезвычайно велик.

По роду своей деятельности я внимательно слежу за политикой, в первую очередь, конечно, грузинской. Это совершенно мерзкое, тошнотворное явление. Беспринципные выгодники, готовые сегодня говорить одно, завтра другое, способные ради денег и власти предать все, что угодно и кого угодно.

Нет в мире явления более мерзкого, чем грузинская политика, за исключением одного – украинской политики.

Десятилетия украинские политики грабили страну, переходили из партии в партию, меняли убеждения как перчатки. Целые партии, имевшие десятки процентов в парламенте, создавались исключительно для защиты интересов даже не конкретных групп людей, а конкретных олигархов, отдельно взятых.

Сейчас, по понятным причинам, все это стихло. Политики, которые вчера с пультом в руке торговали Украиной оптом и в розницу, бегают по городам страны с камерами в руках, снимают видео, принимают участие во встречах с иностранными делегациями, в общем, как могут, пытаются помочь стране выстоять. Грех отрицать это.

Однако война закончится, и спустя некоторое время после того, как первая послевоенная горячка закончится и Украина начнет возвращаться к нормальной жизни, вернутся и они – украинские политики. Местные чиновники, бюрократы, продажные судьи, поляризованные СМИ, журналистика, ассоциированная с конкретными именами и интересами.

Если в это время правила игры не будут коренным образом изменены, за несколько лет Украина получит новых олигархов

Да, вроде бы олигархов во время войны отстранили от власти, некоторых лишили гражданства, другие сами уехали. Но часть все же осталась, да и потом – свято место пусто не бывает. Даже если у них конфисковали активы, их кому-то обязательно передадут. И вот если в это время правила игры не будут коренным образом изменены, за несколько лет Украина получит новых олигархов, имена которых мы с вами сегодня даже не слышали.

Все это – родовые дефекты украинского общества, которые война сама по себе никуда не денет, – очищаться от них обществу придется уже после нее.

Кстати говоря, вспомните Владимира Зеленского до 24 февраля 2022 года – вряд ли кто-то назвал бы его выдающимся и очень успешным политиком. Напомню, что именно в его период дела пошли так плохо, что МВФ и другие международные организации отказывались давать кредиты Украине.

Есть у Украины одно преимущество – практичный и трудолюбивый народ. Российская агрессия опровергла репутацию Украины как какого-то там полунищего, неустроенного бантустана: в первые дни февраля и марта, когда российская авиация бомбила города и поселки, весь мир, к своему удивлению, увидел хорошо ухоженные города, крепкие двухэтажные дома в провинции и селах. Не так все представляли себе страну, которая занимает одно из ведущих мест по уровню коррупции и ВВП которой официально ниже, чем у Грузии и Армении.

Украине предстоит новая война за свое будущее, и так же, как первую, она ее просто-таки обязана выиграть. Для того, чтобы у людей не возник вопрос – «Неужели мы воевали ради этого?»

Покладистость и высокая культура труда рядовых украинцев позволяли немного нивелировать последствия коррупции и некомпетентного управления, однако, когда видишь эти особняки в Харьковской области, в Буче и Бородянке, невольно рождается вопрос – насколько богаче была бы страна, населенная таким креативным и работящим народом, если бы у нее еще и была бы хорошая система управления?

Украине предстоит новая война за свое будущее, и так же, как первую, она ее просто-таки обязана выиграть. Для того, чтобы страна не впала в депрессию и у людей не возник коварный вопрос – «Неужели мы воевали ради этого?»

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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