Реджеп Тайип Эрдоган будет руководить Турцией еще пять лет. По итогам второго тура выборов нынешний лидер заручился поддержкой более 52% избирателей. Теперь главный вопрос: изменится ли политика Эрдогана, которого многие за глаза называют «султаном нашего времени». Президент Турции с начала войны в Украине превратился в ключевого регионального игрока, с которым вынуждены считаться и в России, и на Западе. При этом Эрдоган не скрывает, что намерен сделать из Турции региональную сверхдержаву.

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют победу своего лидера. Турецкому президенту удалось сохранить за собой высший государственный пост и, как следствие, возможность еще пять лет управлять страной. Ни тяжелое экономическое положение, ни февральское землетрясение, лишь усугубившее кризис, ни беспрецедентное единение оппозиции не смогло сбросить Эрдогана с пьедестала, на который он взошел два десятка лет назад.

«Все говорили, что «рейс» (лидер) исчезнет, проиграет. Слава Всевышнему, он никуда не денется. Мы, как нация, всегда за него, потому что любим его. Нас не волнует экономика или что-то еще, мы с ним до конца», – говорит сторонник Эрдогана Нуреттин Узкас.

По мнению наблюдателей, ключевой аспект успеха Эрдогана – он сильный лидер. В глазах обывателей из числа его сторонников – он султан, который не склоняет голову ни перед кем, напоминая рядовым туркам о величии канувшей в Лету Османской империи. И прошедшие выборы лишь доказали – по крайней мере, половина населения Турции предпочитает сильного лидера более гуманному или демократичному. Главное, чтобы с Турцией считались во всем мире. И сам Эрдоган, как и правители прошлого, начинает новый этап своего правления, к слову, рекордный для Турции, обещая быть «отцом» всем туркам, как бы невзначай отодвигая на второй план основателя республики – Мустафу Кемаля – истинного носителя неофициального, но столь привлекательного для Эрдогана титула:

«В рамках ответственности, которую возложила на нас наша нация, мы ни на кого не злимся и не обижаемся. Настало время отложить в сторону все дебаты и конфликты, связанные с выборами, и объединиться вокруг наших национальных целей и мечтаний».

Оппозиция, впрочем, обещает Эрдогану, что новый срок станет для президента тяжким испытанием. Проигравший гонку Кемаль Кылычдароглу пообещал продолжить борьбу за демократию в Турции. Выборы он назвал «самыми несправедливыми за последние годы»:

«У меня есть просьба ко всем вам: пожалуйста, давайте поддержим борьбу за демократию для вас самих, для ваших детей, для пенсионеров, для наших матерей и отцов, для наших фермеров и торговцев. Мы пережили самые несправедливые выборы за последние годы. Все средства государства были мобилизованы и все возможности были положены под ноги одному человеку. На этих выборах проявилась воля народа к смене авторитарного режима, несмотря на все давление. Мы продолжим нашу борьбу на всех фронтах, пока в нашей стране не наступит настоящая демократия».

Тем не менее результаты выборов показательны – несмотря на серьезный раскол в турецком обществе, верх взяло не городское население, откровенно скучающее по светской и европейски ориентированной Турции, а жители глубинки, где сосредоточен ключевой электорат Эрдогана, разделяющий его консервативную политику, направленную на исламизацию общественной жизни, укрепление авторитаризма, военной мощи и влияния в мире:

«Мусульмане победили. Мы счастливы. Наши чувства настолько сильны, что мы даже не можем их выразить. Наш человек победил».

«Весь мир может собраться против нас, но, как говорит Эрдоган, пусть все будут против него, что бы они ни делали, окончательное решение принимает наша нация», – говорят сторонники президента Турции.

Война в Украине сделала Эрдогана одним из ключевых игроков на международной арене. Об этом можно судить по тому, что мировые лидеры – от президента США Джо Байдена до главы Франции Эммануэля Макрона – поспешили поздравить Эрдогана с победой. Не оказалась в стороне и Швеция, которой турецкий президент закрыл дорогу в НАТО:

«Поздравляем Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Наша общая безопасность является приоритетом на будущее».

Но первым оказался российский президент Владимир Путин, который не стал даже дожидаться оглашения окончательных результатов голосования. Как говорится в послании главы Кремля, главная причина победы Эрдогана – это его «независимая внешняя политика».

Под «независимой политикой» Владимир Путин, очевидно, подразумевал нежелание Эрдогана присоединяться к санкциям против России после ее вторжения в Украину. Но поздравления от США и Франции также красноречивы – посредническая роль Анкары важна для западных союзников Киева. Плюс ко всему, именно Эрдоган остановил поток сирийских беженцев в Европу. А его соперник обещал в случае победы вернуть всех сирийцев на родину, следовательно, вновь открыть для европейцев ящик Пандоры.

Поэтому, несмотря на явные предпосылки к усилению автократии в Турецкой Республике, Запад все же готов продолжать диалог с Эрдоганом. По мнению аналитиков, в США и Европе все же надеются, что в свой последний, согласно турецким законам, срок Эрдоган не станет слишком сильно заигрывать с ультранационалистической частью своего электората, так как у него не будет официальной причины заручаться его поддержкой через пять лет.

Впрочем, по итогам выборов Эрдоган фактически получил мандат на продолжение создания региональной сверхдержавы. И на этом пути он, очевидно, будет все меньше оглядываться на мнение союзников, больше полагаясь на ситуативные альянсы, такие как сегодняшние отношения с Москвой.

И для Запада сейчас большой вопрос: что можно предложить Эрдогану, чтобы удержать Турцию на своей орбите. И еще больший вопрос: сочтет ли турецкий лидер эти предложения убедительными. Плюс ко всему, аналитики отмечают: нет никаких гарантий, что третий срок Эрдогана и в самом деле окажется последним.

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