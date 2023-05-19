21 мая отмечается День памяти жертв Кавказской войны. К Грузии, признавшей 12 лет назад геноцид черкесского народа, вскоре может присоединиться Украина. «Эхо Кавказа» поговорило с автором проекта Circassian Media Айдамиром Казаноковым. В детстве он жил в Абхазии, а в Тбилиси переехал после начала войны в Украине. «Мечта черкесов – единство на своей родине», – говорит он.

Для черкесского народа, наверное, это самая значимая дата – дата окончания Русско-черкесской войны, дата покорения, оккупации Черкесии

– Для черкесского народа, наверное, это самая значимая дата – дата окончания Русско-черкесской войны, дата покорения, оккупации Черкесии. Можно подбирать разные термины, но сегодня этот день отмечается как День памяти и скорби в черкесском мире. Где бы ни проживали черкесы, этот день выделяется, конечно же. Но мы сегодня, новое поколение, говорим о своем желании, чтобы этот день был не только днем памяти и скорби, но и днем возрождения черкесского народа. Поэтому эта дата обретает не только траурную окраску, но и знак надежды на то, что мы сможем снова объединиться, т.к. наш народ сегодня разбросан в более чем 50-ти странах мира, и, конечно, мечтой черкесов является снова обрести единство на своей родине.

– Грузия пока остается единственной страной, признавшей геноцид черкесов. Может ли Украина принять такое же решение и насколько важен этот процесс для вашего народа?

– Признание в 2011 году было фундаментальным событием, потому что по сей день Грузия является единственной страной, признавшей геноцид. Это единственный международный правовой акт, который принят страной ООН, в котором эта трагедия названа геноцидом, и это, конечно, определенный прорыв в плане международных отношений.

Сегодня мы можем констатировать, что народ жив, что идея обретения своей родины жива

А по поводу Украины… Да, информация появилась еще год назад, что внесли в Раду законопроект, но буквально на днях еще один законопроект внесли уже от партии «Слуга народа», и, насколько нам известно, на 30 мая назначена сессия Рады, и, конечно, это будет дополнительным стимулом и важнейшим шагом для достижения той цели, о которой мы говорили. Спустя 200 лет тяжелейших ассимиляционных процессов, которые проходили не только в России, – и в Турции, например, мы тоже знаем, какая ситуация была, вплоть до того, что не разрешали фамилии носить черкесские. А сегодня мы можем констатировать, что народ жив, что идея обретения своей родины жива, и в современном мире, в век технологий, мне кажется, ускоряются процессы и цели становятся яснее.

– Ослабло ли внимание к «черкесскому вопросу» в Грузии при правительстве «Грузинской мечты»?

– Конечно, в год признания и первые два года были такие масштабные проекты, как открытие Черкесского культурного центра, который проводит большую работу в налаживании контактов – кстати, не только с черкесами, это, наверное, такой, общекавказский даже центр получается. Какие-то проекты не были реализованы. Наверное, можно было быть более активными в этом направлении и проводить более активную политику, хотя первые год-два после смены власти были какие-то разговоры… по крайней мере, до нас доходили разговоры о том, что могут отозвать это признание и т.д. Но мы видим, что геноцид признан, видим, что Черкесский культурный центр продолжает свое функционирование, сегодня мы имеем возможность проводить определенные мероприятия, разговаривать на эту тему. Я думаю, что как для стороннего наблюдателя, как для зрителя со стороны, как для черкеса для меня на сегодняшний день это фундаментально важно.

– Вы приехали в Грузию около года назад, после начала войны в Украине. Почему вы выбрали именно Грузию?

– Я приехал в Тбилиси 8 апреля прошлого года. Когда началась война в Украине, просто стало понятно, к чему придет ситуация внутри, так как мы привыкли активно выражать свою гражданскую позицию. И, конечно, у черкесов, которые на родине (очень многие, кстати, уехали за этот год), в первую очередь надежды на Турцию, т.к. там многомиллионная черкесская диаспора. И первая мысль была, конечно, о Турции, но, взвесив все за и против, я принял решение ехать в Тбилиси.

Для нас важно вот это кавказское единство. Мне кажется, это единственный способ достижения успеха в регионе, и для меня это было таким весомым аргументом

Для нас важно вот это – может, это банально звучит, – кавказское единство. Мне кажется, это единственный способ достижения успеха в регионе, и для меня это было таким весомым аргументом. Плюс к этому, конечно, Грузия, как мы ранее сказали, – единственная признавшая геноцид страна. Просто было интересно даже узнать мотивы. Мы слышали какие-то нарративы, что вот Грузия признала геноцид назло России, например. Хотя мы, черкесы, в любом случае эту новость восприняли с воодушевлением, и какая разница, по каким мотивам признают твое право на родину, право на существование? Но все равно интересно было увидеть изнутри, как думают люди здесь, как к этому относятся.

Для меня, конечно, было приятно то, что 99 процентов узнают и тепло относятся, говорят о братстве, о кавказском единстве, и поэтому, в том числе, конечно, я не пожалел о принятом решении. Более того, очень много интересных проектов, много перспективных идей возникает здесь, находясь на месте, с местными ребятами, которые мы планируем реализовывать.

– 10 лет назад в нашем эфире вышел сюжет под названием «Абхазия – Черкесия – Грузия», что немного напоминает вашу личную биографию. Вы – черкес, жили в Абхазии, сейчас вы в Тбилиси. Как вы думаете, что сейчас происходит в этом «треугольнике» и каковы его перспективы?

Сегодня черкесы не имеют права на возвращение на свою родину, это – фундаментальное право человека на родину, на развитие, которого мы лишены как черкесский народ

– Я десять школьных лет прожил в Абхазии, вырос в Абхазии, можно сказать, и мне понятна ментальность населения, которое там проживает. Если говорить о «треугольнике», наверное, главная проблема в том, что сегодня объективно этот «треугольник» невозможно создать без сторонних участников. И сегодня, если говорить уже в контексте «треугольника», то и проблемы в этом «треугольнике» схожи. Вот смотрите: когда мы говорим о черкесском вопросе, я часто говорю, что для меня это вопрос гуманитарного характера, потому что сегодня черкесы не имеют права на возвращение на свою родину, это – фундаментальное право человека на родину, на развитие, которого мы лишены как черкесский народ. То же самое касается и абхазов, и грузин, которые не могут вернуться сегодня на свою родину. Если мы будем смотреть на эти вопросы в рамках прав человека, в рамках гуманитарного подхода в первую очередь, нам будет гораздо проще решать те вопросы, которые через политическую призму кажутся какими-то невероятно сложными. Если мы будем акцентировать внимание на таких гуманитарных вопросах, мы гораздо быстрее решим те задачи, которые перед нами стоят.

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