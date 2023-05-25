Главный редактор газеты «Независимая Республика» Юрий Кураскуа пишет о ситуации со свободой слова в Абхазии:

Что за катастрофа, если говоришь о том или ином президенте, чиновнике, об их неправильных действиях? Нормальное явление для свободного государства

«Мы должны радоваться и гордиться, что после победы 30 сентября 1993 года у нас появилась возможность высказывать свое мнение открыто, не таясь. Что наряду с государственными СМИ есть свободная печать и нет официальной цензуры. Главное, говори, пиши, снимай все, только в своих материалах не оскорбляй физическое несовершенство человека. Но случаются парадоксы. Кто сказал, что наши президенты, премьер-министры совершенны и какие-то особые люди. Это такие же граждане нашего общества, как и мы с вами. В силу сложившихся обстоятельств и наших законов одни идут во власть, другие их поддерживают и т.д. Но кто не согласен с их дальнейшей работой, выражает протест, недовольство, находит смелость говорить им о своих претензиях открыто. Где тут какое-то нарушение?» – интересуется Кураскуа.

По его словам, «пока свобода остается, но как-то выборочно». Он поясняет: «Почему сегодня группа молодежи, переживающая за Абхазию, не таясь, вывесила плакаты с высказываниями великих людей Абхазии и была арестована, и против них возбуждены дела? Мы должны понять, что любая свобода должна быть для всех. Необходимо отойти от вредного понятия «свой-чужой». Что за катастрофа, если говоришь о том или ином президенте, чиновнике, об их неправильных действиях? Нормальное явление для свободного государства. Мы ведь таковыми себя считаем».

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«Нужная газета» публикует мнение экономиста Анатолия Отырба о причинах бедности в стране:

Если мы объявили миру, что мы суверенны и будем строить государство, то не имеем права ссылаться на сложность задач, которые предстоит решать на этом пути

«Рассматривая в качестве главной проблемы нашей бедности коррупцию, мы почему-то не видим причину, породившую ее, – неэффективность системы управления, ставшей непреодолимым препятствием на пути развития государства. Не устранив причину, невозможно преодолеть следствие. Система же, будучи недееспособной, реформировать сама себя не сможет. Следовательно, решить эту задачу обязан главный источник власти Абхазии, коим, согласно статьи 2 Конституции, является народ. И именно создание новой дееспособной системы власти и должно быть сегодня первоочередной задачей нашего народа», – приводит слова Анатолия Отырба «Нужная газета».

Экономист считает, что для того, чтобы довести уровень жизни граждан до приемлемого, необходимо повысить эффективность национальной экономики:

«Государство и общество могут и должны богатеть только за счет создания эффективной социально-экономической системы, создающей добавленную стоимость, а не за счет продажи национальных богатств. И если мы объявили миру, что мы суверенны и будем строить государство, то не имеем права ссылаться на сложность задач, которые предстоит решать на этом пути».

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Ежегодно в третье воскресенье мая отмечают Всемирный день памяти жертв СПИДа. Агентство социальной информации «Апсны» публикует интервью с главным врачом Республиканского кожно-венерологического диспансера Нателой Топурия. Она рассказала о проблеме ВИЧ в Абхазии.

В 2001 году в диспансере было открыто отделение Центра «СПИД». Сегодня лечение в нем проходят 666 пациентов. Последние три года врачи ежегодно выявляют в среднем 70 новых случаев инфицирования.

Есть категория людей, которые знают о заболевании, но не обращаются в Центр «СПИД», поскольку боятся распространения информации. Эти опасения напрасны – врачи строго соблюдают конфиденциальность

«И хотя последние годы роста заболеваемости не отмечено, но, по прогнозам медиков, уже в этом году число новых случаев может начать расти, поскольку в стране увеличивается не только количество отдыхающих, но все больше людей приезжают сюда жить и работать. Собрать достоверную статистику о количестве зараженных ВИЧ не так просто. Многие носители не знают о своем статусе. Есть также категория людей, которые знают о заболевании, но не обращаются в Центр «СПИД», поскольку боятся распространения информации. Эти опасения напрасны – врачи строго соблюдают конфиденциальность», – отметила Натела Топурия.

По ее словам, информированность людей об этом заболевании очень важна. «ВИЧ сегодня – это хорошо контролируемое препаратами заболевание. Если своевременно выявлять вирус и принимать препараты, человек может прожить с хорошим самочувствием долго и не заразить других людей. Я всем пациентам своим говорю, что на сегодняшний день от ВИЧ-инфекции не умирают. Если человек обращается уже на поздней ее стадии (СПИД), конечно, сложно поставить человека на ноги, но и здесь зачастую можно улучшить самочувствие и продлить жизнь», – сказала врач.

Пациенты, стоящие на учете в Центре «СПИД», благодаря программе Глобального фонда бесплатно получают препараты и делают регулярные тесты. Натела Топурия уточнила, что до пандемии коронавируса они раз или два в год выезжали в СИЗО Дранда для диагностики заключенных. Эту практику сотрудники центра планируют восстановить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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