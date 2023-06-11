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Грузию посетит министр иностранных дел Лихтенштейна
Сегодня, 11 июня, министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер посетит Грузию с двухдневным визитом. Коллегу примет Илья Дарчиашвили, после чего министры иностранных дел двух стран выступят с совместными заявлениями для прессы.
В рамках визита главу МИД Лихтенштейна примут премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также запланирована встреча с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.
В рамках визита глава МИД Лихтенштейна почтит память героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и посетит село Одзиси, расположенное на разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Другие новости дня
ООН: около 700 тысяч человек в Украине остались без питьевой воды
Около 700 тысяч человек в Украине лишены доступа к чистой питьевой воде в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом в интервью Associated Press заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Речь идет о жителях, которые находятся как на подконтрольных Украине территориях, так и в оккупированных Россией областях.
Сейчас в Херсонской области из-за загрязнения воды запрещены купание в водоемах и рыбная ловля, а в самом Херсоне - водопой животных и забор воды из местных источников.
По словам Гриффитса, ООН уже оказала помощь 30 тысячам жителей затопленных территорий, подконтрольных Украине. На месте работают также многочисленные волонтеры. Российские военные не предоставили представителям ООН доступ на контролируемые ими территории.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за ночь уровень воды в затопленных областях правобережья Днепра снизился на 26 сантиметров. По его данным, на правом берегу Днепра в зоне подтопления остаются 32 населенных пункта. Эвакуированы 2716 человек.
В субботу украинское МВД сообщило, что в результате затопления погибли 4 человека. 27 человек считаются пропавшими без вести. Это данные только по областям, подконтрольным Украине. Реальное число жертв может быть намного больше: по подсчетам волонтеров, сейчас неизвестна судьба более чем 300 человек.
Российское МЧС заявило, что с 6 июня из затопленных районов Херсонской области, которые контролирует Россия, эвакуированы 1736 человек.
По сообщению «Укргидроэнерго», уровень воды в Каховском водохранилище критически снижается. По состоянию на 8 часов утра 11 июня он составил 9,35 метров, снизившись за сутки более чем на метр, а с момента разрушения плотины ГЭС - более, чем на 7 метров. На тех участках Днепра, которые снабжают водой Северо-Крымский канал, появились признаки обмеления. Это может привести к проблемам с водоснабжением аннексированного Россией Крыма.
«Манчестер сити» впервые выиграл в финале Лиги чемпионов УЕФА
Английский футбольный клуб «Манчестер сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, состоявшемся в Стамбуле, англичане обыграли миланский «Интер» со счетом 1:0. Гол на 68-й минуте забил Родриго Эрнандес.
«Манчестер сити» сыграл в финале Лиги чемпионов второй раз. В 2021 году он проиграл «Челси» со счетом 0:1.
«Манчестер сити» стал 10-й командой, которой удалось сделать требл («золотой хет-трик»). Это победа в национальном первенстве, национальном кубке и в главном континентальном турнире Европы. Ранее в этом сезоне клуб выиграл Английскую премьер-лигу и Кубок Англии.
Тренер «Манчестер сити» испанец Хосеп Гвардиола стал первым тренером, выигравшим требл с двумя командами. Первой в сезоне 2008-2009 годов была «Барселона»
«Интер» выигрывал Лигу чемпионов три раза – в 1964, 1965 и 2010 годах. До финала Лиги чемпионов команда доходила шесть раз.
Грузинские активисты обратились к лидеру «Грузинской мечты»
Грузинские активисты движения «Джиути» обратились к лидеру «Грузинской мечты». На своих плакатах они в неприличной интерпретации написали имя «Ираклий», заявив: «И ты хорош, Ирак(ყ)лий!» и «Мне нужна жена?!».
Активисты отреагировали на слова Ираклия Кобахидзе о том, что студенты, которые 10 июня в знак протеста против прокремлевской политики «Грузинской мечты» бросили в лидера партии власти российскую валюту во втором корпусе Тбилисского госуниверситета (где Кобахидзе читает лекции), утратили «всякую ориентацию» и что «нужно, чтобы мальчики привели жен, а девочки – вышли замуж, размножались».
Отметим, что неприличная интерпретация имени «Ираклий» впервые была использована в отношении премьера Грузии Ираклия Гарибашвили – это была реакция на задержания 2 июня оппозиционных активистов разных политических объединений всего лишь за протестные баннеры – как в России, пишет SOVA.
