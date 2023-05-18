«Не являемся ли мы разменной монетой в очередной большой игре?»

Россия отменила визы и возобновила авиасообщение с Грузией. Как к этому относятся в Цхинвале? «Эхо Кавказа» узнало мнение жителей города.

Таймураз: Вообще, это сугубо дело Грузии. Но, с другой стороны, события, которые происходят, такие как заявление (архимандрита) Леонида, который оскорблял народ Южной Осетии, отмена визового режима Россией для граждан Грузии, возобновление полетов и исчезновение с сайта «Азимута» Абхазии и Южной Осетии, для меня непонятны. Это наводит на определенные вопросы. Во-первых, мне непонятна позиция нашего правительства. В ближайшее время, может, ничего и не изменится. А насчет завтра, я не знаю. Это настораживает. К чему это? Не являемся ли мы опять разменной монетой в очередной раз в большой игре?

Зита: Авиасообщение здесь абсолютно ни при чем. Не думаю, что это глобально на нас повлияет, но то, что у России с Грузией налаживаются отношения, – это факт. Мне всегда казалось, что будет снова что-то, потому что это спорная земля. Грозит ли это нам чем-то? На данном этапе, не думаю, но когда-то будет конфликт. Если брать историю, мы увидим, что Осетию даже Россия не поддерживала, Россия нас предавала много раз. И этого никто не должен забывать.

Вера: Никаких последствий для Южной Осетии в этом нет. Ради бога, не надо искать причины, почему Россия обязательно продаст Грузии Южную Осетию! Ну просто смешно! Ничего абсолютно для нас не изменится. Это же явный ход, чтобы Грузия не рыпалась. Цепь укоротили и все. Не все решает президент Грузии, надо у людей спрашивать.

Алан: Никаких последствий не будет. Вот в каком сейчас состоянии находимся и с Россией, и с Грузией, общее политической положение, так и будет. А потом дальше посмотрим. Никаких существенных изменений как таковых не будет.

София: Отношений с Грузией у России становятся все теплее и теплее, для нас это чревато. Рано или поздно это может вылиться во что-то. Когда Россия собиралась вступать в ВТО, Грузия была против, и был такой негласный договор, что Грузия соглашается и за это Россия будет ей должна. Я думаю, от этого есть выгода обеим сторонам, иначе Россия бы не подписалась. Ничто просто так не делается, и во благо, тем более, Южной Осетии. Мы должны быть отдельным государством, мы же за это умирали! Все страны пытаются отделиться и стать независимыми, мы же пытаемся войти в состав другой страны. Зачем? Какая разница, быть под игом России или под игом Грузии? У нас есть отдельное государство, и надо попытаться построить его самим. Мы должны быть настолько самостоятельными, что нам должно быть все равно, есть авиасообщение между Грузией и Россией или нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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