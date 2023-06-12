Глава МИД Швеции: Мы поддерживаем предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС

«Швеция поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС», - заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём на пресс-конференции в Польше.

«Мы совместно поддерживаем стремление Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года. Мы хотим, чтобы Грузия использовала свой шанс и стала страной-кандидатом», - заявил он.

Дипломат не исключает, что Швеция окажет помощь Украине в случае необходимости.

«Мы не исключаем какой-либо помощи Украине в будущем. Мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит решающую победу над Россией на поле боя, что является единственным способом положить конец этой войне», - говорит Тобиас Боллстрём.

Кроме того, министр иностранных дел Швеции рассказал об 11-м пакете санкций против России и отметил, что работа по этой теме еще продолжается. 11-й пакет содержит не только новые санкции, но и меры по исправлению недостатков предыдущих санкций, что предполагает недопущение использования способов обхода ограничений, пишет Общественный вещатель Грузии.