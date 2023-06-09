В Абхазии находится самая глубокая исследованная пещера мира – Веревкина. Но она названа в честь спелеолога, никогда в республике не бывавшего. Это порождает споры о том, что пещера-рекордсмен должна носить название, как-то связанное с природой, эпосом и людьми Абхазии.

Недавно в абхазском сегменте соцсетей завязалось оживленное обсуждение предложения министра туризма Абхазии, о котором СМИ сообщили следующее:

«Глава Минтуризма Теймураз Хишба предложил переименовать пещеру Александра Веревкина в честь Фазиля Искандера. Он напомнил, что пещера была названа в честь Веревкина в 1986 году, хотя сам спелеолог погиб в Кабардино-Балкарии за три года до этого. «На мой взгляд, это неправильно. Этот ученый никогда не был в Абхазии. Считаю, что крупнейшая пещера в мире должна носить характерное абхазское название», – сказал министр. Пещера Веревкина находится на Гагрском хребте в Абхазии. Это глубочайшая пещера мира. В 2018 году во время очередной экспедиции российские спелеологи спустились до отметки 2212 метров. Информация о ней внесена в Книгу рекордов Гиннесса».

Надо сказать, что и до этого в Абхазии звучали мнения о том, что такие знаковые топонимы в стране должны иметь абхазское звучание. Например, так считает председатель госкомитета по экологии Савелий Читанава. Но данное предложение большинству интернет-комментаторов, отклики которых довелось читать, показалось неудачным. Вот несколько типичных комментариев:

«Фазиль Искандер и пещера... Что общего? Может быть, имелось в виду, что литературное творчество Искандера так же глубоко, как самая глубокая пещера? На мой взгляд, Фазиль заслуживает чего-то более теплого и светлого»;

«Надо обязательно чьим-то именем называть? Просто дайте какое-нибудь абхазское название, которое соответствует этой пещере»;

«Она для всех так и останется пещерой Веревкина. Есть много другого для увековечения имени Искандера. Как, например, сухумский РУСДРАМ, который уже носит это имя»;

«Самой глубокой в мире она не была тогда, когда получила имя Веревкина. Там работали сотни людей из разных стран, про участие абхазцев промолчу, не в курсе. Право на название объекта всегда принадлежит его первооткрывателю. Вы можете лишь просить спелеологов назвать вновь найденную пещеру каким-либо именем. Но отобрать имя у этой уже не получится»;

«Думаю, наши пещеры должны носить имена героев абхазских легенд и эпосов. Как пример – пещера Абраскила у села Отап».

Теперь обратимся к тому, что называют матчастью. То, что в Абхазии часто говорят о расположенных на ее территории двух самых глубоких в мире изученных карстовых пещерах и самой короткой в мире реке, это вовсе не местечковая похвальба. Достаточно заглянуть в Википедию, чтобы в этих фактах убедиться. Причем эти природные «рекордсмены» сосредоточены не просто на территории маленькой Абхазии, но в одном из самых маленьких ее районов – Гагрском.

Так, протекающая на западной окраине Гагры речка Репруа представляет собой мощный выход подземного водного потока, который через 18 метров вливается в Черное море. Река обеспечивает водозабор всей Гагры и питается, в частности, из второй по глубине пещеры мира под двойным названием Крубера-Воронья. Сейчас ее глубина – 2196 метров.

Любопытно, что эта пещера с января 2001 по август 2017-го считалась глубочайшей исследованной пещерой планеты. Она была открыта и впервые исследована до глубины 95 м грузинскими спелеологами в 1960 году. Тогда же получила свое первое название – пещера Крубера, в честь основоположника русского карстоведения Александра Крубера (1871–1941). А Вороньей пещеру назвали киевские спелеологи, исследовавшие ее в 1982-1987 годах.

И совсем недалеко от нее, в том же горном массиве Арбаика в Гагрском районе, расположена и пещера Веревкина. Топоним Арбаика в переводе с абхазского означает «гребень петуха», что связано с внешним видом массива. Советские исследователи в прошлом веке ошибочно переименовали его в Арабику, исказив исконное географическое название.

Первоначально эта пещера, открытая в 1968 году красноярскими спелеологами, маркировалась как С-115, затем П1-7, но в 1986 году была переименована в пещеру имени Александра Веревкина. Этот спелеолог погиб в 1983 году при прохождении сифона в пещере Су-Акан, расположенной в Кабардино-Балкарии. И он действительно никогда не был в Абхазии. Можно предположить, что вокруг ее названия не завязалось бы столько споров, если бы новые исследования спелеологов не сделали ее самой глубокой в мире. В марте 2018 года команда «Перово-спелео» провела очередную экспедицию, прибавив более километра ходов к карте пещеры и измерив лотом глубину сифонного озера «Последняя стоянка Немо». Таким образом, общая глубина пещеры достигла 2212 метров.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с президентом Абхазского географического общества Левардом Барцицем и поинтересовалось его мнением на данную тему. Он поддержал тех, кто считает, что в Абхазии необходимо придерживаться древних топонимов, которые очень часто оказываются забытыми:

«Взяли и изменили исконное название. А у нее есть свое название.

– Это что?

– Это теперь Ирюхинская пещера называется. А просто так брать и новые названия давать – я считаю, что это неправильно. Прежде всего, надо находить историческую составляющую. Было у него название или нет?

– Но пещеру Веревкина открыли только в 1968 году.

– Но вот так открывать и давать названия без связи с местностью, с другими исконными топонимами – я против. Я за то, чтобы оно имело какую-то географическую, природную подоплеку. Например, если рядом находится какая-то гора, возвышенность, и отталкиваться от нее.

– Но как быть с этой пещерой, если она уже в Википедии… Она уже везде Веревкина.

– Я против Веревкина ничего не имею. Но если есть местная топонимика, если есть этнокультура… Допустим, вы поехали в Москву, нашли там какое-то место и решили назвать его именем, какое захотели. Вам никто не разрешит. Это должно соответствовать решению местных властей. Вот так формировать топонимику – я против».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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