В Грузии вводится запрет на суррогатное материнство для иностранцев

Иностранцы больше не смогут воспользоваться услугами суррогатного материнства в Грузии. Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, соответствующий законопроект уже направлен в парламент страны.

Гарибашвили отметил, что этот «сложный» вопрос волнует общество, поскольку связан с безопасностью граждан Грузии и ее имиджем. Глава правительства сообщил, что ранее был создан Совет по вопросам демографии, на котором обсуждалась и тема суррогатного материнства.

«Вы знаете, что иностранные граждане превратили этот вопрос в бизнес, и в последние годы вообще нет никакой регуляции этого вопроса. Нами изучены примеры европейских стран. Я хотел бы привести примеры: в таких развитых странах, как Франция, Германия, Испания, Швейцария, Швеция, Финляндия, Италия, Литва, Эстония — и я не буду продолжать — суррогатное материнство полностью запрещено. Однако в некоторых странах действует гибридная модель — это Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Наша мысль состоит в том, чтобы разрешить учитывать только желание наших граждан. Простите за грубое выражение, но в действительности «заказ» размещается напрямую в виде рекламы на сайтах. Нашим женщинам предлагают «прибыльный бизнес». А потом никто не знает, куда и кто увозит с собой рожденных в Грузии детей», — отметил Гарибашвили.

Также премьер подчеркнул, что «есть сведения о том, что и однополые пары тоже могут вывозить детей, рожденных здесь, и это может вызвать массу проблем».

Правительство Грузии надеется, что законодательный орган поддержит эту инициативу, пишет SOVA.

«Это необходимо регулировать. Повторяю, это будет разрешено только нашим гражданам — гражданам Грузии. Я знаю, что есть много людей, у которых нет детей, поэтому они прибегают к методу суррогатного материнства, и, конечно, это должно быть разрешено им, нашим гражданам, в самой Грузии. Конечно, это поможет демографии, и в целом, я думаю, мы должны оставить эту возможность нашим гражданам», — сообщил Ираклий Гарибашвили.