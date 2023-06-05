Работа сети ресторанов «Ретро» в Грузии приостановлена Трудовой инспекцией

Трудовая инспекция временно приостановила работу популярной сети ресторанов «Ретро», известной своими аджарскими хачапури. Одновременно идет расследование МВД, которое арестовало владельца по делу о насилии после того, как распространились кадры, как он применяет силу в отношении официанта, пишет агентство «Новости-Грузия».

Инспекция труда заявила, что в ходе первоначальной проверки «замечено критическое несоответствие» – оно должно быть исправлено. Одновременно уточняются вопросы, связанные с юридическими моментами и соблюдением трудовых прав персонала. «Мы нашли ошибку, посчитали ее критической. Когда эти недостатки будут устранены, учреждение свяжется с нами, и мы проверим, оценим и примем решение», – заявил представитель инспекции.

Служба Трудовой инспекции приостановила работу сразу двух компаний – ООО «Ретро» и ООО «Ретро 2», уточняет Batumelebi. Компании должны полностью компенсировать работникам задолженности по зарплатам, сверхурочные выплаты и компенсации за отпуск. По информации инспекции, было проверено три объекта компании в Тбилиси и Батуми.

Из-за нарушения норм техники безопасности и ненадлежащих условий труда ООО «Ретро» и ООО «Ретро 2» оштрафованы дополнительно на 30 000 лари вместе с приостановкой рабочего процесса, пишет инспекция труда. Что касается дела о насилии, следствие изучает видеоматериалы и ведет опрос. Владельцу Теймуразу Варшанидзе, в случае признания вины, грозят общественные работы на срок от 120 до 140 часов, либо домашний арест от 6 месяцев до года, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Тем временем, пока идет следствие, на первый план вышел спор о причинах конфликта. Сотрудники, у которых произошел конфликт с владельцем, утверждают, что он в последнее время набирал на работу приезжих из России, которые сразу оказывались в привилегированном положении, по сравнению с местными работниками. Адвокат владельца «Ретро» Леван Махарашвили в свою очередь заявил, что это не соответствует действительности, а на самом деле речь идет о конфликте между официантами из-за распределения чаевых.

«То, что в заведении работали граждане России и это вызвало возмущение – сфабрикованная ложь. В компании работает всего 35 человек, из которых только двое – граждане России», – сказал адвокат. Также он утверждал, что во время конфликта владелец ресторана сам был сбит с ног, и «сотрудники этого заведения били его, когда он уже был на полу».

В ответ одна из сотрудниц ресторана опубликовала новый пост, опровергая слова адвоката.

На данный момент 15 местных сотрудников ресторана заявили, что уволились. Батумский ресторан «Пшаури» предложил части из них работу, заявив, что осуждает неуместное и жестокое обращение с сотрудниками.