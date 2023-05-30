Абхазская оппозиция заявила о намерении проведения серии акций протеста

В Сухуми завершился митинг оппозиции. Председатель общественной организации «Абхазское народное движение», лидер оппозиции Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников митинга за поддержку и заявил о намерении продолжить акции протеста, так как глава республики отказался выполнить требования, изложенные в резолюции митинга. митингу.

Он обратился с вопросом к собравшимся, готовы ли они будут собраться у парламента, несмотря на курортный сезон, которому никто не хочет мешать, если вдруг от президента в парламент поступит какая-нибудь антинародная инициатива? В качестве примеров такой инициативы он назвал законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», внесение на ратификацию соглашения о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, либо рассмотрение уже находящегося в парламенте соглашения по госдаче «Пицунда». Участники митинга ответили: «Да, готовы».

«С этого дня мы объявляем о начале серии акций протеста, и мы будем добиваться чтобы эта антинародная власть ушла», – заявил Ардзинба.

Он подчеркнул, что они не обманули свой народ, сказали, что сегодняшний митинг – это мирная акция протеста, так ее и провели, пишет информагентство «Апсныпресс».

Между тем, как сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики Абхазия, Аслан Бжания сегодня на встрече с представителями оппозиции предложил им подключиться к работе совета по реформам. «Создан совет по реформам, мы обсуждаем вопросы, получаем письма и отправляем их в АНД и в другие организации. Мы намерены продолжать работу по реформам. Если и вы примете в этом участие, я буду вам очень признателен», – сказал Бжания.