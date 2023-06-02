14 марта американская компания OpenAI открыла доступ к новой версии своего чат-бота – GPT-4. Согласно отзывам пользователей, он во многом превосходит предшественника - GPT-3, который в свое время тоже наделал много шума. Искусственный интеллект может писать музыку и тексты, создавать компьютерные программы и даже понимает шутки. Впрочем, быстрое развитие этой технологии вызывает не только восхищение, но и серьезные опасения о его безопасности. Из Абхазии получить доступ к разработкам компании OpenAI сложно, но, как оказалось, возможно. «Эхо Кавказа» поговорило с основателем IT-школы SteamLab Дамеем Джонуа об интересе к искусственному интеллекту и сферах его применения в Абхазии.

– Дамей, расскажите, пожалуйста, как сегодня в Абхазии люди пытаются использовать искусственный интеллект?

Этот искусственный интеллект довольно разумный, можно с ним разговаривать практически на любую тему, более того, эта программа умеет писать тексты, писать программный код, может выступить в роли психолога

– Я думаю, что сначала нужно немножко рассказать о том, что это такое, потому что не все еще, наверное, слышали о нем. Искусственный интеллект люди пытаются создать уже давно, такой, который был бы похож на человека, мог общаться с людьми на их языке, чтобы все было логично и структурировано. Долгое время не получалось, и вот в декабре прошлого года компания OpenAI выпустила искусственный интеллект, который называется GPT, позже была выпущена следующая версия, в 2023 году она называется GPT-4. И вот этот искусственный интеллект довольно разумный, можно с ним разговаривать практически на любую тему, он уверенно поддерживает разговор, более того, эта программа умеет писать тексты, писать программный код, может выступить в роли психолога и вообще кого угодно. Ты можешь задать ей роль, например, представить, что ты руководитель IT-школы, условно, и можно с ней общаться, спрашивать советы и так далее. Вот в таком формате эта штука работает. На мой взгляд, она очень сильно может облегчить работу во многих профессиях. Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что пока в Абхазии мало кто о нем слышал. В нашей школе мы проводили тренинги по обучению тому, как искусственным интеллектом эффективно пользоваться. К нам приходили люди из разных организаций, мы им показывали и рассказывали, как можно его использовать в работе, чтобы автоматизировать какие-то рабочие процессы.

– Дамей, я видела ваши посты в социальных сетях, посвященные искусственному интеллекту. Расскажите, как именно вы его используете?

Кстати, он говорит на множестве разных языков, включая русский. К сожалению, абхазского он еще не знает, там порядка 120 языков. Кстати, осетинский язык он тоже знает

– Давайте, я приведу пример того, как я на днях его использовал. Мы проводили тренинг для международной организации, после которого нужно было отчитаться о проделанной работе. Как обычно это происходит? Ты должен написать отчет в какой-то определенной форме, описать все, что происходило на тренинге, описать программу и так далее. Я сделал следующее: просто чат-боту искусственного интеллекта отправил пример того, как делаются такие отчеты. Я взял пример предыдущего отчета и сказал ему: «Прочти и просто ознакомься». Он мне отвечает: «Все, я ознакомился». Дальше я ему отправляю программу тренинга, который я проводил и пишу: «На основе этой программы тренинга составь такой же отчет». И через две минуты у меня уже готовый отчет. Его даже править не нужно, настолько идеально он это делает. Кстати, он говорит на множестве разных языков, включая русский. К сожалению, абхазского он еще не знает, там порядка 120 языков. Кстати, осетинский язык он тоже знает.

– Вы наверняка следите за тем, как другие люди используют технологию искусственного интеллекта. Что можете сказать об этом?

