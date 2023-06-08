В Грузии зарегистрирована новая политическая группа – «Еврооптимисты»

Украинские экстренные службы продолжают усилия по спасению тысяч жителей районов, оказавшихся в зоне затопления после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области на юге Украины. Отмечается, что работу спасателей затрудняют, в частности, продолжающиеся обстрелы с левого берега Днепра, который находится под контролем российских сил, а также риски, связанные с наземными минами.

С рабочим визитом в Херсонскую область 8 июня прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он провёл координационное совещание по ликвидации последствий прорыва плотины, передаёт РБК Украина.

Как сообщил в четверг глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, утром средний уровень подтопления составлял более 5,5 метра. Под водой 600 квадратных километров области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – левый берег, говорится в сообщении Прокудина в телеграм-канале.

Говоря о продолжающейся эвакуации жителей Херсонской области, глава региона сказал, что опасные районы по состоянию на утро 8 июня покинули почти 2 тысячи человек, больше всего из района Корабел в Херсоне – примерно полторы тысячи жителей.

В МЧС России сообщили, что за минувшие сутки сотрудникам ведомства удалось эвакуировать с подтопленных территорий более 300 человек, в том числе 70 детей. Ранее оккупационные власти заявляли, что всего с левого берега эвакуированы четыре тысячи человек.

Мэр оккупированной российскими войсками Новой Каховки, вблизи которой расположена ГЭС, сообщил в четверг о гибели пяти человек после разрушения станции. По словам Владимира Леонтьева, все они занимались выпасом скота и утонули, ещё двух - пытаются эвакуировать. Ранее Леонтьев говорило семи пропавших без вести в городе.

По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уровень воды в районах Украины, затопленных после разрушения плотины Каховской ГЭС, продолжает расти, но медленнее, чем раньше. В ведомстве тоже отметили, что в Херсоне вода поднялась на 5,5 метра. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплены более 50 населенных пунктов.

Несколько российских независимых изданий сообщили, ссылаясь на волонтеров и местные онлайн-сообщества, что в городе Алешки и других населенных пунктах на оккупированном Россией левом берегу Днепра в результате наводнения на крышах и чердаках застряли сотни местных жителей, пишет Русская служба Би-би-си.

Также в четверг приводится комментарий главы компании «Укргидроэнерго» Игоря Сироты о том, что восстановлению Каховская ГЭС не подлежит, а на строительство новой гидроэлектростанции на её месте потребуется как минимум пять лет и не менее одного миллиарда гривен (это около 27 миллионов долларов). Заявление обнародовал штаб гидроэлектростанции.