Грузинские полицейские задерживали протестующих, не интересуясь тем, что именно написано на плакатах. Они не могли объяснить, почему была незаконной эта форма выражения мнения. Вместе с активистами были арестованы правозащитники – например, Эдуард Марикашвили был задержан только за то, что держал в руках чистый лист бумаги (снова параллель с российской практикой задержаний).
Позже дело о задержаниях на основании баннеров назвали «делом белых листов» и, получив решения трех инстанций суда Грузии, где оно разбирается, правозащитники намерены направить дело в Страсбургский суд по правам человека.
Напомним, представители оппозиционного движения «Джиути» собираются перед зданием парламента Грузии ежедневно, в 21:00 часов.
Шон Пенн снимет документальный фильм о «Грузинском легионе» в Украине
Американский актер и режиссер Шонн Пенн снимет документальную ленту о грузинских бойцах, которые воюют в Украине против российской агрессии. Они обратили его внимание во время одного из его визитов в Украину.
Грузинские бойцы являются членами самого крупного легиона на войне против российского режима, и для Шона Пенна это стало причиной снять еще один документальный фильм. Режиссер уже побеседовал с грузинскими бойцами в Украине и назначил время начала съемок.
«Он хорошо знаком с «Грузинским легионом», поскольку у нас много общих друзей. В США наш легион, к сожалению, намного более известен, чем в Грузии. В конечном итоге мы договорились о съемках документального фильма, и, скорее всего, они начнутся в начале августа», - заявил командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили.
Как сообщает SOVA, оскароносный актер и американский режиссер основал Фонд помощи Украине. Он три раза встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и на время - до победы Украины в войне против РФ - подарил ему свою статуэтку «Оскар».
18 февраля 2023 года состоялась премьера документальной ленты Шона Пенна и Аарона Кауфмана «Суперсила» - о президенте Зеленском и войне в Украине. Съемки начались в ноябре 2021 года - тогда режиссер хотел показать феномен превращения популярного комедийного актера в политика. Но 24 февраля 2022 года - начало полномасштабного вторжения РФ в Украину - изменило замысел картины: съемки проходили не только в тылу, но и на передовой.
Россия в документальном фильме «Суперсила» представлена как террористическое государство - показаны многочисленные свидетельства преступлений Вооруженных сил РФ против мирного населения. Режиссер показал квартиры многоэтажного дома, который разрушила российская ракета, и территорию детского сада, подвергшуюся обстрелу.
В Тбилиси Шон Пенн 10 июня выступил на фестивале сторителлинга ZEG, где заявил, что «без Грузии нет Украины, и наоборот». Пенн отметил, что до визита в Тбилиси не знал о Грузии столько, сколько узнал в день пребывания. И признался в любви к стране Руставели и Пиросмани.
15 железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
В ночь на воскресенье в Белгородской области произошло ЧП: с рельсов сошли 15 грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие случилось в Алексеевском округе. Все вагоны были пустыми. Пострадавших нет. Движение поездов по железнодорожной ветке временно приостановлено, причины происшествия выясняются.
В Калужской области ночью упали два беспилотника - в Жуковском и Медынском районе. Пострадавших нет. В Жуковском районе частично разрушены два садовых дома. Падение дронов подтвердил губернатор Владислав Шапша. На опубликованных им фотографиях можно увидеть выбитое окно в здании садового товарищества. О какого типа дронах идет речь, по снимкам определить невозможно.
- Граничащие с Украиной регионы России в последние месяцы регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. Российская сторона обвиняет в них Украину. Украинское командование обстрелы не комментирует.
Шон Пенн: Без Грузии нет Украины и наоборот
«Без Грузии нет Украины и наоборот», - заявил оскароносный актер и режиссер Шон Пенн во время своего выступления на тбилисском фестивале сторителлинга ZEG, сообщает SOVA.
В рамках мероприятия актер принял участие в обсуждении темы войны в Украине. С начала войны Шон Пенн трижды посетил Украину. В один из своих визитов он передал президенту Владимиру Зеленскому одну из своих статуэток «Оскар» и предложил вернуть ее после победы Украины. Он также снял документальный фильм о российском вторжении в Украину - «Суперсила».
Шон Пенн поделился своим мнением о процессах, проходящих в Грузии. Один из участников фестиваля сказал актеру, что в Грузии действует пророссийское правительство, а молодежь массово покидает страну, и поинтересовался его мнением – как в такой ситуации строить будущее.
