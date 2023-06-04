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В конце июня круизный лайнер «Князь Владимир» начнет курсировать межу Сочи и Сухуми
В июне из Сочи в Сухуми запустят круизный лайнер «Князь Владимир». Об этом РИА «Новости» сообщил директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.
«Князь Владимир» прибудет в порт Сочи 21 июня. Первый рейс в самопровозглашенную республику Абхазия назначен на 29 июня. Из Сочи судно будет выезжать ночью, затем отправится в Сухуми, где будет стоять три дня. Всего за летний сезон лайнер совершит 11 рейсов.
Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере «Князь Владимир» увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает генеральный директор сочинского порта Юрий Владимиров.
«Князь Владимир» – девятипалубное круизное судно российской компании ООО «Черноморские круизы», осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки – Сочи, пишет информагентство «Апсныпресс».
Другие новости дня
Оппозиционер о «кадыровцах» в Грузии: вызывает тревогу, но не удивление
Грузинский оппозиционер Гига Бокерия комментирует пребывание «кадыровцев» в Грузии. Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» заявляет, что это вызывает тревогу, но не удивление, поскольку режим олигарха Бидзины Иванишвили - это вассальство России.
«Один из народов внутреннего ваcсальства российской власти приехал погостить к другому вассалу на той территории, где они пока контролируют аппарат безопасности. Этот факт вызывает тревогу, но не удивление», - цитирует политика SOVA.
Грузинские СМИ заявили на основании распространенных в соцсетях кадров о том, что на территории Грузии находились представители близкого окружения главы Чечни. Пребывание «кадыровцев» зафиксировали на улицах Батуми, Гори, Натахтари, Тбилиси и других локациях.
Однако в МВД Грузии пока никак не комментируют волнения грузинской общественности по этому поводу.
РДК предложил встречу губернатору Гладкову. Тот согласился - в другом месте
Воюющий на стороне Украины Русский добровольческий корпус 4 июня разместил в телеграм-канале видео с подписью: «Снова на родной земле».
Также в этом сообщении отмечается, что «передовая штурмовая группа РДК и ЛСР (Легион «Свобода России». – РС) заходит с боями в пригород Шебекино Белгородской области. На записи, как отмечает «Медуза», показаны люди в камуфляже, которые передвигаются по населенному пункту. Когда и где была сделана съемка, не уточняется.
В другом размещенном в воскресенье в телеграм-канале РДК посте содержится обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Ему предлагают передать двух «пленных русских солдат» в обмен на личную встречу в «стенах храма в Новой Таволжанке». На видео показывают предполагаемых пленных.
Гладков незадолго до предложенного РДК времени встречи опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором, назвав бойцов РДК «убийцами» и «фашистами», фактически согласился на нее, но не в Новой Таволжанке, а на пограничном переходе Шебекино. По словам Гладкова, пленных, скорее всего, убили, но если они все же живы, он согласен на встречу. Тем самым он де-факто признал людей, показанных на видео РДК, российскими военнопленными.
Также Гладков подтвердил факт боев в Новой Таволжанке - это село в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной.
В свою очередь, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, близкий к легиону «Свобода России», публикует карту боев на российской территории с утверждением, что бойцы РДК и ЛСР уже контролируют четыре населенных пункта. Независимых подтверждений этого пока нет.
Ранее 4 июня власти Белгородской области и российские провоенные телеграм-каналы сообщали лишь об обстрелах в регионе. «Шебекинский округ под обстрелом... Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания...» – написал в соцсетях Вячеслав Гладков. Среди прочего он сообщил об обстреле села Муром в Шебекинском районе и повреждении снарядами крыши четырехэтажки в Новой Таволжанке.
В воскресенье Гладков также написал в телеграм-канале, что над Белгородом сработала система ПВО, и призвал «временно покинуть дома» жителей приграничных населенных пунктов.
Одновременно 4 июня появилась информация о том, что участие в одном из рейдов в Белгородскую область, совместно с РДК, подтвердил Польский добровольческий корпус, тоже воюющий на стороне Украины. О видео, снятом в приграничном российском регионе и размещенном в телеграм-канале Польского корпуса, сообщает, в частности, агентство УНИАН. Дата и место съемки неизвестны. Но отмечается, что речь идет о событиях 22 мая.
- В последние дни местные власти заявляют об обстрелах приграничного города Шебекино со стороны ВСУ почти каждый день. Украина их не комментирует.
- О предыдущем рейде в Белгородскую область бойцов проукраинских формирований сообщалось 1 июня. Минобороны России в тот день заявило о «сорванной попытке вторжения» в регион.
- В случае с предыдущими рейдами РДК через границу в Киеве подчеркивали, что Украина не имеет к ним прямого отношения, поскольку «корпус» не является частью ее вооруженных сил и состоит из российских граждан.
