Недавно я смотрел один фильм (боевик, триллер, драма, военный), созданный в 2016 году кинематографистами дружественных нам США, и в очередной раз подумал, что надо учить матчасть. Нет, не мне, а тем, кто вообще снимает фильмы.

Фильм называется «Снайпер: Воин-призрак».

Вы скажете, уже, судя по названию, ясно что фильм – не фонтан и нечего было тратить на него свое драгоценное время, но я вам отвечу: ничего подобного.

Во-первых, я повелся на название «Снайпер», думал он снят по одноименной книге Стивена Хантера. Правда, потом вспомнил, что такой фильм с Марком Уолбергом и Денни Гловером уже был. Я его видел, и он меня особо не впечатлил. Назывался он «Стрелок».

Во-вторых, не суди по вывеске; например, фильм 1999 года Джима Джармуша «Пес-призрак: путь самурая» тоже не очень может вдохновить, если судить только по названию, но картина отличная.

И в-третьих – я не жалею, что посмотрел, потому что увиденное навело на кое-какие мысли, и вот я ими с вами делюсь.

Сюжет очень незамысловатый: новая миссия для лучшего снайпера подразделения морской пехоты Брэндона Беккета оборачивается дуэлью с другим асом – Газаковым, бывшим российским военным, который ныне работает на тех, кто больше заплатит. В общем, очередные проходные стрелялки, террористы, взрывы, кровь, пот и слезы.

Стандартный, как говорится, джентльменский набор, который нам предлагал, предлагает и еще долго будет предлагать дорогой наш Голливуд.

Но там был момент, который меня удивил. Удивил, и в который раз я понял, что, снимая фильмы про дальние страны, желательно немного тщательнее изучить историю тех стран, дабы потом, если твой фильм попадет туда, он не вызвал бы здоровый детский смех своей несуразицей.

Конечно, если ты снимаешь картину только для внутреннего пользования, то тогда можно делать все. Но картина эта размещена на платформе Netflix, и ее посмотрел я, житель «той самой страны», о которой идет речь в фильме.

Вы поняли, что в картине упоминается Грузия, о которой я худо-бедно кое-что знаю.

Так вот, по сюжету бравые американские морские пехотинцы должны «уконтрапупить», т.е. ликвидировать террористов, угрожающих строительству газопровода, который должен пройти по территории Грузии.

Ну и что, спросите вы, разве такое не может быть? Может, еще как может, покорно отвечу я, но тут есть детали. А как говорил Гюстав Флобер «Le bon Dieu est dans le détail» («добрый Бог в деталях»). Теперь эту фразу переиначили и говорят «Дьявол в деталях». Но суть та же самая - все, что делается, должно быть сделано тщательно, с вниманием к деталям, так как они важны.

Так вот о деталях. Группа пехотинцев должна встретить и по-доброму поговорить с «Советом старейшин», которые должны дать или не дать разрешение на строительство.

«Совет старейшин» в Грузии! Я прожил долгую и солнечную жизнь в Грузии и до сих пор не слышал, чтобы прокладка газопровода ли, трубопровода ли, или вообще какого-нибудь провода согласовывалась с «Советом старейшин». Я вообще не слышал о существовании такого совета. Во всяком случае, в Грузии его нет. Может, где-то на Северном Кавказе среди горских народов еще есть такие советы, не знаю. Раньше вроде бы они были, хотя принимали ли они участие в подобных вопросах, тоже не ведаю. Может и принимали. Но у нас такое явление, тем более сейчас, в XXI веке, я не припоминаю.

Такой лихой поворот сюжета говорит о том, что создатели картины «слышали звон, да не знают где он». Или же им понадобилось, чтобы в Грузии был «Совет старейшин», и они его создали. Больно нужно им знать, что такое Грузия, где она находится и какие там обычаи. Горы – они и есть горы, а Кавказ – он и в Африке Кавказ.

Пошли дальше.

В картине во время своего странствия американские солдаты заходят в большую палатку, где находятся грузинские солдаты. Конечно, вид у «наших» солдат звероподобный, но это не главное. Все они говорят между собой по-русски, а один сидит и молча ест. Но ест он весьма оригинально: в правой руке у него ложка, который он черпает пищу и кладет ее в рот, а в левой руке зажженная сигарета, и по ходу еды он курит.

Да-да!

Съел ложку – затянулся сигаретой, съел другую – еще одна затяжка. Ну, и так далее. Видимо, этим самым подчеркивается бесшабашность грузинского солдата, который способен на самые отчаянные меры. Еще бы! Кто, кроме какого-нибудь отмороженного типа, будет есть и курить одновременно? Дикий народ – дети гор.

Да, чуть не забыл. Перед едоком стоит бутылка русской водки. Ну а как же без нее, родимой, садится кушать истинно грузинский воин?

Смотрел я эту шнягу и понял, что не могу всерьез воспринимать происходящее. Выключил на полдороге фильм, и так и не узнал, смогли ли договориться с грузинским «Советом старейшин» американские морпехи по поводу строительства газопровода. Надеюсь, что договорились. Знаю точно одно: в конце главгада Газакова обязательно убьют и правильно сделают. Нечего ему мешать развитию газопроводного дела в Грузии.

Помню в 1988 году, когда Союз нерушимый уже вовсю перестраивался и в страну хлынули тонны видеокассет с закордонными фильмами, у нас в Грузинской тогда еще ССР очень эмоционально обсуждался фильм Уолтера Хилла «Красная жара» с Шварценеггером и Джеймсом Белуши. В том фильме, кстати, засветились Олег Видов и Савелий Крамаров. Так вот, антагонистом доброго милиционера Ивана Данко (Шварценеггер) и полицейского Арта Ридзика (Белуши) был глава грузинской мафии по фамилии ни больше ни меньше – Руставели. Наинеприятнейший был этот Виктор Руставели, которого наинеприятнейше сыграл Эд О’Росс.

У нас тогда началась бурная кампания по этому поводу – по поводу фамилии мафиози. По-моему, даже хотели написать ноту протеста американскому правительству. Выступали писатели, секретари нашего ЦК и знатные комбайнеры, передовики производства и ученые мужи литературных институтов.

Чем закончилась история, не помню. Помню лишь, что ваш покорный слуга тоже был среди пассивно возмущавшихся, и все никак не мог понять, зачем американцы так нас обидели – взяли и запятнали самое для нас дорогое имя.

Потом уже стало понятно, что американцы и не думали нас обижать – они просто ничего про нас не слышали. А с Грузией у них, видимо, ассоциировалась только одна фамилия – Руставели. Они думали, что, наверное, каждый второй носит эту звучную фамилию.

Вот, пожалуй, и все на сегодня.

А какова мораль, спросите вы?

А мораль все та же – копайте глубже, господа, дабы не попадать впросак, если вас это, конечно, волнует. А если не волнует – пишите и снимайте все, что бог на душу положит.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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