Российская пропаганда – это не просто набор средств массовой информации и определенного количества говорящих голов, это явление природы, примерно как дождь или ураган. Она не подчиняется основным законам мироздания и существует в каком-то своем, отдельно взятом мирке. Это было бы даже забавно и весело, если бы речь не шла о крайне агрессивной 145-миллионной ядерной державе, которая может все свои извращенные фантазии воплотить в жизнь.

Во время войны каждая из воюющих сторон балуется пропагандой, вне зависимости от того, права она или нет, – это закон природы, и против него не попрешь

Пропаганда существует во всем мире и существовала во все времена, она есть даже у самых мирных и неагрессивных наций. Во время войны каждая из воюющих сторон балуется пропагандой, вне зависимости от того, права она или нет, – это закон природы, и против него не попрешь. Однако высоты, которых достиг в благородном деле зомбирования как населения в целом, так и самого себя пропагандистский аппарат России, несравнимы ни с кем и ни с чем.

В этой ситуации у многих постоянно возникает вопрос: неужели они сами верят в то, что говорят. Вопрос непраздный, учитывая роль системы промывки мозгов в военной машине России.

Мнения на этот счет разделились: одни считают, что большинство пропагандистов – циничные выгодники, прекрасно все понимающие, другие же полагают, что, нет, в таком деле без искренней веры никуда. Не могут быть все пропагандисты великими актерами, способными многие годы скрывать свое естество, причем будучи круглые сутки на виду.

Ну вот, например, смотрел я тут недавно фрагмент из программы Соловьева. Выступает какой-то тучный мужик, которого я впервые вижу, и говорит, что главная слабость России состоит в том, что она не умеет врать. Говорит вроде бы с искренним, неподдельным сожалением в голосе – «Ну что делать, мы такие, русские, мы не умеем врать, все время говорим правду, а это вредно. Тогда как наши противники постоянно врут».

Это – занавес. Падение на дно такой глубины, что снизу постучаться некому. Смотришь и думаешь: ну вот, вроде бы перед нами человек разумный, гомо сапиенс, руки-ноги и все остальное на месте, даже говорить может кое-как. Неужели он верит в эту чепуху, что несчастная Россия страдает от того, что не умеет лгать?

Путинская Россия – многократный чемпион мира по художественному вранью в абсолютном весе, и в этом соревновании у нее нет конкурентов

Сегодняшнее российской государство полностью, на 100 процентов основано на лжи. В ее исполнении ложь – это не просто способ что-то скрыть, это системообразующее свойство. Лгут всегда, везде, при любых обстоятельствах, нужно, не нужно, без разницы, примерно как клептоман ворует маленькие и блестящие вещи в силу своей природы, без особой нужды.

Путинская Россия – многократный чемпион мира по художественному вранью в абсолютном весе, и в этом соревновании у нее нет конкурентов.

И в это время на телеэкране появляется чудесное создание природы, которое сокрушается по тому, что Россия не умеет врать. Вот Украина – да, Запад – да, тот вообще живет и дышит враньем, а вот священная Русь – никак не научилась. Надо бы специальные курсы проводить, по крайней мере, в Москве, а то как так можно – целая страна, и говорит правду, только правду и ничего кроме правды, даже без клятвы на Библии.

Если завтра им дадут приказ отстаивать прямо противоположные идеи, то они будут делать это так же яростно и неистово, как делают это сегодня

У меня есть приятель, который многие годы работал в Москве в самой гуще пропагандистских СМИ, и он на основании своего опыта утверждает – ни черта не верят. Прекрасно все понимают, циничные сволочи, дорожат своими гонорарами и недвижимостью, на самом деле – вполне вменяемые люди, которые в нормальной ситуации могли бы быть нормальными людьми. По его словам, если завтра им дадут приказ отстаивать прямо противоположные идеи, то они будут делать это так же яростно и неистово, как делают это сегодня.

Вроде бы похоже на правду, ну не может быть, что вокруг все сошли с ума – ведь, в отличие от глубинного народа, класс пропагандистов на самом деле очень хорошо знает, что происходит, так как видит все изнутри. Ну, например, они могут рассказывать аудитории, что, скажем, вокзал в Краматорске разбомбили украинцы, но сами, находясь внутри системы принятия решений, не могут не знать, что и как было на самом деле.

Вроде бы логично, так оно по идее и должно быть. Но, честно говоря, иногда все же кажется, что, нет, все-таки они верят в то, что говорят. Невозможно долго лгать так убедительно и искренне.

Ну, например, в последние месяцы я активно смотрю Радио Комсомольская правда – это настоящая выставка самых лживых и циничных отморозков от роспропаганды, и похоже, что они верят в то, что говорят. Безумный блеск в глазах выдает – его симулировать невозможно, надо быть актером очень-очень высокого класса, а таковых даже в Голливуде пара десятков. Предположить, что в пропагандистском аппарате России все сплошные Роберты Де Ниро и Энтони Хопкинсы, – как-то не очень реалистично.

Есть у них один ведущий – Дмитрий Пучков, он же Гоблин. Все его выступления настолько переполнены ненавистью ко всему украинскому, в них столько экспрессии, эмоций и искренней злобы, что, нет, такое невозможно подделать. Человек на 100 процентов верит в то, что говорит, и его ненависть к врагу, желание уничтожить его в зародыше, стереть с лица земли так, чтобы даже в учебнике истории упоминания не осталось, – совершенно настоящие, аутентичные.

И это лишь один конкретный пример, а таковых в интернете – даже не десятки, а сотни. У них миллионы подписчиков, и это уже не телевидение, которое считается уделом люмпенов и глубинного народа. Это пропаганда рангом выше – это уже интернет, где господствует свободная конкуренция.

Соловьев по жизни поменял столько идей и столько самых разных пластинок, что нет никаких сомнений: он не верит в чушь, которую несет с экрана

Но, с другой стороны, Соловьев иногда тоже кажется совершенно искренним маньяком, и его глаза тоже светятся блеском отборного безумия, но он – совершенно точно врет. Соловьев по жизни поменял столько идей и столько самых разных пластинок, что нет никаких сомнений: он не верит в чушь, которую несет с экрана.

Также не очень верится в искреннее имперское безумие вчерашнего либерала Дмитрия Киселева, людоедство интеллигентного очкарика Норкина, а уж Красовский в роли знаменоносца империи вообще выглядит смешно.

Но что является нормой в пропагандистском аппарате России, что преобладает – честно, искренне больные безумцы вроде Гоблина или продажные шкуры, вроде Соловьева? Нет четкого понимания.

Возможно, мы когда-то узнаем ответ на это вопрос – в день, когда роспропагандисты окажутся на скамье подсудимых...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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