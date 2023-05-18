Давно я про вкусы не разглагольствовал. Слава богу, я перестал бороться и доказывать всем, что то, что нравится мне, – это вне сомнения лучшее, что смогло придумать человечество. Лучшее и красивое. И это должно нравиться всем! А кому не нравится, значит, у того со вкусом плохо и надо слушать меня и работать над собой.

Все это уже в прошлом, и я примирился с мыслью, что, кроме моего восприятия прекрасного, есть еще и другие мнения, с которыми я если и не соглашаюсь, то уже не злюсь и не вызываю на дуэль. На дуэль через платок. А раньше мог вызвать и не промахнуться. Возраст, сын ошибок трудных, все-таки делает свое доброе дело, он человека остужает и дает спокойнее глядеть на окружающий его изменчивый мир.

После такого проникновенного начала я хочу поговорить чуть-чуть о моде, как она есть и как я ее воспринимаю.

Я очень далек от мира моды. Скорее, мир моды очень далек от меня. Он на недосягаемой для меня высоте, и понять его я уже не пытаюсь. В свое время, в начале 90-х, когда на наших телеэкранах принялись показывать разные модные дефиле, я начал удивляться и недоумевать, вопрошая, «разве такое носят»? Но потом мой друг, чья супружница работала моделью у недавно почившего Юдашкина, попытался объяснить мне, что то, что девушки на себе показывают, – это не для каждодневной носки. «А для чего же еще, для глажки?», сострил я, но был одернут. Это как вернисаж, ответили мне. Вот когда мы ходим в картинную галерею, там ведь разглядываем непонятно что и, глядя с прищуром, делаем вид, что мы в восхищении. Так же происходит и во время дефиле.

Прошли года, и, вспоминая лихие 90-е, я понимаю, что тогда все было намного безобиднее, чем сейчас. Понятное дело, что разные дизайнеры гонятся за популярностью и экстравагантностью, и строгими костюмами и элегантными платьями давно уже никого не удивишь. Тут надо что-то сверхъестественное типа собачей будки на голову или живого удава через плечо, а может, и что-то более патологоанатомическое. В сегодняшней моде можно все, главное, чтобы пожара не было и зрители с показа ушли бы живые. Зато шуму будет в прессе много. Много шума из ничего. Но без шума не будет славы, это уже простая диалектика.

Есть такой дизайнер Демна Гвасалия. С 2015 года он работает креативным директором модного дома Balenciaga. Как мне объяснили знающие люди, этот дом – один из ведущих в мире моды. Конечно, то, что этнический грузин стал там креативным директором, вызывает в наших гражданах чувство гордости. Это как наш футболист Хвича Кварацхелия, играющий в итальянском «Наполи», который не без его помощи стал чемпионом Италии в этом году. Вся Грузия болеет за Наполи из-за Хвичи. И, по-моему, такое же отношение к Balenciaga. Если бы там не было нашего Демны, наверное, мы бы еще долго про этот дом моды не слышали. Говоря «мы», я имею в виду большую часть наших граждан. А так, вероятно, про этот дом моды специалисты узкого модельного профиля знали бы и без Демны. Теперь же Balenciaga у всех на слуху. Демну Гвасалия президент Грузии даже наградила орденом Чести за популяризацию Грузии за рубежом. А в 2022 году он стал почетным гражданином Тбилиси.

Я не знаю, в чем выражается популяризация Грузии за рубежом со стороны Демны, но, наверное, президенту Зурабишвили это лучше знать. На то она и президент, а я простой обыватель. Также немного было сомнительным для меня почетное гражданство города Тбилиси, но и это не моя компетенция. Хотя мне не жалко – пусть Демна Гвасалия будет почетным гражданином и к тому же орденоносцем.

Теперь про то, что он выпускает. А вот про то, что он выпускает, мне уже совсем трудно говорить, так как понять всю прелесть его продукции я не в состоянии. Да что там всю, даже малая толика красивости и ценности того, что создает дизайнер Демна, говорит мне о том, что я настолько отсталый человек, что пора мне своими ножками возвращаться в пещеру.

К примеру, во времена моей молодости на море продавались резиновые тапки для того, чтобы в море острые камни не кололи бы наши натруженные пятки. Точно такие я видел в коллекции Гвасалия. Разница только в цвете – у меня были розовые, и стоили они 75 копеек. А гвасалиевские – черные, и стоят они 725 долларов США. Говорят, поклонники дизайнерского таланта Гвасалия выразили бурное восхищение данной моделью и ходят в ней на крутые приемы.

А еще у него есть новая коллекция под названием «Стоптанная обувь». «Стоптанная» – это громко сказано. На вид та обувь похожа на сгнившую, и не факт, что такой она и не является.

Цена тоже нехилая – более 600 долларов все тех же США.

Смотрю я на все эти прелести и думаю: «Ай да молодец, наш мальчик из Сухуми, как смог он обдурить весь мир».

Сказать, что я ретроград и мой вкус устарел, конечно, можно. Но есть у меня подозрение, что все-таки это уже перебор. Дабы проверить свои мысли, я проконсультировался с молодежью и, к своему облегчению, узнал, что все-таки рано меня в антресоль с нафталином класть на вечное хранение. Молодежи тоже это не нравится, хотя у них нашлось объяснение. Им по приколу, что хитрый Демна современным снобам смог впаривать такую обувь за 500-600 долларов, которая у нас на обувных секонд-хендовских развалах лежит за лари.

За один лари за пару.

Это, мол, такая у Демны концепция – был бы бренд, а загнать можно все. Главное, как это подать.

Ну что, ж, молодец Демна Гвасалия. Вертит богатеями как хочет. Талантливый парниша. Хотя мне было бы намного приятнее, если бы он правда создал что-нибудь элегантное. Такое, что и я захотел бы надеть и пройтись в нем гоголем по нашей главное улице. Можно и без оркестра.

А уж надеть то, что он теперича делает, – увольте. В былые времена в такой одежке меня вмиг бы загребли за бомжеватый вид.

На пятнадцать суток.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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