Абхазские ученые изучают феномен долгожительства с 2017 года. Из-за пандемии коронавируса широкомасштабное исследование было приостановлено, но в этом году работы возобновились. Заведующая лабораторией биохимических исследований Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТа) Лариса Ахуба рассказала «Эху Кавказа» о деталях проекта.

– Лариса Отаровна, расскажите о проекте, который идет уже несколько лет. Он был приостановлен из-за COVID-19, но сейчас вы возобновили работу.

До COVID-19 мы ездили в более расширенном составе – с нами ездили терапевт, невролог, психолог. Сейчас мы потихоньку возобновляем восстановление этой большой бригады

– Эта тема понятно, почему актуальна для Абхазии. Это регион, который считается признанным для активного долголетия. Изучался он много раз с этой точки зрения, поэтому из-за того, что очень много лет не проводилось никаких исследований, те, которые проводились ранее, их результаты не все были переданы местным специалистам. Эта область показалась нам весьма актуальной. Она была предложена для широкомасштабного исследования нашим директором Зурабом Ясоновичем Миквабия, хотя это были работы в этой области. Была защищена кандидатская работа Теоны Каландия, но широкомасштабного обследования долгожителей не проводилось много десятилетий в Абхазии. Мы решили начать впервые с использованием всех наших возможностей и средств, с участием местных специалистов. На базе нашего института НИИЭПиТа и с привлечением специалистов, медиков нашей республики. До COVID-19 мы ездили в более расширенном составе – с нами ездили терапевт, невролог, психолог. Сейчас мы потихоньку возобновляем восстановление этой большой бригады. Пока мы занимаемся лабораторными, инструментальными методами обследования. И к нам подключилась доктор Астанда Отаровна Осия, кардиолог. Мы обследуем долгожителей, это люди старше 90 лет. У нас есть долгожители, которых мы обследуем уже не первый раз. Это люди, которым уже 100 лет. Каждые два-три года мы обследуем некоторых пациентов и следим уже в динамике за их состоянием.

– Вы можете рассказать, в чем феномен абхазского долгожительства?

– Мы обследуем не только абхазов. У нас долгожители и других национальностей. И их приблизительно столько же, сколько абхазов. У нас готовятся диссертации, и говорить, что есть какой-то один ответ на этот вопрос, в чем феномен, конечно, будет некомпетентно, потому что с точки зрения генетики найдены какие-то особенности, с точки зрения биохимических обменов найдены особенности. Большое внимание уделяется социоаспектам и доступности медицины.

– Сколько всего в Абхазии долгожителей?

Мы пытаемся составить собственные списки, и даже соцсети привлекаем к тому, чтобы найти людей, которые старше 90 лет

– Точные цифры я вам сказать не могу, потому что такая статистика не ведется, сколько людей старше 90 лет. Поэтому мы совместно с Министерством соцобеспечения и демографической политики РА совместно с руководителями районов пытаемся составить собственные списки, и даже соцсети привлекаем к тому, чтобы найти людей, которые старше 90 лет, и они согласны участвовать в этом обследовании. На данном этапе по городу Сухуму у нас практически каждую неделю осуществляется выезд к людям старше 90 лет. И все это происходит через такие знакомства, контакты, через наших докторов, к которым обращаются эти пациенты.

– Приблизительно по вашим спискам сколько человек?

– Нет такого списка. Я отвечаю за какой-то район, допустим, Очамчырский, какое-то количество деревень, я насчитываю порядка 20-30 человек, допустим, село Члоу, но при этом не все эти люди проживают по месту прописки. В этих списках очень часто указаны люди, которых уже нет в живых, потому что мы получаем списки за прошлый год, а они их обновляют в конце года. То есть это достаточно сложный вопрос, и я думаю, что в Абхазии нет человека, который ответит на него.

– Сколько человек участвует в вашем исследовании?

– Постоянно в нем никто не участвует. Мы приехали, обследовали человека и уехали.

– На чем вы акцентируете внимание?

– Это широкомасштабное исследование. Оно включает в себя большой спектр – от проверки памяти, микроциркуляции до колоссального количества лабораторных исследований, включающих в себя общий анализ, генетику, коагулограмму. Это связано с тем, что участвует большое число специалистов, поэтому оно широкомасштабное и того уровня, которого не было проведено никогда в этой области.

– По предварительным данным исследования, какие-то выводы можно сделать, что все-таки влияет на долголетие людей?

Востребованность человека в семейной среде, востребованность в работе очень положительно влияет на продолжительность жизни, на активное долголетие

– Очень много факторов. Люди, с которыми мы общаемся, в основном ведут активный образ жизни. Многие из них живут в больших семьях, где к их мнению прислушиваются, их уважают, ценят. Это тоже влияет на продолжительность жизни людей, их востребованность. Мы недавно были у долгожителя, которому 91 год, и он еще работает. Востребованность человека в семейной среде, востребованность в работе очень положительно влияет на продолжительность жизни, на активное долголетие, потому мы говорим о том, что мы исследуем активное долголетие. Не просто продолжительность жизни для нас важна. Эти люди должны быть относительно здоровыми для того, чтобы говорить, что они активны в этой жизни.

– Сколько лет самому старшему человеку, с кем вы общались?

– 111 лет было, но лично я не выезжала на этот выезд. Я была у женщины, которой было 104 года. Удивительная была женщина. Мы ее на самом деле, наверное, даже утомили тем, что задавали много вопросов, заполняли с ней анкету. Когда мы уходили, она стала переживать, что нас ничем не угостили. И нас вернули и усадили за стол. Человек в таком возрасте все равно переживает за соблюдение каких-то правил гостеприимства. Все они очень доброжелательно настроены вообще к людям, то есть это тоже такая особенная черта. Практически мы не сталкиваемся с негативом от таких людей. В семьях атмосфера тоже очень доброжелательная.

– В основном долгожители живут в селах или городах?

– Пока исследование не закончилось, но, скорее всего, превалируют жители города.

– Когда вы планируете завершить исследование?

Количество необследованных долгожителей будет каждый год увеличиваться, поэтому мы будем стараться дойти до каждого

– Тема была запланирована на пять лет. Но в силу того, что COVID-19 нас откинул на несколько лет назад, тема будет продлена, но, скорее всего, будет продолжаться, я думаю, не один год, потому что она актуальна. Все вопросы раскрыть за год, за пять лет не получится, потому что во всем мире ведутся эти исследования. Вопрос продления жизни интересует людей уже не одно десятилетие. Я думаю, что общими усилиями мы максимальное количество долгожителей обследуем. Но у нас их с каждым годом становится больше в наших списках. Это радует. Количество необследованных долгожителей будет каждый год увеличиваться, поэтому мы будем стараться дойти до каждого.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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