«(Грузинский народ) – это сила Грузии, как украинский – Украины, и я надеюсь, что мы будем помнить об этом в США. Я думаю, ответ тот же – вашу историю не так сложно рассказать, и мы должны помочь рассказать ее - в фильме. Лучший ответ, и я говорил это об Украине и почувствовал это здесь, правда для Грузии мощнее любого оружия и она есть у оппозиции», - ответил Шон Пенн.
Фестиваль сторителлинга ZEG открылся 8 июня, Шон Пенн выступил на его закрытии 10 июня.
Шахтеры в Чиатура требуют улучшения условий труда
Работа приостановлена во всех шахтах в Чиатура вот уже четвертый день. Около 3000 горняков проводят акции протеста у здания городской мэрии с требованием улучшения условий труда.
Среди требований шахтеров к руководству компании Georgian Manganese - повышение заработной платы и соблюдение стандартов безопасности труда.
«Наш работодатель желает преодолеть мировой кризис за счет нашего нереального и нечеловеческого труда, и мы выступаем против этого. Мы требуем нормального рабочего графика», - цитирует одного из участников акции издание tabula.
Шахтеры говорят, что протесты продолжатся до тех пор, пока компания Georgian Manganese не выполнит их требования.
«Мы никуда не уйдем, до тех пор, пока не будут решены проблемы, фактически, нам некуда отступать. Я считаю, что наша работа самая трудная. Мы спускаемся под землю на километры и рискуем жизнью», - сказал участник акции.
В тюрьме в США умер Унабомбер, рассылавший бомбы по почте
В тюрьме в американском штате Северная Каролина в возрасте 81 года умер Теодор Качинский, известный как Унабомбер. С конца 1970-х до 1995 года он рассылал по почте самодельные взрывные устройства, утверждая, что речь идет о кампании протеста против современного индустриального общества. Три человека погибли и 23 были ранены в результате взрывов.
Поиски анонимного террориста-одиночки, которые велись почти два десятилетия, характеризуются американской прессой как самые длительные и затратные в истории США.
Качинский в детстве выделялся выдающимися способностями к математике (его показатель IQ составлял 167), был принят в Гарвардский университет в 16 лет, получил степень доктора в Мичиганском университете и место преподавателя в Беркли, но отказался от карьеры и поселился в хижине в лесу без электричества и других удобств в штате Монтана. Бомбы он начал рассылать в 1978 году. Как правило, они рассылались случайным людям, однако связанным или с университетами, или с авиакомпаниями (отсюда появившееся в прессе прозвище Унабомбер - University and airline bomber). Первый человек погиб в результате взрыва полученной по почте бомбы в 1985 году, еще двое - в 1994-1995. Среди тех, кто был ранен, был и президент авиакомпании United Airlines.
В апреле 1995 года Качинский отправил в газету New York Times письмо, в котором потребовал публикации манифеста с изложением его идей. По рекомендации ФБР манифест «Индустриальное общество и его будущее» с изложением радикальных анархистских и неолуддистских мотивов был опубликован. Публикация эссе позволила выйти на след Унабомбера, утверждается, что важную роль в установлении его личности сыграл брат Качинского. 3 апреля 1996 года около 40 агентов ФБР арестовали его в Монтане.
Адвокаты Унабомбера на суде пытались доказать его невменяемость - но сам он настаивал, что действовал в здравом уме, хотя признание его вменяемым и виновным грозило ему смертной казнью. В конце концов он был приговорен к восьми пожизненным заключениям без возможности досрочного освобождения. В тюрьме Качинский продолжал писать эссе и вел активную переписку.
В Чечне кадыровцы удерживают подданного Великобритании – ему вменяют взрыв в 2009 году
К похищенному в Чечне уроженцу республики Магомеду Абубакарову, имеющему, помимо российского, гражданство Великобритании, больше недели не допускают нанятого родственниками адвоката. Силовики под пытками требуют от Абубакарова признаться в причастности к взрыву 14-летней давности, сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на свои источники.
Абубакарова пытают сотрудники Курчалоевского отдела полиции, пишут правозащитники. По их данным, силовики требуют от него взять на себя взрыв, который произошел в 2009 году недалеко от военной части 6779 в Урус-Мартане. Тогда один военный погиб, а двое были ранены.
