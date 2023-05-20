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Свадебный переполох: дочь и зятя Сергея Лаврова ищут в Грузии
Информация о том, что в Грузии, предположительно, находится дочь российского министра иностранных дел с мужем, стала темой дня в СМИ.
Екатерина Лаврова, по мужу Винокурова, вместе с супругом находится в Кахетии для участия в грандиозной свадьбе, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал Mtavari. Женится брат ее мужа, предпринимателя Александра Винокурова. По версии СМИ, свадьбу решили отмечать в комплексе Kvareli Lake Resort, из-за чего гостиница закрыли для приема других посетителей. Называется и другой комплекс –Akhasheni Wine Resort & Spa. Сообщается, что гостей из России очень много и они расселились по этим двум отелям.
Члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова включены в санкционные списки западных стран. Ни одно ведомство пока официально не подтвердило присутствие дочери Лаврова в Грузии.
Оба отеля распространили заявления, утверждая, что гостьи по фамилии Лаврова на их территории нет. В ответ они получили ироничные комментарии с предложением поискать по фамилии «Винокурова». Про гостью по фамилии Винокурова администрации отелей уточнять не стали.
Одновременно Akhasheni Wine Resort & Spa сделал еще одно заявление, что никаких мероприятий, в том числе свадеб, здесь не планируется. Отмечается, что отель не распространяет информации о целях визита своих гостей и их передвижении. Режим комментариев под этим сообщением пришлось ограничить.
В Kvareli Lake Resort заявили, что у них в настоящее время нет гостей из России. Менеджер отеля Майя Патарава в беседе с грузинской службой Радио Свобода подтвердила, что отель действительно закрыт на прием новых постояльцев, но отметила, что просто нет свободных мест – и на эти, и на следующие выходные все номера забронированы.
Тем временем телеканал Mtavari cообщил, что их журналист позвонил в отель, представившись курьером цветочного магазина. Репортер сказал, что на имя Екатерины Лавровой заказана доставка букета и просил уточнить, прибыла ли уже гостья на место.
Mtavari утверждает, что представитель отеля попросил время для уточнения, после чего подтвердил, что букет можно отправлять.
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария утверждает, что церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а в Кахетии планируется «накрыть столы». По ее словам, она узнала об этом из соцсетей, куда гости, которые ехали через Верхний Ларс, выкладывали видео.
Другие новости дня
США впервые с начала войны сняли санкции с российского бизнесмена
Минфин США исключил из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского, следует из сообщения на сайте ведомства. Это первый с начала войны случай снятия ограничений с крупного российского бизнесмена. Причины решения не объясняются.
Карачинский попал под санкции в апреле прошлого года как член наблюдательного совета банка «Открытие». Через несколько дней стало известно, что бизнесмен сложил полномочия.
После попадания под санкции Карачинский вышел из совета директоров IBS, а затем продал свои акции менеджменту.
IBS основана в 1992 году. Компания среди прочего занимается разработкой программного обеспечения, внедрением бизнес-приложений и другими IT-решениями.
В 2021 году Карачинский занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 800 миллионов долларов.
Предприниматель находится под санкциями Украины. Другие страны ограничений против Карачинского не вводили.
После начала войны ни США, ни европейские страны не снимали санкции с крупных российских бизнесменов. По данным Bloomberg, с запросом о выводе из-под санкций в июне прошлого года к властям Евросоюза обращались около 40 россиян.
Россия в 11-й раз с начала мая атаковала Киев. В Бериславе – двое погибших
Россия в одиннадцатый раз с начала мая атаковала Киев дронами. Все обнаруженные беспилотники сбиты, никто не пострадал, сообщили киевские власти. В результате очередного обстрела Херсонской области погибли двое человек, еще один получил травмы, сообщила региональная прокуратура.
По данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила по Киеву 18 дронов «Шахед». Урон из-за упавших обломков беспилотников зафиксировали в нескольких районах украинской столицы. Среди них – пожар на крыше многоэтажного дома, повреждения технического здания, автомобилей и дорожного покрытия.
Во время утреннего российского обстрела Берислава Херсонской области снаряд попал в частный дом – погибли двое людей. В Киндейке под Херсоном в результате удара пострадал местный житель, его госпитализировали.
Ночью воздушная тревога звучала и в других украинских областях. По мнению местных властей, Россия пытается нанести удары по ключевым объектам, истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины и держать жителей «в глубоком психологическом напряжении».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине мая 2023 года в результате боевых действий погибли 8836 мирных жителей, 14 985 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
Зеленский прибыл на саммит G7 на самолете Франции
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит «Группы семи». В аэропорт Хиросимы его доставил правительственный самолет Франции.
«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», - написал Зеленский в телеграме.
В Хиросиме у украинского лидера запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Источники Reuters и Politico утверждают, что в Хиросиме Байден объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Это может произойти после встречи с Зеленским.
В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
Вчера Зеленский посетил встречу Лиги арабских государств в Джидде. Это была первая поездка президента Украины в Саудовскую Аравию. В своем выступлении Зеленский призвал участников встречи поддержать предложения Киева по мирному плану из 10 пунктов и прекращению войны России против Украины.
Государства Персидского залива сохраняют нейтралитет по отношению к войне, несмотря на давление западных стран на производителей нефти Персидского залива с целью помочь изолировать Россию, члена ОПЕК+, напоминает Голос Америки. Вместе с тем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил на саммите, что его королевство готово выступить посредником между Россией и Украиной.
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В Сербии прошел многотысячный митинг против насилия
В Белграде прошел многотысячный митинг против насилия – уже третий после массовых расстрелов в Сербии в начале мая. Власти отказываются от ответственности и говорят, что за протестами стоят иностранные спецслужбы.
Протестующие выразили недовольство действиями властей после двух расстрелов, в результате которых погибли 18 человек, в том числе дети. Демонстранты призвали сербского президента Александра Вучича уйти в отставку. Также они потребовали увольнения двух министров и отзыва лицензий у двух телевизионных сетей, которые, по мнению митингующих, пропагандируют насилие и расхваливают криминальных личностей.
«Мы здесь, потому что хотим Сербию без насилия. Мы не можем позволить им играть с жизнями наших детей», – сказала участница митинга. Протестующие прошли по столице, остановив движение на главном мосту и шоссе, проходящем через город. Журналисты отметили, что это был самый массовый из уже прошедших митингов.
В ответ на протест граждан пророссийский Вучич заявил, что митинги организованы «с Запада», и обвинил оппозицию в попытке захватить власть. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сказала, что власти не несут ответственности за перестрелки, и назвала оппозиционных депутатов «ядром насилия».
На следующей неделе в Белграде планируется митинг в поддержку Вучича. По словам сербского президента, он готов отправить в отставку правительство и назначить внеочередные выборы на сентябрь.
В Чечне кадыровцы забрали из дома племянников Ахмеда Закаева. Их местонахождение неизвестно
В Чечне сотрудники местных силовых структур задержали двух племянников главы правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева, их местонахождение не удается установить. Речь идет о сыновьях старшего брата Закаева Али – Хусейне и Бислане (Адлане).
К домам в Урус-Мартане, где проживают Закаевы, приехали несколько полицейских уазиков, сообщил редакции Кавказ.Реалии их сосед (в целях безопасности его имя не указывается).
«Одного забрали прямо из дома, второго не было там, где он жил. В итоге его вызвонили, он приехал. Их увезли на уазиках. Это случилось примерно в три дня. Родственники пытаются узнать, где они сейчас, но нигде ничего не говорят», – рассказал собеседник.
По его словам, действовали сотрудники 2-го полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне. Корреспондент Кавказ.Реалии не смог получить комментариев в пресс-службе министерства. Дежурный полка по телефону заявил, что ему ничего не известно.
Сам Ахмед Закаев, по данным редакции, находится в Украине, куда направился несколько дней назад для встречи с бойцами-ичкерийцами. Последние участвуют в войне на стороне Киева в составе «Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия». 13 мая стало известно, что бывший боец этого батальона Хусейн Джамбетов вернулся в Грозный и выразил поддержку режиму Рамзана Кадырова.
- ОБОН Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе интернационального легиона Украины был создан приказом Ахмеда Закаева в июле 2022 года, его командиром назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо. Это уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине. В октябре сообщалось о возбуждении на Закаева уголовного дела из-за размещенного на ютьюбе видео о создании батальона.
- В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить Ахмеда Закаева. Тем, кому это удастся, политик пообещал свободу и обеспеченную жизнь. В августе Кадыров объявил кровную месть сторонникам Ичкерии, которые участвуют в войне на стороне Украины. В июле военные из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова.
- В мае 2022 года Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте, в администрации президента Украины и с видными политиками страны. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией. По итогам визита было объявлено о назначении нового консула Ичкерии в Украине – им стал Юрий Шулипа. После этого объединение депутатов «За свободный Кавказ» внесло в Верховную раду проект постановления о признании независимости Ичкерии. 18 октября Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерии временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа.
- Также в мае, на следующий день после встреч Ахмеда Закаева в Киеве, в дом к живущему в Чечне его брату вновь пришли силовики: Али Закаева заставили записать видеообращение с критикой деятельности родственника и оскорблениями в его адрес. Это не первый случай, когда его семья вынуждена реагировать на его действия, несмотря на то что ранее от Закаева отказался не только его род, но и некоторые представители чеченского народа.
- В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в его выдаче, так как Великобритания предоставила ему политическое убежище.
Участники акции у парламента Грузии планируют устроить «коридор позора» для главы МВД
Часть участников акции перед парламентом Грузии переместилась к боковому входу в парламент, где они планируют устроить «коридор позора» для министра внутренних дел.
Параллельно другая часть участников акции остается перед парламентом, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
У парламента Грузии проходит акция против прямого авиасообщения между РФ и Грузией. Протестующие требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России.
Перед законодательным органом собрались политики, гражданские активисты и рядовые граждане.
Как заявляют участники акции, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, и страна может остаться без статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, по их мнению, из-за этого факта целая страна может попасть под санкции.
- После того, как в 2019 году Российская Федерация собственным решением отменила авиасообщение Грузией, сегодня в Тбилисском аэропорту приземлился первый российский самолет. Решение же о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией было принято президентом России Владимиром Путиным 10 мая этого года.
Президент США Байден одобрит тренировку украинских пилотов на F-16
Президент США Джо Байден на саммите «Группы семи» в Хиросиме проинформировал мировых лидеров, что одобрит тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом сообщили источники Associated Press и CNN. Утверждается, что обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели. Официальных заявлений об этом пока не опубликовано.
По информации The Guardian, Байден одобрит тренировки пилотов как на F-16, так и на других истребителях четвертого, самого современного поколения. К нему относятся также британские Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000.
Ранее CNN писало, что администрация США не будет возражать против передачи F-16 Украине третьими странами. Из-за отказа поставлять Киеву боевые самолеты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США.
Когда, откуда и сколько истребителей будет передано Киеву, Байден намерен объявить уже после того, как начнутся тренировки пилотов.
Поставок истребителей для защиты украинского неба неоднократно требовал от стран-партнеров президент Украины Владимир Зеленский. В пятницу он написал в твиттере: «Я приветствую историческое решение США и POTUS (так называется аккаунт Джо Байдена в твиттере - РС) поддержать международную коалицию по истребителям. Это в огромной мере укрепит силы нашей армии в небе. Практическое исполнение этой меры я буду обсуждать на саммите G7 в Хиросиме». Зеленский намерен лично посетить саммит завтра, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.
На этой неделе было объявлено о создании «международной коалиции», цель которой обеспечить поставки Украине истребителей F-16. В ней примут участие Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны. Нидерланды, Дания и Бельгия уже заявляли, что готовы поделиться с Украиной своими боевыми самолетами.
В Тбилиси проходит акция против возобновления авиасообщения с Россией
В центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходит акция протеста против возобновления прямого авиасообщения и сближения с Россией.
Как заявляют участники акции, «восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, и мы можем остаться без статуса страны-кандидата в члены ЕС».
Митингующие скандируют «Нет российскому правительству!», «Нет российским полетам!». Акция проходит без выступлений политиков.
После того, как в 2019 году Российская Федерация собственным решением отменила авиасообщение Грузией, сегодня в Тбилисском аэропорту приземлился первый российский самолет. Решение же о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией было принято президентом России Владимиром Путиным 10 мая этого года.
Мэрия Тбилиси расторгает контракт с российским «Метровагонмашем»
Мэрия Тбилиси сообщила, что начала процедуру расторжения контракта с российским «Метровагонмашем» на закупку новых вагонов для метро, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В декабре 2021 года российская компания стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену суммой около 50 миллионов евро.
«19 мая 2023 года компания попала под санкции наших международных партнеров. Как известно общественности, Грузия применяет международные финансовые санкции. Соответственно, мэрия Тбилиси не намерена сотрудничать с подсанкционной компанией и контракт с «Метровагонмашем» будет расторгнут», - говорится в сообщении мэрии.
МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Ахмада Хана. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на базу розыска МВД. В марте нынешнего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе в Россию украинских детей.
В базе опубликовано фото прокурора и сказано, что он разыскивается по статье УК, по какой – не сообщается.
Ранее Следственный комитет возбудил в связи с выдачей ордера на арест Путина уголовное дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства. Сообщалось, что подозреваемыми по этому делу стали прокурор Хан и трое судей МУС, при этом имён судей в базе розыска пока нет.
Росавиация выдала разрешение на полеты авиакомпании Georgian Airways
В Росавиации сообщили, что выдали разрешение на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Она начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси уже завтра, 20 мая.
«Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси–Москва–Тбилиси авиакомпании Georgian Airways. Грузинская авиакомпания может осуществлять полеты с частотой семь раз в неделю», – сообщило российское ведомство в телеграм-канале.
Ранее российская авиакомпания «Азимут» также получила соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. Авиакомпания приступила к полетам с сегодняшнего дня.
Кроме того, Грузия выдала разрешение на полеты из России еще одной российской авиакомпании – Red Wings. Она будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и по маршруту Москва-Кутаиси-Москва.
«Аидгылара» сообщила, что не присоединяется к митингу 30 мая
Абхазская общественная организация «Аидгылара» сообщила, что не присоединяется к митингу 30 мая, который должен пройти в Сухуми. Оппозиционеры говорят, что не поддерживают нынешнюю политику властей самопровозглашенной республики, но при этом не планируют выходить на митинг.
«Аидгылара» обратилась к единомышленникам с инициативой «приступить к предметному диалогу формирования единой политической платформы для укрепления государства и сохранения суверенитета».
«Сейчас принципиально важно, ясно осознать стратегические приоритеты в конструировании новой политической системы и четко им следовать. Отказавшись от соблазна простых решений и недопущения случайных людей во власти», – сказано в заявлении организации, которую возглавляет экс-мэр абхазской столицы Кан Кварчия.
В заявлении указано, что «действующая власть не только не выполнила своих предвыборных обещаний, но и нанесла существенный вред интересам абхазского народа в области экономики и безопасности».
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в соцсетях. Заранее о визите не сообщалось.
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств, который проходит в Эр-Рияде. В своём выступлении он, помимо прочего, отметил, что среди участников саммита есть те, кто не обращает внимания на аннексию Крыма и преследования крымских татар - хотя при этом выразил и благодарность Саудовской Аравии и другим странам за развитие отношений с Украиной.
Как сообщил Зеленский, он намерен встретиться с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом и другими арабскими лидерами. Главной темой обсуждений будет, по словам Зеленского, освобождение и возвращение политзаключённых, жителей аннексированного Крыма и других оккупированных Россией территорий.
«Большинство тех, кого коснулись репрессии в Крыму – мусульмане», – отметил Зеленский. В составе его делегации лидер крымских татар Мустафа Джемилев.
Это первый в истории визит президента Украины в Саудовскую Аравию. Многие арабские государства занимают нейтральную позицию в войне России против Украины. Они поддерживают территориальную целостность Украины, но при этом не присоединяются к санкциям, введённым против Москвы.
Пока окончательно неясно, отправится ли затем Зеленский в Японию, где проходит саммит G7. Ряд ведущих западных и японских СМИ ранее сообщили, что Зеленский приедет в Японию лично, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов также намекнул на это.
Однако в пятницу утром пресс-служба СНБО заявила, что Зеленский примет участие в саммите в формате он-лайн. Сам Зеленский это не комментировал.
Факт его приезда в Эр-Рияд, тем не менее, может свидетельствовать о том, что Зеленский всё же отправится в японскую Хиросиму. Агентство Bloomberg утверждало, Зеленский вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию. Недавно президент Украины посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.
Участники саммита, как ожидается, объявят о новых санкциях против Москвы. Представитель делегации США отметил намерение союзников «удвоить усилия» для ужесточения существующих санкций, призванных ослабить военные возможности России и наказать тех, кто несёт ответственность за агрессию.
Страны G7 в Хиросиме приняли заявление по Украине и России
Лидеры стран «Группы семи» (G7) на саммите в Хиросиме приняли заявление об Украине и российской агрессии. Оно состоит из 11 пунктов. Документ опубликован на сайте Белого дома.
Страны «семёрки» выражают полную поддержку Украине. Война России названа незаконной, неспровоцированной и захватнической. В документе подчёркнуто, что, напав на Украину, Россия нарушила международное право и Хартию ООН. G7 требует полного и безоговорочного вывода российских войск с украинской территории.
Особую озабоченность у лидеров G7 вызывает атомная безопасность Украины и, в частности, Запорожской АЭС. Страны поддерживают усилия МАГАТЭ в этой области и призывают к этому и другие государства.
«Группа семи» вновь подтверждает, что будет оказывать Украине как военную поддержку – при содействии Контактной группы по обороне Украины, – так и экономическую помощь в восстановлении, посредством Международного валютного фонда. Первоочередное внимание уделяется восстановлению энергетической инфраструктуры.
В то же время, подчёркнуто в документе, страны G7 будут поощрять борьбу Украины с коррупцией и проведение судебной реформы.
Что касается России, «Группа семи» намерена и далее продолжать политику санкций. Будут расширены запреты на экспорт в Россию любой продукции, материалов и технологий, которые могут применяться в военных целях. Санкции не коснутся экспорта, связанного с сельским хозяйством, медициной и гуманитарными целями. G7 намерена принимать меры и против третьих стран, которые сами или в качестве посредников поддерживают российскую военную машину.
В частности, G7 будет продолжать политику отказа от закупки российских энергоносителей или введения потолка цен на них, а также от импорта металлов и алмазов.
Страны «семёрки» приветствуют создание в рамках Совета Европы регистра нанесённого Украине ущерба. Россия будет обязана его возместить. G7 будет замораживать и при возможности конфисковывать размещённые в её странах российские активы.
Параллельно с поддержкой Украины, страны G7 будут развивать усилия по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности уязвимых стран.
- «Группа семи» – неформальное политическое объединение наиболее экономически развитых демократий мира. В группу входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Также в саммите G7 принимают участие представители Еврокомиссии.
- Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите G7 в Хиросиме, но пока неясно, лично или в формате онлайн.
CNN: США разрешат союзникам передать истребители F-16 Украине
Администрация США не будет возражать против передачи третьими странами американских истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Но пока такие запросы не поступали, уточнили собеседники телеканала.
Ранее из-за отказа поставлять Киеву боевые самолёты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США.
По мнению ряда конгрессменов, истребители F-16 могли бы сбивать российские самолеты без необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы системы «Пэтриот». Однако некоторые официальные лица США скептически относятся к этому аргументу и отмечают, что у России есть обширные зенитные системы, которые могут легко сбивать F-16. По их словам, именно по этой причине Киев не использует уже имеющиеся у украинской армии истребители.
По оценке Киева, для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей.
На этой неделе было объявлено о создании «международной коалиции», цель которой обеспечить поставки Украине американских истребителей F-16. В ней примут участие Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны.
Нидерланды, Дания и Бельгия уже говорили, что готовы поделиться с Украиной своими истребителями. По подсчётам военных аналитиков, в общей сложности эти страны могут поставить 125 самолётов F-16.
В то же время Германия пока исключает отправку истребителей Украине, ссылаясь на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
- Для поставок Украине истребителей американского производства F-16 требуется согласие американского правительства. До сих пор формально Белый дом отказывался предоставлять Киеву этот тип вооружений, ссылаясь на трудности, связанные с подготовкой пилотов, обслуживанием самолётов, а также их сравнительной беззащитностью перед российскими системами ПВО. 15 мая представитель Белого дома подтвердил, что позиция американского правительства в отношении поставок Украине боевых самолетов не изменилась.
Президент Грузии: «Нет – полетам в Россию!»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на возобновления авиасообщения с Россией.
«Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси. Нет – полетам в Россию!» – написала она в соцсети.
Ранее Зурабишвили назвала решение президента России Владимира Путина об отмене виз для граждан Грузии и возобновлении авиасообщения провокацией.
В тбилисском аэропорту сегодня приземлился первый за четыре года самолет из Москвы, рейс выполнила авиакомпания «Азимут».
Заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты в страну российской авиакомпании «Азимут». Позднее разрешение получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
19 мая стало известно, что разрешение также получила российская авиакомпания Red Wings – на рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси.
Грузинские власти подчеркнули, что позволят летать в страну только тем авиакомпаниям, которые не находятся под западными санкциями.
Компания дочери зятя Бориса Ельцина открыла клинику в Тбилиси
Cеть российских клиник «Чайка» открыла медцентр в Тбилиси. Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», новая клиника расположена в столичном районе Ваке, на проспекте Ильи Чавчавадзе.
Это – первый медцентр «Чайки» за рубежом. Объем инвестиций составил 200 тысяч долларов. До этого «Чайка» расширялась только в Москве. У неё семь медцентров в российской столице, пишет портал Vademecum.
Согласно информации, опубликованной на сайте клиники, в тбилисской «Чайке» принимают терапевт, педиатр, дерматолог, акушер-гинеколог. Стоимость консультации специалиста начинается от 100 лари (40 долларов).
Медицинский директор клиники – Ксения Юркинас. Она с 2020 года работала терапевтом и заместителем главврача в клинике «Чайка» на Новорижском шоссе в Москве, в 2022 году заняла аналогичную должность в многопрофильном медцентре Silk Medical в Тбилиси.
«Грузия – потрясающая страна, где пересекается множество культур. Грузины мыслят европейскими категориями, это касается и здоровья. Запрос есть и со стороны сообществ экспатов из Европы, Азии, России», – говорит Юркинас.
Основатель сети «Чайка» – экс-владелец инвестиционного банка «КИТ Финанс» Александр Винокуров. В 2022 году он продал свою долю (86,37%) Полине Юмашевой.
Новый основной владелец «Чайки» Полина Юмашева – дочь от первого брака Валентина Юмашева – зятя и экс-руководителя администрации первого президента России Бориса Ельцина.
Юмашева – бывшая жена основателя «Русала», миллиардера Олега Дерипаски. Они развелись в 2018 году.
В апреле 2018 года США ввели санкции против Олега Дерипаски и ряда контролируемых им компаний в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
«Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой [российской] коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства», – говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.
С 2022 года Дерипаска находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
В Тбилиси на митинге против авиасообщения с Россией задержали шесть человек
На акции протеста против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, которая прошла у здания тбилисского аэропорта, задержали шесть человек.
Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в МВД Грузии, активистов задержали за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.
Участники акции рассказали о задержании активистов Наты Перадзе, Шушаны Мацаберидзе, Георгия Ахобадзе, Гелы Хасая, Левана Тархнишвили и Таты Хундадзе.
В настоящее время акция у тбилисского аэропорта завершена. Митинг против авиасообщения с Россией запланирован вечером у здания парламента Грузии.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
В Тбилиси прилетел первый с 2019 года самолет из Москвы
Самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси. Он вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в грузинской столице в 13:17 по тбилисскому времени.
Первый рейс в тбилисском аэропорту встречают акцией протеста. На месте собираются оппозиционные активисты. В аэропорту мобилизована полиция. Об этом сообщает корреспондент «Эха Кавказа».
Первым рейсом из Москвы в Тбилиси прилетела делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей. Среди них –председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, член организации «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, член «Социалистического движения Грузии» Темур Пипия, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия, экс-депутат парламента Грузии Темур Маисурадзе, бизнесмен Мамука Пипия.
«От моего лица, от лица моей организации и большинства граждан Грузии хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за подпись указа и удовлетворение нашей просьбы. Это была просьба народа, и все мы хорошо знаем, что значит эта подпись», – сказал российским журналистам Мераб Чикашвили.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Гаврилов: следующим шагом может стать восстановление дипотношений
Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов не исключает возобновления дипломатических отношений между Россией и Грузией.
«Полагаем, что следующим шагом в развитии российско-грузинских отношений станет восстановление дипломатических отношений, обмен послами», – сказал он «Российской газете»
Это, по его оценке, позволит в том числе обеспечить полноценную консульскую поддержку граждан двух стран.
«На возможность такого шага указывает сдержанная позиция Грузии по украинскому вопросу, ее следование демократическим принципам. Наши народы связывают тесные связи, у нас общие духовно-нравственные ценности, культура», – отметил Сергей Гаврилов.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Правительство Грузии выдаст разрешение президенту на визит в Брюссель
Правительство Грузии выдаст разрешение президенту Саломе Зурабишвили на визит в Брюссель. Об этом сообщил глава правительства Ираклий Гарибашвили, добавив, что выдача разрешения – «технический вопрос».
Как сообщалось ранее, 31 мая Зурабишвили планирует отправиться с официальными визитом в Брюссель для встречи с руководством Европейского Союза. В программе визита также выступление главы грузинского государства в Европарламенте.
Ранее в президентской администрации сообщили, что 27 апреля отправили в правительство обращение по поводу визита президента, но «правительство Грузии до сих пор не дало своего согласия». Согласно конституции, президент, исполняющая лишь церемониальные и представительские функции, обязана согласовывать все внешнеполитические шаги с кабинетом министров.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «было бы лучше, если бы у президента не было трибуны для дискредитирующих заявлений». Он считает, что выступление Зурабишвили может повредить процессу получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.
Лидер правящей партии считает, что Кабинет министров «должен быть встревожен неправильными заявлениями президента»: «когда президент говорит, что парламент лишь формально выполняет рекомендации и никакие шаги не предпринимаются, это наносит ущерб. Было бы лучше, если бы у президента не было такой трибуны для подобных дискредитирующих заявлений, чтобы не повредить процессу принятия в кандидаты», – заключил Кобахидзе.
Оппозиция, в том числе партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» убеждена: «саботажем» процесса европейской интеграции Грузии являются как раз действия правящей партии, в том числе и восстановление прямых рейсов с Россией и отказ от глубинных реформ в судебной сфере.
Red Wings будет летать из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты из России еще одной российской авиакомпании – Red Wings. Об этом сообщили в грузинском ведомстве.
Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), по маршруту Москва-Кутаиси-Москва также со 2 июня, 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).
«Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза», – заявляют в Агентстве гражданской авиации.
Ранее разрешение на возобновление полётов получили российская авиакомпания «Азимут» и грузинская Georgian Airways.
10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая.
Великобритания объявила о новых санкциях против России
Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, которые направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» Москвы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Санкции введены в отношении 86 российских граждан и юридических лиц. Среди них компании, связанные с кражей украинского зерна, участвующие в поставках российских энергоносителей и разработке военных технологий, а также банки.
Ограничительные меры введены против 24 россиян и компаний, связанных с транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственная зерновая корпорация, которых британские власти обвиняют в «систематическом хищении украинского зерна». Под санкции попали и шесть российских судоходных компаний, которые связаны «Совкомфлотом».
В санкционные списки Лондона включены 9 организаций, связанных с «Росатомом», которые производят передовые материалы и технологии, в том числе лазеры, и напрямую финансируются государством. Также санкции расширены в отношении энергетического, металлургического, оборонного и финансового секторов. В частности, санкции ведены в отношении «Дома.РФ», Металлургического инвестиционного банка, Росбанка и Тинькофф-банка.
Под ограничительные меры попали крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс», АФК «Система», члены советов директоров РЖД, «Совкомфлота», «Транснефти».
Под санкции также попали бизнесмен, основатель и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и восемь других металлургических компаний, в том числе – «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат». Лондон также запретил импорт российского алюминия, никели и меди. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявило новых запретах на импорт российских алмазов
В британском правительстве заявили, что активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не согласится заплатить за ущерб, нанесенный ею Украине.
Украина вновь подверглась ночному обстрелу, под ударом был Кривой Рог
Россия уже несколько ночей подряд подвергает Украину обстрелам с использованием ракет и дронов-камикадзе «Шахед». Силы ПВО Украины утверждают, что им удаётся сбить подавляющее большинство ракет и беспилотников.
В ночь на 19 мая, как заявило командование Воздушных сил Украины, были сбиты три крылатые ракеты «Калибр» из шести и 16 из 22-х беспилотников.
Над Киевом, как утверждается, были сбиты все воздушные цели. Попадания зафиксированы в Кривом Роге. Там в результате удара пострадало промышленное предприятие и административное здание, сообщается о двоих раненых.
Сообщалось также о взрыве в районе Львова.
Россия в последние две недели увеличила число ударов по территориям Украины, находящимся далеко от линии фронта. Ракет при этом выпускается меньше, чем при осенне-зимних массированных ударах, однако удары наносятся почти каждую ночь.
Российское Минобороны утверждает, что их цели - склады боеприпасов, топлива и военной техники. Украинские военные подчёркивают, что им удаётся сбить большую часть ракет и дронов. В ночь на 16 мая, как утверждается, над Киевом были сбиты сразу шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Россия это отрицает, утверждая в свою очередь, что при ударе были уничтожены пусковые установки системы «Пэтриот». В США заявили, что система после повреждения уже отремонтирована.
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