В Тбилиси состоялась акция в поддержку Алексея Навального
В Тбилиси состоялась акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
На митинг в Тбилиси вышли около 50 человек - релокантов из РФ. Протестующие собрались у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Каждый мог высказать свое мнение с помощью специально установленного микрофона.
Напомним, команда российского оппозиционера, который сидит в колонии в РФ, призывала жителей России и других стран выйти 4 июня и поддержать Алексея Навального. Дата выбрана не случайно - сегодня Навальному исполнилось 47 лет.
Meduza сообщает, что в городе Хабаровск задержаны два участника акции в поддержку российского оппозиционера. У других - полиция проверяет документы, отмечая, что «акция не согласована» и предупреждает о «недопустимости нарушения закона».
В Аджарии открылся летний туристический сезон
В Аджарии открылся летний туристический сезон, сообщает «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на Национальную администрацию туризма.
На территории, прилегающей к Башне Азбуки в Батуми, прошли различные мероприятия. На пляже было проведено шоу воздушных змеев, также состоялся веломарафон, для туристов устроены открытые кафе и рынки, где предприниматели предлагают гостям свою продукцию.
«В этом году впервые летний фестиваль – двухдневный и открылся он раньше традиционного, 3 июня. В первый день фестиваля состоялся грандиозный концерт. Летний туристический сезон в Батуми открылся выступлением Нуцы Бузаладзе. В летнем фестивале приняли участие музыкальные группы Loudspeakers, Monster Lobsters.
В этом году в Аджарии ожидают более 4 миллионов визитеров. Регион готов принять местных и иностранных визитеров.
По сравнению с первым кварталом 2023 года количество иностранных гостей в Аджарии удвоилось. Соответственно, доходы от туризма и путешествий увеличились на 102%. Также увеличилось количество международных визитов в Батумском аэропорту. По имеющимся данным, количество запланированных на июнь полетов по международным направлениям сравнительно с прошлым годом увеличилось на 42%.
Батуми, как город международных фестивалей, в этом году станет центром спортивных, культурных и туристических мероприятий. В Батуми запланированы такие важные и международные мероприятия, как Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года, гала-мероприятие World Tourism Awards. Также следует отметить, что Батумский стадион будет бороться за звание лучшего публичного здания», - отмечается в информации Национальной администрации туризма.
СМИ и соцсети пишут о визите «кадыровцев» в Грузию
Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» накануне опубликовал видеокадры кортежа машин с российскими номерами, который заметили на автомагистрали близ села Натахтари. Позже в соцсетях опубликовали фотографию тех же машин, снятую в Батуми.
Пользователи соцсетей пишут о визите в Грузию «кадыровцев». Сообщается, что автомобиль с такими же номерами можно заметить в старом инстаграм-посте бизнесмена Асламбека Ахметханова.
«Кавказский узел» писал, что Ахметханов – владелец компании «Юг-нефть». В 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. Источники «Кавказского узла» подтвердили связь Ахметханова с преступным миром. Сообщалось, что он – чеченский авторитет по кличке «Черт».
В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий и высокопоставленные чиновники республики приехали к Асламбеку Ахметханову и отчитали его за распитие спиртного в компании женщин. Ахметханов извинился в эфире государственной телекомпании.
Говоря с Ахметхановым, Кадыров потребовал от бизнесмена рассказать о покупке некоего оружия. Также Кадыров напомнил, как сын Ахметханова устроил потасовку во время первенства России по вольной борьбе.
Позже сначала сообщалось, что Ахметханов не выходил на связь с родственниками после угроз Кадырова, а затем вернулся в родное село.
В настоящее время неизвестно, посетил ли Грузию сам Ахметханов. Грузинские власти информацию, обсуждаемую в соцсетях и СМИ, пока не комментировали.
По информации «Мтавари», «кадыровцы» находились в Грузии в течение нескольких дней, уже покинули страну через грузино-турецкую границу.
Премьер-министр Грузии принял участие в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Общественный вещатель.
Тожественная церемония прошла в Анкаре во дворце президента Турецкой Республики. Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гостям мероприятия. После инаугурации Реджеп Эрдоган дал официальный ужин для высоких гостей во дворце Чанкая.
На церемонии инаугурации присутствовали представители около 100 стран, в том числе главы государств, премьер-министры, а также делегации высокого уровня и представители международных организаций.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая во втором туре был переизбран главой государства – после того, как ему не удалось набрать более 50 процентов голосов, необходимых для победы в первом туре, прошедшем 14 мая. При этом Эрдоган, судя по всему, не намерен менять ни свою неэффективную внутреннюю политику, несмотря на усугубляющийся в Турции экономический кризис и недовольство им многих слоев населения, ни внешнеполитический курс, раздражающий союзников по НАТО.
- Результаты голосования свидетельствуют, что Реджеп Тайип Эрдоган продлевает свое фактически 20-летнее правление еще на пять лет. По длительности пребывания главой государства Эрдоган обгоняет основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка, правившего с 1923 по 1938 годы.