Вместе с Абубакаровым в нелегальной тюрьме удерживают еще одного уроженца республики – предпринимателя Умара Масаева. Его также обвиняют в причастности ко взрыву в 2009 году. Масаев, как следует из сообщения «Мемориала», был похищен 31 мая. Тогда сотрудники ОМВД по Курчалоевскому району пришли в дом его семьи, сначала они забрали его младшего брата Ибрагима. На следующий день в отдел пришел сам Умар Масаев – его родственника тогда отпустили, его самого удерживают до сих пор.
В тот же день был похищен Магомед Абубакаров. Он приехал из Великобритании в Чечню, чтобы навестить родственников. Около 23 часов полицейские, назвавшиеся сотрудниками Курчалоевского РОВД, забрали его из дома родственников под предлогом проверки его телефона, с тех пор о его судьбе нет известий.
Родственники Абубакарова обратились в Следственный комитет и в прокуратуру, также о случившемся уведомили МИД Великобритании. Семьи похищенных не прибегали к помощи правозащитников, так как опасаются усугубить их положение, пишет «Мемориал».
- Силовики похищали Абубакарова еще в 2009 году – тогда его под пытками заставляли взять на себя взрыв у военной части. 18-летнего Абубакарова тогда осудили по статье о пособничестве незаконному вооруженному формированию, он получил год и три месяца. При этом вдова убитого при взрыве подполковника Виктора Юдакова обращалась к президенту Дмитрию Медведеву, указывая на отсутствие у Абубакарова мотива для преступления. Она обвиняла в нем командира части.
- После получения гражданства Великобритании Абубакаров неоднократно посещал республику, проблем с правоохранительными органами у него не возникало.
- 19 мая сотрудники 2-го полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне похитили племянников главы правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева. Одного из них впоследствии отпустили, другого, Хусейна Закаева, по состоянию на 25 мая продолжали удерживать.
- Уроженца Чечни Идриса Арсамикова задержали в аэропорту Домодедово в ночь с 15 на 16 февраля и передали чеченским полицейским, которые увезли его в неизвестном направлении. Арсамиков более года назад приехал на похороны отца из Нидерландов, куда эмигрировал после задержания и пыток в Чечне из-за связи с мужчиной. Чеченские силовики забрали российский загранпаспорт и другие документы Арсамикова, в том числе выданные властями Нидерландов. В Чечне его неоднократно подвергали пыткам. В мае управление Следственного комитета по Чечне отказало в возбуждении уголовного дела в связи с похищением Арсамикова. В настоящее время его судьба неизвестна.
Киев: уже 20 стран официально поддержали вступление Украины в НАТО
Число государств, которые официально поддержали вступление Украины в НАТО, достигло 20. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Он указал на подписанную в субботу во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо канадско-украинскую декларацию, в которой говорится, что Оттава официально поддерживает вступление Украины в НАТО, «как только это позволят условия». Жовква отметил, что эта формулировка является сильнейшей среди всех стран «Группы семи» (G7), которые одновременно являются членами НАТО (не входит в союз Япония - РС).
Ранее Украина подписала совместные декларации с еще 19 государствами Североатлантического союза. Во всех говорится о поддержке вступления Украины в НАТО, но формулировки несколько отличаются. В частности, в документах, подписанных с Италией, Германией и Францией говорится лишь, что Украина вступит в НАТО в будущем. Другие страны, в частности Польша и страны Балтии, высказываются более определенно и призывают двигаться к скорейшему принятию Украины в союз. Всего в НАТО сейчас 31 страна.
В Вильнюсе в июле пройдет саммит НАТО, на котором, как ожидается, будут обсуждаться перспективы присоединения Украины к Североатлантическому союзу. Власти Украины, признавая, что во время войны страны с Россией ее вступление в НАТО вряд ли возможно, добиваются от НАТО четких гарантий принятия Украины после завершения войны и разработки алгоритма ее вступления в союз.
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в субботу высказал уверенность в том, что такой алгоритм на саммите будет создан. «Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате», - сказал Гаврилов. Официально представители НАТО это пока не подтверждали и не отрицали.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно ее вступления в НАТО.
Против присоединения Украины к НАТО резко возражает Россия, называя стремление Киева к вступлению в союз угрозой и одной из причин начала так называемой специальной военной операции, то есть широкомасштабного вторжения в Украину. В НАТО заявляют, что у России нет право вето на прием в Североатлантический союз новых членов.
Зеленский: Идут контрнаступательные действия, все настроены позитивно
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прокомментировал сообщения многочисленных СМИ и утверждения президента России Владимира Путина о том, что украинские войска в последние дни начали наступление.
