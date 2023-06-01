«Завгар, ты – дружинник и член партбюро,

лицо твое в прессе почет обрело.

Выходишь ты в полночь, в кармане сжав гирю, –

«Опять изнасилованную убили!»

(Андрей Вознесенский)

Просмотрев очередной сериал про маньяка-убийцу, я вдруг понял, что практически ничего не знаю, а были ли в СССР люди с психическими отклонениями, которые серийно убивали людей? Единственное, о ком я хорошо знал, – это Чикатило, чье имя стало нарицательным. А еще были? Или Чикатило это первый и последний маньяк? Наверное, думал я, в СССР не было не только секса, но и подобного рода отклонений от нормы; на то он и СССР, цитадель закона и нравственности. А все такие проявления звериной жестокости могли быть только в западном мире, где капитал был всему голова.

Всевидящий и всезнающий Гугл помог мне познать истину, и оказалось, что подобные явления безграничны, и в СССР тоже были маньяки. Немного, но были. Хотя про них старались громко не говорить.

Почему я заговорил на эту тему? С недельку тому назад я, по совету друзей, посмотрел российский восьмисерийный сериал «Фишер». Фильм снят по реальным событиям, происходившим в Союзе в 1986-1992 гг. Сериал мне понравился, не шедевр, конечно, но, смотрибелен. И когда понимаешь, что описываемые там события очень близки к реальности, становится жутковато. Последние две серии вообще были «крышесносящие» по натурализму, и людям со слабыми нервишками смотреть не советую. Но мне тут другой момент интересен: человек я довольно любознательный, в то время, которое описано в фильме, я жил в Москве и, по идее, о таких зверствах должен был что-то слышать; ведь события происходили не в глухой тайге, где не ступала нога человека, а в Московской области, в Одинцовском районе. А я ничегошеньки про это не знал. Почему? Наверное, из-за того, что тогдашняя политика была такая – не выносить сор не то что из избы, а даже из комнаты, во избежание паники.

Так что про реально существовавшего маньяка под кличкой «Фишер» я узнал только сейчас.

Идем дальше!

Есть довольно популярный сериал под общим названием «Мосгаз». Уже вроде бы восемь сезонов сняли – в каждом сезоне по одному криминальному делу. Сезоны разные - есть более удачные, есть совсем ерундовые. Парочка из них тоже снята по реальным делам. Первый сезон как раз и называется «Мосгаз». Преступник орудовал в Москве, звонил в квартиры, представлялся сотрудником Мосгаза, заходил и творил свои страшные дела. Знаменательно для меня было то, что реальный преступник, В. И., был родом из Тбилиси. В детстве он, оказывается, хорошо пел, и родители активно поощряли развитие его вокальных способностей. Помимо среднего образования, он имел диплом музыкального училища, благодаря которому его как хорошего студента приняли без экзаменов в Тбилисскую консерваторию. На втором курсе консерватории он ушел работать в театр, где прослужил до 13 декабря 1963 года. Потом подался в Москву и там начал творить зло.

Я сам выпускник Тбилисской госконсерватории и, может быть, даже сидел за той же самой партой, где сидел В.И. Как я помню, парты у нас в вузе были старенькие и дряхленькие…

Однако-с, до выхода сериала я ничего про этого В.И. не слышал. Когда его поймали, власти хотели начать изучение его психики, но тогдашний генсек Хрущев приказал без всяких исследований как можно быстрее расстрелять преступника. Как он пожелал, так и сделали.

Единственный «серийник», о котором мы все знали, был Чикатило. О нем тоже снят сериал, есть даже второй сезон. В роли Чикатило – сам Дм. Нагиев.

Я понимаю, что актерская профессия очень подневольная. Часто приходится играть такие роли, которые играть не хочется. Но если один раз откажешься, могут больше и не позвать. Поэтому актеры вынуждены наступать на горло собственной песне и играть во всем, что попало. Великая Фаина Раневская говорила, что «сняться в плохом фильме то же самое, что плюнуть в вечность». Странно мне было, как Дмитрий Нагиев согласился сыграть самого кровавого убийцу советских времен. То, что Нагиев подневольный актер, я в это не поверю. Он уже на таком звездном уровне, что сам может выбирать, что играть, а от чего отказываться. Видимо, ему было интересно воплотить образ реального маньяка-убийцы, вот он и воплотил его. Я бы на его месте отказался. И, наверное, потому я и не Нагиев, а Нагиев – не я.

Это было маленькое лирическое отступление.