Министр обороны Китая назвал перспективу конфликта с США «бедствием»
Министр обороны Китая Ли Шанфу на саммите в Сингапуре заявил, что Китай нацелен на диалог с США. Возможность открытой конфронтации с США он назвал «невыносимым бедствием для всего мира».
Ли Шанфу уточнил, что несмотря на все различия систем США и Китая, они должны искать общие интересы и основания для сотрудничества. В то же время он обвинил США и их союзников в попытках дестабилизировать обстановку в тихоокеанском регионе.
Министр упомянул, что утром в воскресенье китайский военный корабль чуть не столкнулся с американским, который принимал участие в совместных с Канадой учениях в Тайваньском проливе. Он назвал военное присутствие США и Канады в околокитайских водах провокацией и заявил, что если США не хотят обострения конфликта, они должны вывести свои военные суда из зоны интересов Китая.
Это было первое крупное выступление Ли Шанфу с момента вступления в должность министра обороны в марте. Всего несколько дней назад он отказался встречаться со своим американским коллегой Ллойдом Остином для прямых переговоров.
Ллойд Остин, выступая на том же сингапурском саммите «Шангри-Ла Диалог» в субботу, тоже признал, что если Китай начнет военные действия против Тайваня, это станет катастрофой для мировой экономики. Он подчеркнул, что США поддерживают независимость Тайваня.
Остин сказал, что не считает конфликт неизбежным. По его мнению, весь мир заинтересован в безопасности судоходства в Тайваньском проливе, и война там поставила бы под угрозу всю мировую торговлю.
«Для ответственных лидеров, - заявил Остин, - Подходящее время для диалога - любой момент. Этот момент - сейчас. Диалог - не поблажка, а необходимость».
- КНР считает Тайвань частью своей территории и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили «объединение с Тайванем» своей «исторической миссией», которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы.
Белгородский губернатор призвал ряд жителей «временно покинуть дома»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных населенных пунктов временно покинуть свои дома.
Призыв Гладков связал с продолжающимися обстрелами региона. «Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить...жизнь», - написал глава региона в воскресенье в своем телеграм-канале.
По данным, которые приводит Гладков, в ночь на 4 июня в области обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Информация о пострадавших не поступала, но «много повреждений». Днем ранее в области при обстрелах погибли два человека - в Безлюдовке и в Новой Таволжанке, утверждает белгородский губернатор.
Также, по его словам, в пунктах временного размещения сейчас находятся более 4 тысяч человек.
Власти аннексированного Крыма сообщили в ночь на воскресенье, что на севере полуострова, в Джанкое, сбит дрон. Об этом в телеграм-канале написал советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков. «Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают», - написал Крючков.
Утром в воскресенье глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом за прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять беспилотников, еще четыре – «заглушены и посажены средствами РЭБ» (радиоэлектронной борьбы). По словам Аксенова, в результате падения одного из беспилотных аппаратов выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое. Места падения оставшихся беспилотников Аксенов не уточнил. Но добавил, что «на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА», отмечает Русская служба Би-би-си.
- Власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей России заявляют о регулярных обстрелах своей территории.«Агентство» подсчитало, что всего с начала войны по май нынешнего года белгородские власти отчитывались об обстрелах региона 358 раз. В атаках они обвиняют украинскую армию. Руководство Украины обстрелы не комментирует.
- В последнее время белгородские власти сообщают почти каждый день об обстрелах приграничного города Шебекино. 1 июня бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и легиона «Свобода России», воюющие на стороне Украины, объявили о новом рейде в Белгородскую область. В Минобороны России заявили о «сорванной попытке вторжения» в регион. В Киеве отмечали, что «с интересом следят» за этими событиями, но не имеют к ним «непосредственного отношения».
«Троицу» Рублева выставили в храме вопреки протестам экспертов
Одна из самых известных русских икон «Троица» Андрея Рублева перевезена 3 июня из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя в центре Москвы. Она установлена в капсулу в центре собора. Ранее против этого резко возражало музейное сообщество.
Минкультуры РФ сообщило, что транспортировка прошла успешно. Икона будет находиться в Кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и еще две недели после этого, до 18 июня, говорится в заявлении министерства.
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев), в свою очередь, вечером 3 июня заявил, что «Троица» останется в храме на год. После этого ее планируют перевезти в Свято-Троицкую Сергиевую лавру в Подмосковье.
«Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом», - цитирует его ТАСС.
С распоряжением передать «Троицу» на хранение из Третьяковской галереи в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры 15 мая выступил президент России Владимир Путин.
Резко против выступило музейное сообщество. Российские ученые обратились с открытым письмом к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение иконы, которое, по их мнению, возможно из-за изменения условий ее хранения.