«В Украине ведутся определенные оборонительные и контрнаступательные действия, на какой стадии - я не буду говорить детально», - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По словам Зеленского, он ежедневно находится на связи с украинскими военачальниками, и все они «настроены позитивно». «Так Путину и передайте» - сказал он, призвав верить не сообщениям телеграм-каналов и российскому президенту, а украинским военным.
Официально Генштаб Украины не сообщал о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы. Из слов Зеленского также не следует, что речь идет именно о начале наступления с решительными целями, а не о тактических наступательных маневрах. Президент Украины сказал, что события, связанные с контрнаступлением, «все мы обязательно почувствуем». «Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось» - резюмировал украинский президент.
Зеленский не сказал, на каких направлениях проводятся контрнаступательные действия. В последние дни прежде всего российские источники, но и ряд западных СМИ, сообщал о тяжелых боях в Запорожской области. В Москве эти бои назвали тем самым украинским контрнаступлением, причем заявили о его провале. Дважды на эту тему высказывался министр обороны Сергей Шойгу, а в пятницу - президент Владимир Путин, который как правило не комментирует ход боевых действий.
Минобороны России и провоенные блогеры активно публикуют фото и видео, сделанные, как утверждается, в ходе боев, на которых запечатлена подбитая техника, включая поставленные Украине странами Запада танки и бронированные машины. Американский Институт изучения войны в своей ежедневной сводке отмечает, что украинские войска ведут наступательные операции в Запорожской области и очевидно теряют технику в боях, однако сам по себе этот факт не может служить показателем успеха или провала наступления. Отмечается также, что большая часть этой техники может быть отремонтирована, а ее экипажи, как правило, остаются в живых.
Не комментируя события на Запорожском направлении, украинские военные заявляют об успешном ходе наступления под Бахмутом, где российские военные постепенно теряют позиции к северу и югу от города.
Мдинарадзе назвал протест студентов последствием ЛГБТ-пропаганды
Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе говорит о связи студентов ТГУ, забросавших председателя «Грузинкой мечты» рублями и ЛГБТ-пропагандой.
Своими размышлениями на эту тему он решил поделиться с журналистами и начал с заявления о том, что «недавние исследования» доказывают, что «ЛГБТ-пропаганда – это что-то очень плохое», пишет SOVA.
«Сегодня это в тренде, ЛГБТ-пропаганда вошла в моду. Никто не нарушает и не ограничивает ничьих прав, но когда речь заходит о том, что кто-то пытается сделать трендом ЛГБТ-пропаганду, посмотрите последние исследования, к каким результатам это привело».
Мдинарадзе не уточняет, о каких исследованиях идет речь, но утверждает, что согласно статистике, 22% 20-летних молодых людей в США и 18-25-летних во Франции идентифицируют себя как представителей сексуальных меньшинств:
«В предыдущем поколении это число во Франции составляло максимум 10%. ЛГБТ-пропаганда – это что-то очень плохое, вот что показали результаты исследования. Мы должны противостоять этому открыто», - сказал Мдинарадзе.
На вопрос журналистов, в чем связь между сексуальной ориентацией и студенческим протестом, член «Грузинской мечты» ответил, что политические партии используют представителей сексуальных меньшинств как «политическое оружие», а сегодняшний протест - «часть этого плана».
По логике Мдинарадзе студенты, забросавшие Ираклия Кобахидзе рублями, «специально позиционируют себя визуально (как часть ЛГБТ-сообщества)», чтобы в случае физической конфронтации «представить себя угнетенными»: «Это какая-то грязная кампания, организованная ЛГБТ-пропагандистами, якобы антироссийская», - заключил политик.
Софья Сапега после помилования Лукашенко улетела в Таиланд
Помилованная Александром Лукашенко россиянка Софья Сапега находится в Таиланде. Об этом в интервью изданию PrimaMedia сообщил отец Сапеги Андрей. По его словам, он договорился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко о «передышке».
Андрей Сапега также отметил, что он и дочь собираются вернуться в Россию летом.
По словам отца, ключевую роль в освобождении дочери сыграл его друг Жан Кузнецов, министр спорта Приморского края и крестный Софьи Сапеги. Кузнецов помог связаться с губернатором региона, а тот в свою очередь связался с Лукашенко.
Андрей Сапега также отметил, что настаивал на прекращении общения дочери с ее другом бывшим редактором белорусского оппозиционного телегам-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Отец Сапеги уточнил, что не знал по совместной поездке дочери с Протасевичем в Грецию до принудительной посадки самолета в Минске.
