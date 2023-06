Глава МИД Швеции: Мы поддерживаем предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Послы ЕС не сделали публичных заявлений после двухчасовой встречи с премьер-министром Грузии.

Посол Евросоюза Павел Герчинский, направляясь к автомобилю, на просьбу журналистов прокомментировать встречу с Ираклием Гарибашвили заявил: «Я прошу прощения, это был частный ужин. Прошу прощения…» (I am really sorry, it was a private dinner…)», - отметил дипломат.

Главный дипломат ЕС в Грузии до встречи с главой правительства страны подтвердил, что по инициативе Ираклия Гарибашвили представители 27 стран ЕС - дипломатическое сообщество - приглашены на встречу.

Аудиенция с послами проходила после возвращения премьера Грузии из Берлина, где Гарибашвили провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет SOVA.

Как сообщает немецкое правительство, от Тбилиси потребовали «оперативно и с максимальной решительностью» приложить усилия для выполнения 12-ти рекомендаций Еврокомиссии.

Кроме того, посол Литвы в Грузии заявлял ранее, что месседжи премьера «непонятны» и выражал желание уточнить их, услышав больше, чем было сказано.