Участники заседания комиссии по реставрации в Третьяковской галерее в Москве в мае заявили, что перенос иконы невозможен из-за ее нестабильного состояния. После этого Кирилл снял с должности и запретил в служении председателя совета РПЦ по искусству протоиерея Леонида Калинина, участвовавшего в заседании и подписавшего протокол с решением.
В Днепре под обстрелами погибла двухлетняя девочка
Вечером субботы и в ночь на воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по Подгородненской общине Днепропетровской области Украины. Частично разрушены два многоэтажных и десять частных домов. Из-под завалов утром в воскресенье достали тело двухлетней девочки, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Пострадали 22 человека, в том числе пять детей.
Обстрелу в Днепропетровской области также подвергся Никополь, там нет жертв.
Киев ночью также был атакован ракетами и беспилотниками. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, ракеты были запущены из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Попко заявил, что все они были сбиты силами украинской ПВО. «В столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города, ПВО уничтожила еще на дальних подступах. Вторую ночь киевляне не слышат звуки взрывов над головой. Искренняя благодарность нашей противовоздушной обороне за спасенные жизни», - написал Попко.
В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась во всех регионах Украины.
Байден подписал закон об увеличении потолка госдолга США
Президент США Джо Байден в субботу подписал закон об увеличении потолка государственного долга. Документ предполагает, что действие потолка отменяется до начала января 2025 года, позже максимально возможная сумма заимствования может быть увеличена. Его принятие позволило Соединенным Штатам избежать первого как минимум за полвека дефолта.
До подписания потолок был ограничен суммой в 31,4 триллиона долларов. Этот лимит оказался полностью выбран: с 5 июня министерство финансов США могло лишиться возможности финансировать деятельность правительства.
В пятницу Байден впервые обратился к нации из Овального кабинета Белого дома: такие обращения традиционно посвящают темам исключительной важности. Он заявил, что соглашение о законопроекте между Демократической и Республиканской партиями позволило США «избежать кризиса». «Ни одна сторона не получила всего, чего она хотела, но американский народ получил то, что ему нужно», – заявил президент (цитата по «Голосу Америки»).
Действие потолка приостановлено фактически до следующей инаугурации президента. В ноябре 2024 года пройдут выборы, в которых собирается участвовать Байден. Республиканская партия еще не определилась со своим кандидатом.
Отец Лазаре Григориадиса установил палатку у здания парламента
Полиция на этот раз не помешала отцу активиста Лазаре Григориадиса, Беке Григориадису установить палатку в сквере у здания парламента Грузии. Ранее его задержали при попытке установить палатку, а суд оштрафовал его на 2000 лари.
Сегодня Григориадиса поддержали участники акции «Защити свободу выражения», которая прошла у здания парламента Грузии. 2 июня в аппарате Народного защитника заявили, что размещение палатки является «неотъемлемой частью осуществления свободы собраний».
«Ограничение особенно проблематично и непропорционально, когда размещение палатки не загораживает вход в здание и не препятствует движению транспорта», – говорилось в заявлении.
29 марта МВД Грузии задержало Лазаре Григориадиса по обвинениям в нападении на полицейского и повреждения имущества в ходе акций протеста 7-9 марта на проспекте Руставели в Тбилиси. 31 марта в качестве меры пресечения он был заключен под стражу.
По информации следствия, 21-летний Лазаре Григориадис во время акции забрасывал полицейских камнями и так называемыми т.н. коктейлями Молотова, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению следствия, обвиняемый поджог автомобиль, принадлежащий МВД. Ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.
В Тбилиси проходит митинг «Защити свободу выражения»
У здания парламента Грузии проходит митинг «Защити свободу выражения» против ограничения свободы выражения мнений.
Напомним, что на прошедшей накануне акции правоохранители боролись с плакатами, которые им казались оскорбительными, задерживая участников акции. Раздражение полиции вызывали даже чистые плакаты без надписей.
На сегодняшней акции плакатов и людей намного больше, задержаний пока нет.
Организаторы заявили, что будут проводить у здания парламента «акцию плакатов» ежедневно.
Сегодня они планируют перейти к заднему входу в парламент, чтобы выразить поддержку отцу активиста Лазаре Григориадиса – Беке Григориадису. Полицейские не давали ему возможность установить близ парламента палатку.
Российская певица Ольга Бузова хочет посетить Грузию
Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова хочет посетить Грузию. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.
В частности, Бузова заинтересовалась транзитными рейсами через Грузию, о которых ранее говорили в авиакомпании Georgian Airways.
«Мои хорошие. Я вот недавно вам рассказала про Грузию, и теперь прям задумалась. Еще и узнала, что теперь это еще новый пересадочный хаб для рейсов в другие страны, грузинские авиалинии запускают транзитные рейсы специально для россиян. Новости как будто из другой жизни! Ну вот теперь и планирую путешествие. Я только переживаю из-за одного – вкуснейшей кухни. Это моя слабость. Уверена, что просто так оттуда не уедешь, но главное – без перевеса. А я и так поправилась. Давайте так, хочу заранее знать все самое лучшее, что можно посмотреть и попробовать в этой прекрасной стране», – написала она.