Комментируя уголовное преследование Сапеги, отец рассказал, что в деле числились 200-300 пострадавших. Ущерб им компенсирован.
Андрей Сапега отверг сообщения о том, что его он и дочь имеют какие-либо политические обязательства перед руководством Приморского края.
- Софья Сапега была задержана в конце мая 2021 года. Белорусский суд приговорил ее к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилия или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел.
- Роман Протасевич, проходивший по одному делу с Сапегой, был признан виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. 22 мая Протасевич также получил помилование от Лукашенко.
- После задержания Протасевич стал давать белорусским государственным СМИ интервью, в которых критиковал своих бывших соратников.
Ираклий Кобахидзе: информация о пребывании «кадыровцев» в Грузии - ложь
«Подтверждено, что распространенная информация о посещении «кадыровцами» Грузии была ложью, простым фейком», - сказал журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, впрочем, не уточнил, кто и когда подтвердил эту информацию.
«Присутствие каких-либо «кадыровцев» в Грузии не было зафиксировано. Распространялась ложь, в том числе фотографии людей с оружием, которые совершенно не связаны с тем периодом, когда эти автомобили были замечены в Грузии.
С помощью таких фейков пытаются создать проблемы стране, что неправильно, это действия против государства. Нельзя с помощью такой лжи бороться с собственным государством», - цитирует Кобахидзе SOVA.
Волонтеры: на левом берегу Днепра пропали без вести сотни человек
В Херсонской области неизвестна судьба 374 человек с затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территорий на левом берегу Днепра, подконтрольном России. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на волонтеров. По их словам, трое из этого числа, вероятно, погибли
Доступ в крупнейший затопленный населенный пункт, город Алешки, для волонтеров затруднен. На въезде в город стоит блокпост, где нужно показывать пропуск, который дают сотрудникам МЧС и провоенным волонтерам. Остальные могут попасть в Алешки только по воде, утверждают очевидцы.
Координатор волонтеров рассказала, что в базе остаются более 1700 заявок на эвакуацию. Каждая заявка как правило касается нескольких человек.
По данным МВД Украины, на 10 июня в результате катастрофы на ГЭС 27 человек считаются пропавшими без вести. Погибли пятеро. В зоне затопления в Херсонской области оказались почти 50 населенных пунктов, из них больше 30 – на подконтрольной Киеву территории. Эвакуированы более двух с половиной тысяч человек.
Больше 30 населенных пунктов подтоплены в Николаевской области. Оттуда эвакуированы около тысячи жителей.
Обрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Москва и Киев обвиняют в случившемся друг друга.
Источники американских СМИ в американской разведке подозревают, что за разрушением плотины стоит Россия, но не обладают достаточными доказательствами этому. Спутники США, по данным журналистов, в ночь на 6 июня зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС. Допускается, что он мог быть непреднамеренным.
Еще одна версия случившегося – естественное разрушение плотины вследствие прежних обстрелов и недобросовестного обслуживания ГЭС Россией, которая контролировала ее и не снизила слишком высокий уровень воды в водохранилище.
«Укргидроэнерго» сообщило, что Каховское водохранилище уже потеряло более трети воды. Уровень воды в районе Никополя на утро субботы по сравнению с пятницей упал на метр и составляет 10,5 метров.
Премьер-министр Канады прибыл в Киев с необъявленным визитом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters.
Вместе с Трюдо прилетела глава канадского Минфина Христя Фриланд.
Свой визит Трюдо начал с посещения Михайловской площади и расположенного там мемориала памяти защитников Украины. Премьер Канады возложил венок.
Трюдо планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Предполагается, что они обсудят поддержку Киева со стороны Оттавы, включая восстановление Украины.
Это второй визит Трюдо с начала войны России против Украины. Прошлый раз канадский премьер посещал Киев в мае прошлого года. В мае этого года Трюдо и Зеленский встречались в Хиросиме на полях саммита «Группы семи».
В Канаде проживает одна из крупнейших украинских диаспор. С начала войны Оттава поставляет Киеву вооружения, оказывает финансовую и гуманитарную помощь.
