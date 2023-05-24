Грузию на саммите НАТО, предположительно, представит глава МИД — Коломина

Спецпредставитель НАТО Хавьер Коломина заявил, что надеется, что Грузия будет представлена на Вильнюсском саммите на уровне министра иностранных дел, хотя, по его словам, окончательное решение пока не принято, пишет SOVA.

На итоговом брифинге представитель Альянса заявил, что пока решается вопрос о том, как будет проводиться саммит в Вильнюсе 11-12 июля.

«Мы ожидаем, что Грузия примет участие в саммите на уровне министра иностранных дел, это пока соображения. В Мадриде принимал участие премьер-министр Гарибашвили - и стоит вопрос, кто будет присутствовать на саммите на этот раз. Мы верны Грузии и будем верны ей, несмотря на то, кто именно будет представлять страну. Это будет очень хорошим решением.

Хочу, чтобы у Грузии было соответствующее представительство после того, как в Мадриде были приняты решения, и хотим оценить то, как они осуществляются», - заявил Коломина.

Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина сегодня, 24 мая, прибыл в Грузию. Ранее он посетил Ереван.

Представителя НАТО приняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, детали не сообщаются. Кроме того, с Коломиной встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.