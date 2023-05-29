Выборы президента Турции и победа Реджепа Эрдогана во втором туре. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что думают пользователи социальных сетей о прошедших выборах в соседней стране – стратегическом партнере.

– Следили ли вы за выборами в Турции?

Владимир: Я не очень пристально следил за выборами в Турции, однако слышал, что во время голосования было выявлено много нарушений, одно из таких – это то, что людям платили за то, чтобы они проголосовали за Эрдогана. Я не знаю, насколько это хорошо, что он вновь был избран президентом. У меня друзья в Турции, и они, как и весь народ этой страны, разделились на два лагеря – тех, кто поддерживает Эрдогана, и тех, кто считает, что государству необходима смена власти. Конечно, такие разногласия не приводят ни к чему хорошему. Но многое будет зависеть и от того, насколько Турция сможет преодолеть экономический кризис.

Миша: В период правления Эрдогана у Грузии были прекрасные отношения с Турцией. Когда власть меняется в такой влиятельной стране, как Турция, всегда возникает риск того, что отношения с соседями изменятся не в лучшую сторону, потому, мне кажется, что тот факт, что Эрдоган останется президентом, только на руку нашей стране. Я понимаю, что не все в Турции согласны с этим выбором и недовольны им, но это их выбор, мы лишь можем пожелать этой стране благополучия и процветания. Возможно, кто-то там будет протестовать, но сомневаюсь, что это перерастет в какие-то серьезные столкновения, а вообще, я не знаю, какова там сейчас ситуация.

Мака: Я не думаю, что что-то может измениться в отношениях с Турцией сейчас. Многие годы это государство остается не просто верным другом Грузии, но и важнейшим партнером. У нас торговые отношения, Турция – одно из основных направлений для туристов из Грузии, и к нам приезжает очень большое количество гостей из этой страны. Они поддерживают наш суверенитет, и это очень важно. Такие отношения остаются в последние годы правления Эрдогана, сомневаюсь, что после его переизбрания он резко изменит отношение к Грузии. Да и если так решил народ Турции, – это их личный выбор.

Ника: Об Эрдогане ничего хорошего или плохого сказать не могу. Просто считаю, что власть должна постоянно меняться, иначе ничего не будет меняться в стране. Поэтому считаю, что с избранием Эрдогана в Турции ничего не изменится к лучшему, как и в отношениях с Грузией.

Георгий: Я считаю, что с переизбранием Эрдогана ничего не изменится ни для самой Турции, ни в отношениях с Грузией. Интересно, как сейчас поведет себя президент на международной арене, будет ли помогать Украине, например, поставлять дроны, изменит ли свое отношение к России? Для нас же это дружественное государство с четко очерченными границами. Я не знаю, что должно произойти, чтобы наши отношения как-то ухудшились, переизбрание Эрдогана точно не станет тому причиной. Мы сотрудничаем с Турцией во многих сферах: экономической, туристической, образовательной и других, и ничего не должно этому помешать.

Като: Турция – экономический и стратегический партнер Грузии, да и просто хороший сосед, поэтому выборы были интересны и очень важны и для нас. Победа же Реджепа Эрдогана означает, что в ближайшие годы эти отношения останутся такими же хорошими, как сейчас, и будут развиваться лишь в лучшую сторону. Кстати, первым с победой президента Турции поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и это о многом говорит.

Малхаз: Конечно, я следил за выборами в Турции, это государство – наш дружественный сосед. Естественно, процессы, происходящие в этой сильнейшей стране региона, не могут не влиять на соседние государства. Знаю, что многие считают, что Эрдоган не заслужил этой победы, что выборы были сфальсифицированы, но я очень надеюсь, что это недовольство не перерастет во что-то более масштабное, в какие-то беспорядки. Впрочем, я не думаю, что это произойдет, поскольку победа Эрдогана не была такой уж неожиданной.

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