Суд признал увольнение членов «Лело» из сакребуло Ткибули политической дискриминацией
Члены партии «Лело» выиграли иск против городского собрания Ткибули. Суд первой инстанции признал увольнение братьев Лаши и Лери Бочоришвили с занимаемых должностей в ткибульском сакребуло политической дискриминацией и нарушением прав трудящихся. Об этом журналистам рассказал генсек «Лело» Ираклий Купрадзе:
«Ровно год назад, мы говорили, что политические лидеры «Лело» подвергаются преследованиям в регионах, что их притесняют в государственных службах. Сегодня суд первой инстанции решил, что имела место политическая дискриминация, местные власти «Грузинской мечты» грубо нарушали их права и мы сообщаем вам об этой победе. Мы рассказываем это, потому что наших лидеров преследуют по всей стране за то, что они оппозиционеры…
Как мы говорили и раньше, мы будем защищать любого человека, будь он сторонник «Лело» или нет, всегда будем на его стороне, пока не будет установлена истина. Я призываю всех, кого притесняют в госучреждениях за то, что они желают видеть в стране независимые, сильные и свободные государственные учреждения, свяжитесь с нами, мы будем на постоянной связи с вами, и вы обязательно победите», - сказал Ираклий Купрадзе.
Студенты ТГУ забросали председателя «Грузинской мечты» рублями
Ираклий Кобахидзе читал лекцию по Конституции в Тбилисском госуниверситете им. И. Джавахишвили, а после выхода из аудитории студенты забросали председателя правящей партии распечатанными рублями, сообщает SOVA.
Учащиеся ТГУ все чаще сопровождают Кобахидзе подобными акциями-перформансами, с момента как «Грузинская мечта» и ее председатель поддержали провалившийся закон «об иноагентах».
11 марта студенты планировали акцию протеста, о чем заранее проинформировали общественность, однако в тот день Кобахидзе отменил свою лекцию.
Переговоры Шольц-Гарибашвили в Берлине: кто что сказал
Перспективы получения Грузией статуса кандидата в ЕС обсудили на встрече в Берлине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
По сообщению пресс-службы правительства Грузии, Гарибашвили проинформировал Шольца «о значительном прогрессе в реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии» для получения статуса кандидата».
«У меня была очень хорошая встреча с канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем. Беседа коснулась прогресса, достигнутого Грузией в процессе вступления в Европейский союз, и необходимости дальнейшего укрепления очень хорошего партнерства между нашими странами. Мы благодарим Германию за твердую поддержку Грузии на пути интеграции в ЕС. Мы верим, что эти отношения будут укрепляться благодаря тому важному прогрессу, которого уже добилась Грузия», – написал премьер–министр в Twitter.
Пресс-служба правительства Германии со своей стороны сообщила, что Шольц, выразив поддержку Грузии, одновременно призвал ускорить реформы, необходимые для получения статуса кандидата, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Канцлер подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути к ЕС, и призвал правительство Грузии предпринять необходимые шаги по реформированию. Рекомендации Комиссии ЕС указывают путь к статусу кандидата. Он призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Шольц говорил о расширении многопланового сотрудничества с Грузией, а также «текущих вопросах безопасности и европейской политики, а также о далеко идущих последствиях агрессивной войны РФ в Украине». Канцлер подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ.
Российская армия атаковала военный аэродром в Миргороде
В ночь на субботу российские военные обстреляли военный аэродром Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили местные власти. Повреждены техника, инфраструктура и несколько частных зданий вблизи аэродрома.
Атака, как утверждается, велась ракетами «Искандер» и дронами «Шахед» иранского производства. Возник пожар. Убитый и раненых нет, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Специалисты устраняют последствия обстрела и перевозят уцелевшую технику в безопасные места.
Ранее стало известно, что в Одессе в результате ночной атаки беспилотниками погибли три человека, 26 получили ранения.
Кроме того, дроны атаковали Николаевскую область.
В свою очередь назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударах украинской армии по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных в результате обрушения Каховской ГЭС территорий региона. По словам Сальдо, в результате атаки ракетами Storm Shadow погиб один человек. Украинские СМИ пишут, что был атакован отель, в котором могли находиться российские военные.
В Херсоне, по данным украинских властей, при обстреле ранения получили два волонтера, которые помогали пострадавшим от наводнения.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом были сбиты баллистические ракеты. Сведений об убитых и раненых не поступало.
Каладзе: Предприняты конкретные шаги, чтобы в декабре страна получила статус
«На встречах высокого уровня, подчеркивается, насколько важен для Грузии процесс евроинтеграции», - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя состоявшуюся встречу премьер-министра Грузии с канцлером Германии.
