Президент Грузии заявила на форуме диаспор, что ее сажают «не по протоколу»

Президент Грузия Саломе Зурабишвили заявила сегодня на проходящем в Тбилиси Форуме диаспор, что ее в очередной раз попытались посадить «не по протоколу», пишет агентство «Новости-Грузия».

При этом она пожаловалась, что четкий протокол официальных мероприятий в Грузии до сих пор не разработан и пока это не произойдет, будет продолжаться бесконечный спор «я первый, ты второй». По словам Зурабишвили, она уже три года бьется за создание единой службы протокола и за «протокольную книгу Грузии».

Также она вспомнила вчерашний день – церемонию на Дне независимости, и назвала недопустимым, когда министр обороны сначала приветствует премьер-министра, а во вторую очередь – президента и верховного главнокомандующего страны.

Зурабишвили простояла на ногах и покинула форум сразу после того, как сделала обращение к грузинской диаспоре.

Премьер Ираклий Гарибашвили сказал, что не собирается отвечать президенту публично, пожелал ей хорошего настроения и выразил благодарность за работу службе протокола.

На фотографиях видно, что предполагалась рассадка – премьер-министр, затем президент и председатель парламента.

Ранее о нарушении протокола рассадки администрация президента Грузии заявляла в конце прошлого года, на ежегодном собрании в МИД глав дипломатических миссий за рубежом.