О’Брайен: Грузия входит в число стран, создающих проблему с точки зрения уклонения РФ от санкций

Руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, представляющих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций. Об этом сообщает издание POLITICO.

Выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям, О’Брайен среди этих стран наряду с Грузией назвал также Турцию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армению.

Он акцентировал внимание на вопрос реализации материалов европейскими компаниями в другие страны, после чего они продаются в Россию. Эта практика позволила России к началу 2023 года произвести повторный импорт важных категорий электронных товаров до довоенного уровня, а также получить доступ к чипам, процессорам и интегрированным схемам, необходимым для создания современного оружия.

«Это важная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места», – добавил О’Брайен.