«Вы видите, что в последние дни Ираклий Гарибашвили активно использует все международные платформы, чтобы сказать нашим друзьям, обществу, насколько важна для нас европейская интеграция и как сложно пройти этот путь, в этом нашему народу нужна поддержка», - сказал градоначальник.
При этом Каладзе отметил, что Грузия уже осуществила на этом пути важнейшие реформы.
«Если какая-либо страна и заслуживала получения статуса, так это Грузия. Нам дали путеводитель из 12 пунктов и сейчас полная готовность, предприняты конкретные шаги для того, чтобы данный план был полностью выполнен и в декабре страна получила статус», - отметил Каха Каладзе.
На ракетном заводе в Анкаре произошел взрыв
В столице Турции – Анкаре – произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ.
По информации Минобороны Турции, погибли пятеро рабочих. Местные СМИ сообщают также о «множестве пострадавших». По факту взрыва начато расследование.
Предприятие находится в районе Эльмадаг вдали от жилых кварталов. Очевидцы утверждают, что они сначала услышали звук взрыва, а затем увидели дым над заводом. CNN сообщает, что огонь удалось локализовать.
Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что взрыв могла вызвать химическая реакция при производстве динамита, но официальные заявления о причинах случившегося будут сделаны позднее.
В Одессе из-за атаки дронов погибли три человека
В Одессе из-за российской атаки беспилотниками погибли три человека, 26 получили ранения.
Согласно сообщению украинского оперативного командования «Юг», ночью Россия атаковала Одесскую область дронами «Шахед». Все они были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны. В результате взрыва одного из беспилотников возле многоэтажного дома образовалась воронка, в нескольких домах выбило стекла. Обломки попали в квартиру, в ней возник пожар.
По информации Сил обороны юга Украины, над Одесской областью сбили восемь «Шахедов». Среди раненых – трое детей и беременная женщина.
Также дроны атаковали Николаевскую область, сообщили в украинском оперативном командовании. Всего ночная тревога звучала более чем в десяти украинских областях, а также в Киеве.
Назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных территорий региона. По его словам, в результате атак погибла женщина. В ударах он обвинил «заокеанских военных преступников» и «киевский режим».
Также глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром были сбиты баллистические ракеты, запущенные украинской армией. По его словам, жертв и пострадавших нет.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу июня 2023 года в результате боевых действий погибли 8983 мирных жителя, 15 442 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
На пляжи Одессы выносит обломки домов и мусор из-под Херсона
Потоки воды, вызванные разрушением плотины Каховской ГЭС, вышли в Черное море и достигли Одесской области. Как сообщают местные каналы, на берега и пляжи волны выносят смытые части домов, мусор, бытовую технику и мебель. Также на побережье замечены прибитые течением мины, смытые с минных полей в Херсонской области.
Одесское издание «Думская» публикует фотографии и видео прибитых к берегу кустов и деревьев, газовых баллонов, холодильников, диванов и стульев. На пляж Черноморска волны вынесли разрушенный сельский туалет. Сообщается о значительном загрязнении морской воды.
Наибольшее беспокойство у жителей вызывают разнообразные мины, которые тоже были вынесены водой с размытых берегов Днепра ниже Каховской ГЭС. Местные СМИ считают, что количество уплывших в море противопехотных, противодесантных и прочих мин может исчисляться тысячами.
По словам военного корреспондента «Думской» Григория Ак-Мурзы, большая часть мин, смытых водой – это различные противопехотные боеприпасы, в основном типа ПМН («противопехотная мина нажимная»), ПМН-2, ПМН-3 и ПМН-4. У всех них герметичный пластиковый корпус и значительная плавучесть. Также берега и дельта Днепра в зоне затопления были минированы минами ПФМ-1 и ПФМ-1с, прозванными за характерную форму «лепестками». Они тоже пластиковые и легко разносятся водой.
Местные жители своими силами стараются очищать побережье от мусора. Власти призывают их быть осторожными и в случае обнаружения мин и других опасных предметов связываться с военными.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – подконтрольный России левый берег. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплено более 50 населенных пунктов.
- Экологи предупреждают, что в затопившую Херсонскую область воду, помимо бытового мусора и отходов канализации, попало множество вредных веществ. Вода размыла кладбища и скотомогильники. В нее попали бензин и дизельное топливо со смытых бензоколонок, машинное масло и мазут из разрушенного машинного зала Каховской ГЭС, скапливавшиеся на дне Днепра токсичные промышленные отходы, трупы погибших животных. Все это может в ближайшее время привести к экологической катастрофе.
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