Сериал «Чикатило» я не смотрел, так как его историю знаю хорошо и ничего нового там я для себя не обнаружил бы. Хотя любопытно, а откуда взялся второй сезон. Неужели Чикатило в первом сезоне не ловят? Или он сбегает из тюряги? Может, все-таки не полениться и глянуть что там и как? Хотя вряд ли…

Недавно на платформе Netflix в категории «хоррор» я обнаружил фильм «Утойя» о норвежской бойне на одноименном острове, показанной глазами террориста Б. Я его не посмотрел. Попробовал начать смотреть, но только до первого убийства. Потом выключил, нервы у меня слабые, и еще слишком свежи в памяти все настоящие подробности того кровавого дела 2011 года. Некоторые норвежские кинокритики отказались посещать премьеру фильма, апеллируя, что режиссер эксплуатирует болезненную тему. Я с ними абсолютно согласен. Какого, наверное, было родителям жертв знать, что сняли такую картину? А фильм, кстати, был номинирован на главный приз на кинофестивале в Берлине. Странно, что ничего не получил.

Возвращаюсь назад в СССР.

Был еще один случай в Витебске, где маньяк за 14 лет совершил около 40 убийств. Про него я тоже практически ничего не слышал. Совершенно случайно, в 1987 году мне попалась в руки книжка Андрея Вознесенского «Ров», и там я прочитал стихи «Витебская баллада. Г.М.М.» Там был упомянут «страшный завгар». Вначале я даже подумал, что это художественный вымысел, но потом, копнув поглубже (а время уже наступало перестроечное), выяснил, что Вознесенский описывал реальный случай. Особенно меня потрясла информация, что при расследовании сего дела одного невиновного подозреваемого осудили, приговорили к высшей мере и… расстреляли. А все делалось потому, чтоб опять-таки побыстрее закрыть дело и не предавать его огласке.

Так что в «добропорядочном» СССР тоже оказывается не все было добропорядочно.

А вот детективные фильмы про серийных убийц, наверное, пользуются особой популярностью и любовью зрителей, и среди них ваш покорный слуга. Очень люблю подобное кино, но только в том случае, когда оно не основано на реальных событиях. А вот когда знаю, что все это правда происходило, то стараюсь не смотреть.

Детективная литература «серийного» жанра одна из самых востребованных. В свое время, в начале нулевых, когда на писательскую сцену вышел Борис Акунин, в своей фандоринской эпопее он выпустил повесть «Декоратор» про Джека Потрошителя. Авторская сугубо художественная версия преступлений, происходящих в викторианской Англии, была довольно интересной и своеобразной. Кто не читал, рекомендую к прочтению. Хотя вряд ли кто не читал акунинского Фандорина, особенно его ранние вещи.

В 2005 году в США стартовал сериал «Мыслить как преступник», где команда лучших следователей ФБР пытается понять и проанализировать ход мыслей самых изощренных преступников, предугадать их дальнейшие поступки и тем самым предотвратить ужасные злодеяния. На сегодняшний день снято пятнадцать сезонов, и в каждом сезоне около 25 серий. В основном серии именно про серийников, и смотрятся они занимательно. Но 15 сезонов – это уже перебор. Не уверен, что за всю историю реальных серийных убийств в мире произошло хотя бы одна десятая часть таких преступлений, описываемых в сериале. По-моему, авторы сценариев выдумали все возможные варианты на все случаи жизни. Конечно, намного легче делать убийцей серийного маньяка, у которого по большому счету отсутствует разумная логика совершения убийств. Он просто убивает – и ему это в радость. Почему, зачем, из-за чего – это вопрос уже очень темный, и можно по-разному интерпретировать. Поэтому, мне кажется, снимать фильмы в таком жанре несложно. Вот и накропали создатели «Мыслить как преступник» более двухсот пятидесяти эпизодов. Вначале было интересно, потом уже приелось, и захотелось посмотреть что-то домашнее, диснеевское, типа «Красавицы и Чудовища».

Хотя, если вдуматься, Чудовище Шарля Перро тоже недалеко ушло от серийных преступлений. Скольких невинных душ он загубил, прежде чем к нему попала расторопная Белль и превратила его обратно в мирного принца.

В общем, дай бог, чтобы все преступления такого рода происходили только на экране.

А война, кстати, разве тоже не серийное преступление? И гораздо более масштабное…

А утром записка у нового трупа.

«Да здравствует террор! Подпольная группа».

По области почерк берут на анализ.

Расстрелян один. Еще десять сознались.

(Андрей Вознесенский)

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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