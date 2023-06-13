Выставка «Пленительный край» русских художников, работавших в Абхазии в первой и второй половине XX века, открылась 9 июня в Центральном выставочном зале в Сухуме. Картины представлены из собраний Национальной картинной галереи Абхазии и частных коллекций. На экспозиции выставлены работы, которые имеют повреждения. Это напоминание о проблеме условий хранения картин, которую долгие годы не решают чиновники. Это первая летняя выставка в этом году. Как отметила куратор экспозиции, директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия, по счастливой случайности год назад также 9 июня здесь состоялось открытие выставки русских художников. В этом году тема остается та же, но работы представлены новые.

В первые десятилетия XX века плеяда известных русских художников внесла существенный вклад в развитие профессионального изобразительного искусства Абхазии. В эти годы приезжают и работают известные художники. На выставке представлены 35 картин – живопись, графика русских художников: Валентина Контарева, Варвары Бубновой, Ольги Брендель, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Александра Семенцова, Веры Ершовой и других.

«Пленительный край» – это выставка о том, как для русских художников в 1920-е, 1930-е, 1940-е годы, тех, кто приехал в Абхазию, Абхазия стала не только местом географического пребывания, она стала для них, во-первых, творческим неиссякаемым источником. Во-вторых, они сыграли очень важную роль в формировании профессиональной среды, художественной среды, это касается и училища, это касается и общественных организаций. Вообще, конечно, эта выставка о любви, о любви к тому месту, где они жили и работали», – отметила на презентации Эльвира Арсалия. Абхазский период оказался необыкновенно плодотворным в творческой судьбе русских художников. Арсалия подчеркнула, что особенно важны и интересны абхазские мотивы их картин: «Знаменитый русский художник Василий Шухаев, член объединения «Мир искусства», в 1960-е годы он создает прекрасную серия «Нартский эпос». Евгений Котляров во второй половине XX века, и тем не менее это тема махаджирства. То есть русские художники, которые имели за плечами русскую, европейскую художественную традицию, в Абхазии они прониклись ее темой, культурой, историей». Директор Национальной картинной галереи Абхазии, искусствовед Сурам Сакания уточнил, что на экспозиции выставлены несколько работ, которые имеют повреждения. И сделано это осознанно, чтобы посетители выставки увидели, что в Абхазии есть картины, которые портятся.

«За двадцать лет просьбами, письмами, всевозможными документами мы не смогли открыть глаза нашим чиновникам, и у нас нет картинной галереи, точно так же, как нет места для достойного хранения. Поэтому мы сегодня их выставили, чтобы вы сами могли убедиться, что картины хранятся в ненадлежащем, так скажем, помещении».

В интервью «Эху Кавказа» Сурам Сакания отметил, что каждая работа ценна своей эпохой, красотой и своим изяществом. Он рассказал о некоторых интересных фактах. На выставке представлены работы художницы Варвары Бубновой: графика, живопись. На одной из них – «Эвкалипты» – изображен фрагмент Сухума. «Это говорит о том, что она, когда вернулась в СССР (из Японии), изъявила жить в Абхазии и по-своему постаралась вписаться в художественную жизнь искусства Абхазии. И она имела своих учеников», – рассказал искусствовед.

Евгений Котляров – один из первых художников, кто начал изображать историческую тему махаджирства. И у него это получилось, говорит Сакания. По словам эксперта, картина «Махаджиры» (1970-80-е гг.) – очень трогательная. Художник сумел запечатлеть скорбь абхазского народа.

На выставке впервые представлена картина Веры Ершовой «Сатаней Гуаща», 1963 года. Сакания подчеркнул, что это пример того, как в искусстве начали появляться мифические элементы Нартского эпоса. Одна из ярких работ экспозиции – «Виноградари» знаменитой художницы Ольги Брендель. «Люди довольные, после сбора урожая или очередного сбора урожая, идут домой. И такое ощущение, что они еще и попевают, наверное, под настроение», – предположил Сакания.

Художник Тимур Цвижба считает, что такого рода выставки необходимо организовывать постоянно, чтобы напоминать о том, что в Абхазии создавали великие люди. Однако его огорчает плачевное состояние некоторых работ. Он подчеркнул, что нужно решать вопрос хранилища, чтобы сохранить эти работы. «Надо спасать эти картины! Это же наше достояние, это наша история в конце концов!» – воскликнул художник.