Как пишут СМИ, Бузова не только поддерживала войну в Украине словом, но и ездила на оккупированные Россией территории. В октябре 2022 года она посетила Донецк и Амвросиевку и лично разгружала для местых жителей гуманитарную помощь.
Ранее она критиковала россиян, которые покинули страну после начала мобилизации, и даже посвятила им песню. Ее героиня — сама певица, которая разочарована тем, что мужчина «променял Бузову на Грузию».
30 мая РИА Новости сообщило об отмене концеров Бузовой в израильских городах Хайфа и Беэр-Шева «из-за давления активистов, которые выступают против спецоперации».
«Пустят ли ее в Грузию?» – задается вопросом автор телеграм-канала Tbilisi life, напоминая, что власти Грузии оправдывали въезд семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова – говоря, что «если гражданин не нарушил «Закон об оккупации», то он может свободно въехать в Грузию». При этом накануне в Грузию не пустили писателя Виктора Шендеровича, который данный закон не нарушал и активно выступает против войны в Украине.
Племянник главы Чечни получил звание почетного работника агрокомплекса России
Министру сельского хозяйства Чечни, заместителю председателя правительства республики Ибрагиму (Якубу) Закриеву присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Закриев – сын родной сестры главы Чечни Зарган Кадыровой, пишет Кавказ.Реалии.
Фотографии награды в своем телеграм-канале опубликовал республиканский глава – ее вручил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По словам Кадырова, в том числе «благодаря усилиям Ибрагима Закриева решены многие проблемы, что позволяет планомерно выводить сельское хозяйство на новый, более качественный и прогрессивный уровень». О каких именно успехах идет речь, он не сообщил.
Ибрагим Закриев – один из многочисленных родственников Кадырова, занимающих высокие государственные должности в республике. В 2018 году в возрасте 27 лет он был назначен мэром Грозного, став одним из самых молодых глав городов в стране. Прослужив на посту два года, в феврале 2020-го Закриев получает назначение на должность руководителя администрации главы и правительства республики. Но уже в ноябре того же года становится заместителем председателя правительства и министром сельского хозяйства Чечни. Закриев имеет экономическое образование, он окончил Высшую школу государственного аудита МГУ.
- В мае другому племяннику главы Чечни – Хамзату Кадырову – вручили медаль Росгвардии «За содействие». Ее дают «отличившимся в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии». За какие именно заслуги родственник руководителя региона получил ведомственную награду, пояснено не было.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. «Кому доверяю, того и назначаю», – говорил Кадыров.
- Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- В 2018 году Русская служба Би-би-си подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% – это родственники Рамзана Кадырова. В 2021 году дочь Кадырова Айшат, которой на тот момент было 22 года, стала министром культуры Чечни.
Пригожин заявил о вмешательстве Путина в его конфликт с Кадыровым
Конфликт главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова обсуждался на созванном президентом России заседании Совета Безопасности. Такое утверждение прозвучало в комментарии Пригожина о решении конфликта. Запись выложена 3 июня в телеграм-канале его пресс-службы.
Речь идет о высказываниях родственника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя чеченского парламента Магомеда Даудова и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сделанных 1 июня.
Они критиковали Пригожина за высокие потери и критику чиновников, Делимханов предложил главе ЧВК назначить «время и место», где тому «объяснят, что ему непонятно», Даудов предложил главе ЧВК «встретиться лично» и «поговорить, как мужчина с мужчиной».
В тот же день с заявлением выступил командир ЧВК Вагнера, Дмитрий Уткин (его позывной Вагнер дал название организации). Он сказал, что наемники готовы «поговорить как мужчина с мужчиной», потому что знакомы с окружением Кадырова «еще с 1-й и 2-й войны в Чечне» (вероятно, это намек на то, что Уткин и другие участники ЧВК-ветераны чеченских войн воевали против Делимханова и Даудова, пока те занимали сторону сепаратистов).
Пригожин вечером 1 июня выступил с умиротворяющими заявлениями. Сейчас он говорил, что ему позвонил Кадыров и они «договорились спустить эту историю на тормозах». Подробности вмешательства Путина он не раскрыл, отметив лишь, что не комментировал слова Делимханова и Даудова, потому что «любой мой ответ мог трактоваться как разжигание межнациональной розни».
По словам главы ЧВК, конфликт с кадыровцами разжигался «одной из башен Кремля», которая «не понимает, что творит», «разрушая российское государство» своими «опасными играми». По его словам, разборки между кадыровцами и вагнеровцами могли бы привести к масштабному кровопролитию, хотя «победитель был бы совершенно очевиден».
