Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», заменившая в России «Макдональдс», может быть открыта и в Абхазии, если получит разрешение от корпорации. Жителям Абхазии не хватает «Макдональдса»? Какой кухне в целом они отдают предпочтение?

Лия: Я могу поесть и национальную еду, и фастфуд. Фастфуд люблю, но не скажу, что мне не хватает какого-то особого фастфуда типа «Макдональдса», потому что, мне кажется, что у нас тут вполне неплохо развиваются местные фастфуды, рестораны быстрого питания. Все время появляются новые, и я этому очень радуюсь. Единственное, что хотелось добавить, если бы государство придумало какую-то поддержку для местных предпринимателей в этой сфере, – это было бы здорово!

Мате Цквитария, председатель молодежной организации IQan: Мы стараемся с друзьями, когда куда-то хотим, комбинировать национальную кухню и фастфуд, но все-таки предпочтение отдаем, естественно, национальной кухне. А что касается того, нужен ли нам «Макдональдс», мне кажется, что нам «Макдональдс» и его какие-то альтернативы не нужны, потому что, если говорить про фастфуд, у нас достаточно точек, в которых очень хорошо готовят фастфуд. И я думаю, что приход в Абхазию какой-то другой компании, другой франшизы, очень сильно помешает с точки зрения конкурентоспособности местному бизнесу. Поэтому мне кажется, что в этом абсолютно нет никакой необходимости. И с учетом того, что друзья знакомы с этой франшизой, о которой идет речь, они говорят, что она ничем не лучше того, что есть здесь у нас. У нас очень конкурентоспособная ситуация относительно цены, качества и вкуса. Поэтому я в этом, честно говоря, необходимости не вижу.

Лиза: Я предпочитаю национальную еду. Еда в «Макдональдсе» мне не нравится, это невкусно. Наша кавказская еда, во-первых, и сытная, и вкусная, и это не фастфуд. И она все-таки ближе мне по духу, чем «Макдональдс». У нас в основном в ресторанах и национальная кухня, и европейская кухня, европейские блюда тоже нравятся. Но не «Макдональдс». Если бы встал вопрос, где поесть, чтобы было вкусно и полезно, лучше салат какой-то съесть, чем бургер.

Вахтанг Убирия: Предпочитаю, конечно, национальную еду, нежели фастфуд. По многим критериям с точки зрения полезности, состава еды, белков это очень полезно. И наш организм уже на генетическом уровне привык к национальной кухне. Я хожу чаще всего в рестораны национальной кухни, в пацхи, но в месяц раз могу позволить себе фастфуд. Кстати, было бы хорошо, если бы были такие точки, но очень сильно злоупотреблять фастфудом не желал бы населению, потому что это, несмотря на то, что вкусно, очень вредно для организма. В неделю раз можно максимум, но не чаще.

Наала: Я предпочитаю национальную кухню, потому что я считаю, что она, во-первых, полезная, во-вторых, очень вкусная. И, наверное, я к этому привыкла. Мне просто не нравится фастфуд, потому что, во-первых, это вредно для здоровья, но это мое предпочтение. Мне не нравится эта еда, и мне кажется, что она какая-то искусственная, ненатуральная.

Виктория: На сегодняшний день я больше предпочитаю национальную пищу. Но что касается фастфуда, я считаю, что исключать из нашего рациона абсолютно не имеет смысла, потому что в организме человека должно присутствовать все. И открывать «Макдональдс», насколько мне известно, франшиза не позволяет, исходя из нашего немногочисленного населения. Второй момент, у нас достаточно фастфудов, просто нужно улучшить качество, хотя у нас есть много хорошего фастфуда, где можно вкусно поесть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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