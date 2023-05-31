Абхазские оппозиционные силы ответили Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила президента Евросовета Шарля Мишеля посетить Тбилиси, сообщила пресс-служба по итогам переговоров в Брюсселе. Отмечается, что визит может состояться в ближайшее время.

Саломе Зурабишвили подчеркнула значение предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС и заявила о непоколебимой воле грузинского народа в вопросе вступления в Европейский Союз. Шарль Мишель положительно оценил роль президента Грузии в процессе продвижения Грузии по европейскому пути и в преодолении партийных разногласий. Он еще раз подчеркнул свою твердую уверенность в том, что будущее Грузии – в Европейском Союзе, – говорится в сообщении для прессы.

По словам Шарля Мишеля, Еврокомиссия осенью завершит работу над отчетом по 12 рекомендациям для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Вопрос о последующих шагах войдет в повестку дня Евросовета ближе к концу года. Среди направлений, по которым Грузии нужно усилить работу, Мишель назвал судебную реформу, вопросы свободы СМИ и развития гражданского общества, деолигархизацию и деполяризацию.

Дата предстоящего визита Шарля Мишеля в Грузию пока не сообщается.

Несколько лет назад он активно пытался помочь договориться властям и оппозиции. Недавно эти попытки раскритиковали в правящей партии, напоминает агентство «Новости-Грузия».

«Открытой и грубой попыткой смены власти в Грузии» назвал лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе соглашение властей с оппозицией от 19 апреля 2021 года, подписанное после месяцев обсуждений при личном посредничестве Шарля Мишеля.

Документ был призван положить конец политическому кризису в Грузии после того, как оппозиция объявила бойкот новоизбранному парламенту Грузии, говоря о фальсификации выборов. Соглашение, в частности, предусматривало проведение ключевых реформ в судебной и избирательной системах. Сначала документ не подписывало оппозиционное «Единое нацдвижение», а потом из него неожиданно вышла правящая партия.

«Конечно, соглашение 19 апреля было аномалией от начала до конца, это была не просто аномалия, а наглая и открытая попытка смены власти вопреки воле народа….Именно поэтому мы сказали, что больше никогда не подпишем такое соглашение, никогда больше не приблизимся к аномалии. Чем больше вы принимаете аномалию, тем больше вы будете окружены новыми аномалиями. Поэтому раз и навсегда нужно отказаться от аномалий в этой стране», – заявил две недели назад Ираклий Кобахидзе.