Пригожин заявил, что окружение Кадырова выступило против него и ЧВК сразу после того, как он рассказал, что направил заявление о преступлении в правоохранительные органы на военное руководство.
Он пообещал продолжить критиковать министра обороны Сергея Шойгу и главу Генерального штаба Валерия Герасимова, обвинив их в сдаче «нашей российской земли». Он заявил, что будет разбираться с ними, пока «этих персонажей не настигнет возмездие».
Кремль ситуацию не комментировал. Путин проводил совещание с членами Совета безопасности 2 июня, ничто из официального анонса не свидетельствует, что там обсуждался конфликт ЧВК и Грозного.
Согласно стенограмме вступительного слова на сайте Кремля, Путин предложил обсудить «вопросы межнациональных отношений», с учетом того что они могут быть использованы, чтобы «раскачать ситуацию внутри Российской Федерации».
Хабеишвили: Браслет и намордник пусть наденут на Кобахидзе и Гарибашвили
Хабеишвили: Браслет и намордник пусть наденут на Кобахидзе и ГарибашвилиНа предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили применить альтернативную форму наказания в отношении Михаила Саакашвили отреагировал председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили:
«Президент Саакашвили должен быть свободен. Этот инструмент в руках Саломе Зурабишвили, а президента Саакашвили не за что прощать. Саломе должна воспользоваться своим правом и освободить задержанного Путиным президента - это моя позиция. Я не согласен с тем, что кто-то должен носить браслет и т.д. Президент Саакашвили слишком многое сделал для этой страны, чтобы не ходить с браслетом.
Президенту Саакашвили должна быть предоставлена безусловная свобода, в том числе исходя из интересов нашей страны, поскольку он может стать главным лоббистом в вопросе восстановления территориальной целостности нашей страны», - цитирует Хабеишвили «ИнтерпрессНьюс».
Не оставили без внимания предложение президента и в правящей партии. Депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе считает, что мнение Саломе Зурабишвили по вопросу освобождения экс-президента скорее всего совпадало и совпадает с заявленной позицией властей, однако «у нее была четко сформулированная позиция, но в последнее время, возможно, она ищет определенные варианты в этом направлении, и потому назвала вот этот один из возможных, с ее точки зрения, вариантов».
Правительство Венгрии в видео показало карту Украины без Крыма
Правительство Венгрии распространило видеоролик с призывом к миру с картой Украины без аннексированного Крыма. Видео появилось в ютьюбе несколько дней назад, но украинские и венгерские оппозиционные СМИ обратили на него внимание сегодня.
В закадровом тексте отмечается, что десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч зданий разрушены, более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать мировой. «Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни людей», - говорится в ролике.
Видео содержит кадры беженцев и разрушенных городов. Через некоторое время в ролике появляется карта Украины, но без Крыма в составе. При этом Венгрия, как и большинство стран мира, не признает аннексию полуострова законной.
С чем связано появление такой карты в ролике, не уточняется.
Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина в случае наступления может понести тяжелые потери, и вновь призвал Киев к переговорам с Москвой. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал предложение Будапешта. «Если вы такие умные, вы и убедите Путина вывести войска из Украины», - отметил дипломат.
Кулеба подчеркнул, что Киев выступает за скорейший мир, но мир справедливый, на основе восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая Крым.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва пока не видит предпосылок для переговоров с Киевом.
- Виктора Орбана называют лояльным по отношению к России политиком. Сам он это отвергает и говорит, что заботится о безопасности Венгрии. Вместе с тем Будапешт отказывается поставлять оружие Киеву и предоставлять территорию страны для транзита вооружений для украинской армии. Кроме того, Венгрия выступает за смягчения санкций против России.
Индонезия предложила мирный план по Украине с размещением войск ООН
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре представил план мирного урегулирования войны России с Украиной.
Предложения Субианто включают немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны под контролем миротворцев и проведение новых референдумов на «спорных территориях» под эгидой ООН. Что имеется в виду под «спорными территориями» Субианто не уточнил.
Для создания демилитаризованной зоны каждой стороне предлагается отступить от линии соприкосновения на 15 километров. В этой зоне, по замыслу Индонезии, необходимо установить международный контроль.
Субианто заверил, что Джакарта готова участвовать во всех процессах.
По словам министра, схожие меры позволяют уже более 50 лет поддерживать мир на Корейском полуострове.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в ответ поблагодарил Индонезию за внимание к урегулированию войны. При этом Николенко подчеркнул, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы.
По словам Николенко, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не сработают, так как Россия воспользуется этим для накопления новых сил. Николенко пригласил Индонезию присоединиться к формуле мира, которую предложила Украина.
Киев неоднократно заявлял, что не пойдет на территориальные уступки и намерен вернуть все территории, занятые Россией, включая аннексированный в 2014 году Крым.