– Я считаю, что эта штука, наверное, изменит мир. Когда-то интернет был таким инструментом, сегодня это – искусственный интеллект. После глобального хайпа, после того, как этот инструмент появился, все компании взялись за создание подобных инструментов. Они понимают, что его наличие дает им колоссальные преимущества. Его можно использовать практически в любой сфере. Несколько лет назад мы думали, что роботы и искусственный интеллект будут заменять людей в каких-то профессиях, где требуется тяжелый физический труд. Оказалось, совсем наоборот, он начал заменять людей в креативных профессиях, где нужно что-то придумывать, где требуется творчество. И ему это хорошо удается, он может писать совершенно классные рассказы. Все то, что могут люди, он может тоже.

– Помимо вас, как другие люди в Абхазии, используют искусственный интеллект? Вы наверняка это отслеживаете.

Есть, кстати, журналисты, которые начали использовать его в своей работе. Искусственный интеллект может писать тексты, ему надо просто дать вводные, и он на основании этих вводных напишет классный текст

– Нет, я не могу это отслеживать. Просто я проводил тренинги для какого-то количества людей, я с ними общаюсь, они иногда делятся своими успехами. В основном его используют для работы и для учебы. Есть ребята, которые с помощью него пишут курсовые и даже дипломные работы, есть ребята, которые используют его в работе для автоматизации рутинных процессов. Есть, кстати, журналисты, которые начали использовать его в своей работе. Искусственный интеллект может писать тексты, ему надо просто дать вводные, и он на основании этих вводных напишет классный текст. Уже почти невозможно отличить публикации, написанные человеком, и публикации, написанные искусственным интеллектом, потому что он пишет очень здорово!

– Можете вы сказать, когда в Абхазии люди поймут, что искусственный интеллект уже пришел в их жизнь?

– Мне кажется, что такую черту подвести невозможно. Нельзя сказать, когда появится искусственный интеллект, способный заместить человека в каких-то областях. На текущий момент такой информации ни у кого нет, потому что мало кто понимает, как этот искусственный интеллект работает. Я имею в виду, что даже его создатели не до конца понимают, как он работает. Они дают ему прочитать огромное количество текстов из интернета и обучают его. Задается вопрос, и он дает какой-то ответ, а люди оценивают, релевантен этот ответ или нет. И со временем он начинает понимать, что на такой-то вопрос должен быть такой-то ответ. И после длительных тренировок, в том числе с участием людей, этот искусственный интеллект становится все умнее и умнее, и все грамотнее начинает отвечать на любые вопросы.

– Абхазии как-то нужно двигаться навстречу этой технологии? Что нужно делать в ожидании ее прихода?

У людей, которые начнут им пользоваться, будет преимущество перед теми, кто им не пользуется

– Я считаю, что использование этой технологии позволяет ускорить многие процессы. На примере нашей компании я начал затрачивать на какие-то рутинные моменты намного меньше времени, буквально на несколько часов в день у меня стало больше свободного времени. То же самое может быть практически в любой сфере. У людей, которые начнут им пользоваться, будет преимущество перед теми, кто им не пользуется.

– Что в Абхазии нужно делать для того, чтобы вписаться в эту историю?

– Наверное, нужно просто научиться им пользоваться и зарегистрироваться на сайте, хотя это немножко проблематично, потому что есть блокировка для некоторых стран. В частности, из России и Абхазии напрямую на этот сайт зайти и воспользоваться услугами этого чат-бота нельзя, нужна иностранная sim-карта, чтобы зарегистрироваться, и так далее. Есть сложности, которые тяжело перешагнуть рядовому пользователю, но, если есть желание, можно рассказать и показать. Например, мы этим и занимаемся. Есть много желающих, которые хотели бы им пользоваться, но у них не получается из-за разных технических сложностей, мы как раз занимаемся этими процессами.

– Существует ли к этой технологии интерес в Абхазии, насколько он выраженный?

– Ну, это совершенно новая технология, которая появилась несколько месяцев назад. В Абхазии о таких вещах обычно узнают спустя несколько лет. Я думаю, что он станет популярным. Уже сейчас я знаю точно, что несколько десятков человек им активно пользуются – это те, кого знаю я, но наверняка их гораздо больше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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