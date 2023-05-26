Газета «Республика» публикует материал об итогах первого года президентства Алана Гаглоева. Инаугурация состоялась ровно год назад, 24 мая 2022 года. Первая половина статьи посвящена взаимоотношениям с Россией. Как отмечает автор, «отношения между нашими государствами не ограничиваются лишь стремлением к немедленному вхождению РЮО в состав РФ». Много внимания уделено консолидации общества. «Парламент перестал быть центром напряженности в обществе. Притом, что каждая из парламентских партий остается при своем мнении, но кризисы, потрясающие страну, ушли в прошлое. Государственный бюджет, обычно становившийся предметом преткновения и торга, принят без особых возражений, возникающие разногласия решаются путем компромисса», – пишет автор и подчеркивает, что руководство страны разделяет мнение о том, что необходимо уступить часть контрольных и иных полномочий президента парламенту. Отмечается и политика Алана Гаглоева в отношении церквей. «Президент считает своими согражданами и прихожан югоосетинской Аланской епархии, и приход РПЦ, несмотря на то, что такая позиция подвергается необоснованной критике нашими недоброжелателями», – пишет «Республика». Положительным знаком издание считает и появление новых политических партий: «В настоящее время открыта дорога молодой генерации политиков – учреждаются новые политические объединения, в которых в абсолютном большинстве новые лица. В отношении уже существующих партий применяется принцип равенства перед законом, а то для некоторых политических объединений даже своевременное предоставление отчетности порой не считалось обязательным», – пишет «Республика».

Даже с минивэна требуют восемь тысяч рублей, еще три тысячи на нашей таможне берут. Зачем нам еще в таких условиях возить товар?

Проблема многочасовых пробок на границе Южной Осетии с Россией на пропускном пункте «Нижний Зарамаг» остается актуальной в республике. Депутат Арсен Квезеров отметил, что считает заторы искусственно созданными. «Кого спросить и как решить эту проблему, которая стоит давно, мы не знаем. Они создают колоссальные неудобства людям при пересечении границы. Работает там одна линия в одну сторону, и потому образуется пробка», – сказал депутат и предложил в очередной раз направить письмо от имени парламента в Совет Федерации или в Госдуму. Происходящее на таможне обсуждают и в социальных сетях. На одной из страниц опубликовано обращение южноосетинского предпринимателя, который жалуется на правила ввоза продукции в республику. «Если мы тоже поднимем цены на товар, как будут люди покупать с такими маленькими зарплатами? Даже с минивэна требуют восемь тысяч рублей, еще три тысячи на нашей таможне берут. Зачем нам еще в таких условиях возить товар?» – возмущается предприниматель.

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Блогер Алан Парастаев пишет о бизнесе более крупной категории, а именно, о розливе минеральной воды. Он комментирует прошедший в Минводах форум, где были представлены и проекты Южной Осетии. Блогер отмечает, что надеялся на то, что будет обсуждаться вопрос производства югоосетинской минеральной воды «Edis». «Но оказалось, что воду уже и не выпускают. Хотя более трех лет вода выпускалась в очень симпатичной стеклянной таре и отлично продавалась за довольно приличную сумму в различных городах России. Но в этом году производство свернули по той причине, что Национальный банк конфисковал предприятие за долги, которые, по версии банкиров, превысили даже саму стоимость бизнеса», – пишет с недоумением Парастаев и отмечает, что неправо государство, то есть инвестор. «А вина его в том, что оно не смогло добиться того, чтобы трое участников этого процесса, в том числе и оно само, сели за стол и договорились, достигли бы, как говорится, консенсуса, в результате которого производство бы не остановилось. Пострадали все, в том числе и мы, а в первую очередь наша репутация, репутация нашей республики в глазах России, которая проинвестировала очередной многомиллионный проект, в очередной раз наблюдает, как он крайне неэффективно реализуется», – считает блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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