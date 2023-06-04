СМИ и соцсети пишут о визите «кадыровцев» в Грузию

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» накануне опубликовал видеокадры кортежа машин с российскими номерами, который заметили на автомагистрали близ села Натахтари. Позже в соцсетях опубликовали фотографию тех же машин, снятую в Батуми.

Пользователи соцсетей пишут о визите в Грузию «кадыровцев». Сообщается, что автомобиль с такими же номерами можно заметить в старом инстаграм-посте бизнесмена Асламбека Ахметханова.

«Кавказский узел» писал, что Ахметханов – владелец компании «Юг-нефть». В 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. Источники «Кавказского узла» подтвердили связь Ахметханова с преступным миром. Сообщалось, что он – чеченский авторитет по кличке «Черт».

В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий и высокопоставленные чиновники республики приехали к Асламбеку Ахметханову и отчитали его за распитие спиртного в компании женщин. Ахметханов извинился в эфире государственной телекомпании.

Говоря с Ахметхановым, Кадыров потребовал от бизнесмена рассказать о покупке некоего оружия. Также Кадыров напомнил, как сын Ахметханова устроил потасовку во время первенства России по вольной борьбе.

Позже сначала сообщалось, что Ахметханов не выходил на связь с родственниками после угроз Кадырова, а затем вернулся в родное село.

В настоящее время неизвестно, посетил ли Грузию сам Ахметханов. Грузинские власти информацию, обсуждаемую в соцсетях и СМИ, пока не комментировали.

По информации «Мтавари», «кадыровцы» находились в Грузии в течение нескольких дней, уже покинули страну через грузино-турецкую границу.