- Полный возврат захваченных Россией украинских регионов под юрисдикцию Киева поддерживают и западные союзники Украины. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по безопасности в Хельсинки предостерег от любых мирных инициатив, которые позволят узаконить захват Россией чужих территорий.
- Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, выступая сегодня на форуме в Сингапуре, заявил, что вопрос заключается не в том, чтобы завершить войну, а в том, как она завершится. «Мы не хотим мира, который станет миром капитуляции, мира, который сделает Украину второй Беларусью», - сказал Боррель, заверив, что Запад продолжит оказывать военную поддержку Киеву.
- С начала войны с мирными инициативами выступали Китай, Ватикан, страны Африки и другие. Москва, комментируя на днях возможность мирных переговоров, заявила, что предпосылок для диалога нет. Ранее президент России Владимир Путин говорил о готовности к урегулированию, но «с учетом геополитических реалий».
- Американские СМИ писали, что Вашингтон допускает вероятность превращения войны России с Украиной в замороженный конфликт, схожий с конфликтом на Корейском полуострове.
Президент Грузии предложила надеть на Саакашвили электронный браслет
Помилование экс-президента Михаила Саакашвили – это не вопрос, который возместит ущерб, нанесенный стране, считает Саломе Зурабишвили. Об этом действующий президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу France 24, пишет SOVA.
«Я думаю, что с ним (Михаилом Саакашвили) следует хорошо обходиться, и я говорю это вслух – так, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к тюремному заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», - заявила Зурабишвили.
Межу тем, журналист телеканала подчеркнул, что многие на Западе задаются вопросом, намерена ли президент Грузии помиловать заключенного Михаила Саакашвили, учитывая состояние здоровья последнего.
«Они подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я многое делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был нанесен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не (вопрос), который возместит этот ущерб», - ответила Зурабишвили.
На вопрос журналиста, намерена ли президент «сохранить статус-кво», Зурабишвили ответила, что воспользуется своим правом воздержаться от разъяснений.
Cборная Грузия по футболу начинает подготовку к отбору Евро-2024
Сборная Грузии по футболу с 5 июня начинает подготовку к матчам отборочного этапа Евро-2024. Команда Вилли Саньоля играет с Кипром 17 июня в Ларнаке, а 20 июня в Глазго – с Шотландией, пишет агентство «Новости-Грузия».
К двум матчам сборная Грузии будет готовиться в составе 25 игроков.
Вратари: Георгий Лория («Анортосис», Фамагуста, Кипр), Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан).
Защита: Гурам Кашия («Словани», Словакия), Соломон Кверквелия («Нефтчи», Азербайджан), Отар Какабадзе («Краков», Польша), Лука Лохошвили («Кремона», Италия), Георгий Гвелесиани («Сепахан», Иран), Лаша Двали («Апоэл», Кипр), Джимми Табидзе («Динамо», Тбилиси, Грузия), Ираклий Азаров («Црвена Звезда», Сербия), Георгий Гохолеишвили («Шахтер», Донецк, Украина)
Полузащита/атака: Ника Квеквескири («Лех», Познань, Польша), Отар Китеишвили («Штурм», Грац, Австрия), Владимир Мамучашвили («Динамо», Батуми, Грузия), Сандро Алтунашвили («Динамо», Батуми, Грузия), Леван Шенгелия («Панетоликос», Агринио, Греция), Лука Гагнидзе («Динамо», Москва, Россия), Саба Лобжанидзе («Карагумрук», Стамбул, Турция), Георгий Чакветадзе («Словани», Братислава, Словакия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция), Георгий Микутадзе («Мец», Франция), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Георгий Квилитая («Апоэл», Никосия, Кипр).
Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к наступлению
Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что Киев готов к наступлению. Президент Украины не назвал дату начала военной операции и допустил, что она может дорого обойтись.
Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем количестве американских систем противоракетной обороны «Пэтриот» для защиты граждан от воздушных атак и прикрытия войск на передовой.
Кроме того, президент признал превосходство России в воздухе. По словам, Зеленского, отсутствие защиты от российской авиации повлечет гибель большого количества военнослужащих в ходе наступления.
Украинский лидер подчеркнул, что Киев хотел бы иметь больше западного оружия для предстоящей военной кампании. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», - сказал Зеленский.
Одной из наиболее важных задач президент Украины назвал продвижение к членству страны в НАТО во время саммита военного союза в Литве. Мероприятие пройдет в июле. Зеленский уточнил, что не ожидает присоединения к организации во время продолжающейся войны, но хотел бы получить обещание, что это произойдет после окончания боев.
В разговоре с The Wall Street Journal Зеленский также призвал Китай к сдерживанию России. Украинский лидер упомянул свой апрельский телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Зеленского, Си заверил его, что Пекин не поставляет России вооружения.
