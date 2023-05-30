В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка художницы Апщи Хагба под названием «Ночные сказки и розовый конь». На ней представлены работы 2022 года. Ночные сказки в картинах художницы – это вовсе не сказки, а, скорее, фрагменты из реальной жизни. На выставке молодой абхазской художницы Апщи Хагба «Ночные сказки и розовый конь» представлено 36 работ. Она рассказала о том, как составлялась экспозиция:

«Когда я начала работать тушью и у меня прошла выставка графики, Батал Джопуа и Игорь Панченко (абхазские художники) принесли мне свои запасы еще с советских времен и подарили бумагу. Работы для той выставки я делала на бумаге, которая должна была быть утилизирована, фактически это был мусор. У моих друзей есть магазин белья, и они собирали для меня бумагу, в которую был завернут товар. Эту бумагу мне посоветовала Диана Хинтба (абхазская художница). Из-за пандемии я начала экспериментировать, потому что материала не было. Это была мелованная бумага советского качества. Когда Игорь дарил мне часть бумаги, он сказал: «Держи, между прочим, это бумага Евгения Котлярова». Я так удивилась и подумала: «Вот как оно бывает иногда!» – Он ведь был вашим учителем? – Да, я думаю, что почти все дети прошли художественную школу Котлярова и Лакербая. Экспозицию мне помогли делать Батал Джопуа, Адгур Ампар, Диана Хинтба. Я для себя знала, с какой картины хочу начать и какой картиной закончить, естественно, что у меня была своя история, но правила экспозиции иногда диктуют свои нюансы, поэтому в течение дня мы, друг с другом переговариваясь, пришли вот к тому результату, который сейчас есть».

Смотря на картины Апщи Хагба, которые написаны преимущественно в черно-серо-белых тонах, хочется спросить художницу, из каких сказок рождались эти образы? По ее словам, связь работ со сказками условна, а образы навеяны реальными событиями:

«Ночные сказки на самом деле это не самые веселые сказки, но у каждой есть прекрасный конец и розовый конь. Мне хотелось, когда человек пройдется вокруг этого зала и когда он будет уходить, чтобы он увидел этого розового коня. Я немножко похулиганила, создала противоречие: афиша такая розовая, воздушная, зефирная, а работы на самом деле не розовые, не воздушные и не зефирные. – Как приходили эти образы? И что это за сказки, это какой-то эпос? – Содержание каждой картины не из сказки, это из нашей с вами реальной жизни. Это какие-то переживания, это новости, это информация, которая вокруг тебя. К сожалению, мы каждый день получаем какие-то невероятные новости и переживаем их каждый по-своему. Почему ночные сказки? Наверное, потому, что одна из моих первых работ (большая часть всех работ написана в течение 2022 года) – это были дебри, ночной лес. Сидя над этой работой и думая, я пришла к тому, что это на самом деле ночная сказка. Вроде бы ночь, такое темное время, потом будет свет, потом все закончится хорошо. А почему сказки, наверное, потому, что это отсылки в детство. Там нет сюжетов тех сказок, которые я любила в детстве, я большой поклонник Перро и братьев Гримм, их сказки я могла перечитывать в детстве с утра до вечера. Это же все работы новые, не могу сказать, что я их проанализировала от начала и до конца, я их только недавно написала. – Этот 2022 год, если подвести черту под ним, какой он был для вас? – В интернете есть такой мем – картина Серова «Девушка с персиками», когда эта девушка десять дней смотрела новости. И там такая картинка, на которой эта девушка с персиками Мамонтова, она вот с таким лицом! Наверное – это я, которая десять дней смотрит новости… Да, вот такой вот год, когда новости нельзя смотреть. В советское время нельзя было читать газеты, а сейчас нельзя смотреть новости, тяжело».

Директор Центрального выставочного зала, художник и дизайнер Эльвира Арсалия поделилась своим восприятием творчества Апщи Хагба:

«Апща использует свое творчество для того, чтобы ставить вопросы, чтобы отвечать на них, это то, что ее действительно беспокоит… Она же достаточно активный участник художественной жизни, и в ней есть гражданственность, в ней есть соучастие. На мой взгляд, эта выставка о том, что те вопросы, которые нас всех беспокоят, они все общечеловеческие, и чаще всего они нас не радуют. Я имею в виду все, что происходит сейчас в мире. Эта выставка о том, что в конце должна быть надежда. Это – розовый конь. Он может быть вымышленным, это может быть дверь, которую человек нарисует и в которую уйдет в какой-то свой придуманный мир. Но у него должны быть надежда и движение к чему-то светлому. И для меня еще интересно то, что она как художник выбрала во многих своих работах место действия – это ночь. Это сумерки, это ночной вокзал, это та тишина ночная, когда шум дня уходит и человек остается наедине с собой».