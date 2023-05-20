Свадебный переполох: дочь и зятя Сергея Лаврова ищут в Грузии

Информация о том, что в Грузии, предположительно, находится дочь российского министра иностранных дел с мужем, стала темой дня в СМИ.

Екатерина Лаврова, по мужу Винокурова, вместе с супругом находится в Кахетии для участия в грандиозной свадьбе, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал Mtavari. Женится брат ее мужа, предпринимателя Александра Винокурова. По версии СМИ, свадьбу решили отмечать в комплексе Kvareli Lake Resort, из-за чего гостиница закрыли для приема других посетителей. Называется и другой комплекс –Akhasheni Wine Resort & Spa. Сообщается, что гостей из России очень много и они расселились по этим двум отелям.

Члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова включены в санкционные списки западных стран. Ни одно ведомство пока официально не подтвердило присутствие дочери Лаврова в Грузии.

Оба отеля распространили заявления, утверждая, что гостьи по фамилии Лаврова на их территории нет. В ответ они получили ироничные комментарии с предложением поискать по фамилии «Винокурова». Про гостью по фамилии Винокурова администрации отелей уточнять не стали.

Одновременно Akhasheni Wine Resort & Spa сделал еще одно заявление, что никаких мероприятий, в том числе свадеб, здесь не планируется. Отмечается, что отель не распространяет информации о целях визита своих гостей и их передвижении. Режим комментариев под этим сообщением пришлось ограничить.

В Kvareli Lake Resort заявили, что у них в настоящее время нет гостей из России. Менеджер отеля Майя Патарава в беседе с грузинской службой Радио Свобода подтвердила, что отель действительно закрыт на прием новых постояльцев, но отметила, что просто нет свободных мест – и на эти, и на следующие выходные все номера забронированы.

Тем временем телеканал Mtavari cообщил, что их журналист позвонил в отель, представившись курьером цветочного магазина. Репортер сказал, что на имя Екатерины Лавровой заказана доставка букета и просил уточнить, прибыла ли уже гостья на место.

Mtavari утверждает, что представитель отеля попросил время для уточнения, после чего подтвердил, что букет можно отправлять.

Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария утверждает, что церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а в Кахетии планируется «накрыть столы». По ее словам, она узнала об этом из соцсетей, куда гости, которые ехали через Верхний Ларс, выкладывали видео.