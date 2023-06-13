Премьер Грузии отправился с визитом в Брюссель

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с визитом в Бельгию, где завтра, 14 июня запланирована серия встреч на двустороннем уровне.

Как сообщила пресс-служба администрации правительства, Гарибашвили выступит на приеме, посвященном крупнейшему фестивалю культуры Europalia под патронажем королевской семьи.

Кроме того, стало известно, что Гарибашвили проведет переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Подробности не сообщаются.

Ранее Гарибашвили посетил Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кроме того, в Тбилиси он провел рабочий ужин с послами 27 стран ЕС, на котором обсуждалась динамика выполнения Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии.

Напомним, что до конца года станет известно, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в ЕС. Ранее Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове.