Алиев: подписание азербайджано-армянского мирного соглашения неизбежно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неизбежным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

«Один миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель, около 20 процентов наших территорий находились под оккупацией. На захваченных территориях оккупантами были разрушены, можно сказать, вся инфраструктура, здания, в том числе исторические памятники. Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам», – сказал он.

Алиев выразил надежду, что проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией «в конечном итоге принесет на Кавказ долгосрочный мир».