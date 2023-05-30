Гарибашвили: одной из причин войны было желание Украины стать членом НАТО

За несколько часов до начала «народного митинга» оппозиционные партии и общественные организации обратились к представителям силовых структур самопровозглашенной республики Абхазия.

Отметим, что 29 мая вечером в соцсетях сообщили, что к сухумскому комплексу правительственных зданий подтянута военная техника. Оппозиционеры говорят, что абхазское законодательство «категорически запрещает участие силовых структур, включая министерство обороны, в политических процессах государства».

«Дорогие наши солдаты и офицеры!

Вы служите народу Абхазии, и именно вы являетесь людьми, на которых возложена ответственность за стабильность и сохранность нашей страны, на ваших плечах лежит наша безопасность, и мы верим в вас!

Вы не являетесь охранниками режима, в которых вас хотят превратить. Сегодня власть готова распродать страну, введя в обиход нашей жизни чужие законы, строя апартаменты и раздавая лучшие земли иностранным гражданам, к которым абхазы не будут иметь никакого отношения, и так повсюду и во всём.

Мероприятие в виде народного митинга направлено против этих, губительных для нашей страны действий. Призываем вас не нарушать законы Республики Абхазия, не выполнять преступные приказы, не идти против своего народа, интересы которого вы призваны защищать», – сказано в заявлении.

Оппозиционеры обратились и к родителям действующих сотрудников силовых структур: «На ваших детей оказывается беспрецедентное давление с целью заставить выступить против своего народа в защиту действующего режима. Напомните им, что они плоть от плоти, кровь от крови своего народа».

Обращение приняли общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа», «Союз ветеранов и молодёжи», «Аамта», «Единство», партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии».

29 мая глава абхазской СГБ Роберт Киут заявил, что ведомство «защищает народ Абхазии и конституционный строй». Генпрокурор Адгур Агрба рассказал, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры наружного наблюдения и ведётся круглосуточная запись.

Телеграм-каналы сообщили, что в ночь с 29 на 30 мая демонтировали мост через реку Сухумка, расположенный вблизи правительственного комплекса.

Ранее также стало известно о задержании восеми жителей Абхазии, среди них – родственник лидера Абхазского народного движения Адгура Ардзинба. В МВД заявил о проведении «мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан и гостей Абхазии».