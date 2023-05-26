25 лет назад в Гальском районе начались боевые действия между абхазскими резервистами и грузинскими вооруженными формированиями. Эти столкновения в Абхазии называют шестидневной майской войной 1998 года.

Ровно четверть века назад, 26 мая 1998 года, в День независимости Грузии, спустя 80 лет после ее провозглашения, грузинские вооруженные формирования планировали взять под контроль Гальский район Абхазии. Но все пошло далеко не так, как они рассчитывали, наоборот, на продолжительное время, во второй раз после осени 1993 года, район опустел…

Весной 1998 года грузинские реваншисты, как их называли в абхазском обществе, резко активизировали свою деятельность. Прежде всего, имеются в виду военизированные формирования в Гальском районе – «Белый легион», созданный в 1996 году, и присоединившиеся к нему позднее «Лесные братья» (судя по всему, это название возникло по аналогии с «Лесными братьями», которые действовали в Прибалтике после Второй мировой войны). Наиболее крупным «партизанским» формированием, прошедшим подготовку в тренировочных лагерях на грузинской территории, стал «Белый легион» (командир Зураб Самушия, приверженец Звиада Гамсахурдия). Отрядом «Лесные братья» командовал Дато Шенгелия, ранее член «Мхедриони».

Вот как о тех событиях вспоминает в книге «Моя жизнь» первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба. МВД и СГБ республики в своих докладных на его имя подтверждали факт активизации в районе «партизанских бандгрупп», спецназа МГБ и МВД Грузии. Ряд сел Гальского района являлся опорными пунктами для них. И далее:

«6 мая в г. Зугдиди прибыл католикос Грузии Илия Второй вместе с руководством так называемой Автономной Республики Абхазия в изгнании «для поднятия духа и освящения» боевиков. Было замечено передвижение военной техники с территории Грузии в Абхазию в районе поста МС РФ, командир которого капитан Калин, по оперативным данным, сотрудничал с полковником «Белого легиона». Конечной целью разработанного плана являлось отторжение Гальского района Абхазии и возвращение туда «законных органов власти». По имеющимся у нас сведениям, вооруженная акция была приурочена к 26 мая – Дню независимости Грузии. К великому сожалению, нас не услышали, а может, не захотели услышать. В ночь с 19 на 20 мая по первому сигналу наши резервисты поднялись все как один и отправились в Гальский район Абхазии. В ходе шестидневной войны мы одержали победу с минимальными потерями. За время Гальской операции мы потеряли восемь человек. Наш противник потерял более 100 убитыми, количество раненых неизвестно. В последние дни событий Шеварднадзе звонил мне даже домой – его главной задачей было любым путем вывести из территории Абхазии свои подразделения, чтобы спасти их от полного уничтожения. Наши ребята были так решительно настроены, что переходили даже на левый, грузинский берег Ингура и были готовы дать врагу достойный отпор уже на его территории».

По информации из других источников, 26 мая грузинская сторона собиралась с боем овладеть райцентром Гал и разместить там правительство Автономной Республики Абхазия во главе с Тамазом Надарейшвили. Согласно информации грузинских СМИ, абхазские силы, сыгравшие на опережение и вошедшие 20 мая в Гальский район с танками T-55 и T-72, бронетранспортерами и артиллерийскими орудиями, насчитывали около 1500 человек. Грузинские боевики, вооруженные гранатометами и стрелковым оружием, держали оборону на заранее подготовленных позициях при активной поддержке артиллерии и бронетехники МВД Грузии. Самые ожесточенные бои шли за селения Хумушкур, Верхний Баргяп, Сида и Саберио (село, в котором располагается диспетчерская ИнгурГЭС). Операция проходила под командованием заместителя министра обороны, командующего Восточной группой войск полковника Владимира Ануа, ныне министра обороны РА.

22 мая наступление абхазских сил продолжилось сразу в нескольких направлениях. К исходу 24 мая образовалась линия фронта по рубежу ж/д станция Салхино – Таглан-1 – Сида – Верхний Баргяп, местечко Сабутбайо. С началом крупномасштабной операции абхазских сил командование грузинских сил обратилось к президенту Эдуарду Шеварднадзе с призывом ввести бронетехнику в Гальский район и начать полномасштабную войну против Абхазии. Но президент и министр иностранных дел Грузии отказались пойти на это.

26 мая на госдаче в Гагре был подписан Протокол о прекращении огня, причем, по словам Владислава Ардзинба в цитировавшейся книге, вид у приехавшей грузинской делегации во главе с министром иностранных дел В. Лордкипанидзе был побитый. Согласно этому Протоколу, грузинская сторона обязывалась в тот день с 9 до 13 часов вывести все вооруженные формирования из Гальского района. В книге обращается внимание на то, что среди оставленного ими при отступлении вооружения были обнаружены боеприпасы из Украины. С 1 марта 1999 года начался процесс возвращения беженцев, во время майских боевых действий вновь покинувших свои дома.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Героем Абхазии, генерал-лейтенантом Асланом Кобахия. Вот как он вспоминает те события:

«Это было вот такое нападение на Абхазию впервые после 30 сентября 1993 года. Да, они до этого вылазки делали, но такого крупномасштабного наступления у них не было. Они захватили почти две трети территории Гальского района. И Вооруженные силы Абхазии в очередной раз преподнесли им жесткий урок – что оккупационным силам на территории Абхазии нет места. И надо сказать, что все это произошло не как-то вдруг, внезапно, а в течение пяти лет шла террористическая атака на Абхазию. Но это предпринималось разведгруппами – вылазки, убийства правоохранителей, гражданского населения. А здесь была уже попытка захвата целого района приграничного, Гальского. И настолько уже ситуация накалилась, что Верховный главнокомандующий вынужден был объявить частичную мобилизацию».

После этого террористические вылазки все же продолжались, хотя и в меньшем масштабе, говорит Кобахия:

«До 2008 года свыше 400 сотрудников силовых структур погибло в Гальском районе. Это не говоря уже о гражданском населении и тому подобном».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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