- Руководители Украины неоднократно говорили о намерении начать наступление весной или летом нынешнего года. Его целью называется полное освобождение территории страны. В преддверии наступления Украина получила от стран Запада современную бронетехнику и артиллерию. США с начала войны выделили Киеву более 37 миллиардов долларов на поддержку безопасности.
- Россия в 2014 году аннексировала Крым, а в 2022 году заявила об аннексии еще четырех областей. Она контролирует части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и небольшую территорию в Харьковской области. Украина утверждает, что ее цель - вернуть все эти земли.
- По словам собеседников The Wall Street Journal, союзники Украины на Западе полагают, что предстоящее наступление Киева не положит конец войне, но оно должно продемонстрировать Кремлю тщетность его стратегии и ожидания ослабления поддержки украинской армии.
- Кремль ранее заявлял, что Москва тщательно отслеживает высказывания Украины и ее союзников о наступлении. По словам, представителя российского президента Дмитрия Пескова, Минобороны России учитывает эти данные при планировании «специальной военной операции» - так российские власти называют войну против Украины.
Из-за обстрелов в Украине и России погибли не менее четырех человек
В результате обстрелов в селе Соболевка Белгородской области погибли два человека, еще шестеро пострадали. Также двое жителей получили ранения в Шебекине: перед их автомобилем разорвался снаряд. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, во время обстрела двое жителей находились во дворах собственных домов – от полученных травм они умерли на месте. Раненые, среди которых двое детей, доставлены в больницы с осколочными ранениями – некоторые из них в тяжелом состоянии.
Вчера Гладков сообщал о гибели двух женщин при обстреле поселка Маслова Пристань. Во всех атаках губернатор обвинил Украину. Киев обстрелы российской территории не комментирует.
Также Гладков рассказал, что власти продолжают отправлять детей из приграничных районов в другие регионы - 600 детей уедут в Калугу и Ярославль в летние лагеря. Более двух с воловиной тысяч жителей покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения.
На второй год российского вторжения в Украину обстрелы приграничных регионов усилились. Только в мае власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах, ударах беспилотников и случаях работы ПВО, подсчитало издание "Агентство". С 20-х чисел мая обстрелы стали ежедневными. С начала войны в регионе погибли более тридцати человек, больше 150 пострадали.
Российская армия продолжает обстреливать Украину. За последние сутки из-за обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения. В Херсонской области пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Всего в Украине, по данным ООН, с начала войны погибли 8895 мирных жителей, 15 117 получили ранения.
В центре Тбилиси полиция задержала участников акции протеста
Несколько человек были задержаны минувшим вечером на акции у парламента Грузии движения «Джиути» («Упрямый»). Стычка между полицией и участниками акции, которых было всего несколько десятков человек, продолжалась несколько часов. Митингующие не предпринимали активных действий, и полицейские, в основном, боролись с плакатами, которые сочли оскорбительными. Периодически они подходили к ступеням парламента и уводили людей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Собравшихся задерживали, как только на акции появлялись новые банеры, причем раздражение полиции вызывали даже пустые листы. В какой-то момент на акции появились плакаты «Ираклий». Это отсылка на имена двух Ираклиев - премьера и лидера правящей партии, но с одной измененной буквой, что придавало неприличный намек.
В перерывах между вмешательствами полиции собравшиеся пели, праздновали дни рождения участников и придумывали новые идеи для плакатов, которые воплощали прямо на месте. Также периодически они читали полицейским выдержки из Конституции Грузии.
Часть плакатов были написаны с использованием старинного грузинского алфавита «асомтаврули», чтобы силовики не могли понять, что на них написано.
МВД накануне вечером подтвердило задержание трех человек. Еще часть участников отводили в сторону или усаживали в машины, и потом отпускали. В течение вечера на акции был задержан и затем освобожден адвокат Шота Тутберидзе – его арестовали, когда он просто сидел на ступенях парламента с плакатом.
Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованному судом на 2000 лари. Ранее он пытался поставить палатку возле парламента с требованием освобождения сына – Лазаре Григориадиса, который был задержан по тяжелым обвинениям после мартовских акций протеста.
На 21.00 в субботу у парламента анонсирована новая акция под лозунгом «Защитим свободу выражения».
«Нашу похвальную милицию превратили в «милицию» – как это бывает в путинской Москве, что если ты протестуешь против путинского режима, то людей бьют и тащат, именно это сегодня и произошло в центре Тбилиси», - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.
Народный защитник Грузии призвал МВД действовать в соответствии с требованиями закона и обеспечить защиту свободу собраний и права на мирный протест.
Неправительственные организации потребовали МВД немедленно освободить всех задержанных и прекратить незаконное ограничение свободы слова. «Мы считаем тревожной тенденцию произвольных и незаконных арестов участников мирных протестов», - говорится в заявлении. НПО заявляют, что недопустимо задерживать людей за плакаты и действия МВД являются грубым вмешательством в свободу слова и противоречат как Конституции Грузии, так и международно признанным стандартам.
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