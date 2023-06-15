Зурабишвили заявила о «перспективе для оккупированных территорий Грузии»

Президент Грузии не верит в возвращение оккупированных территорий страны военным путем. Об этом Саломе Зурабишвили заявила в интервью «Украинской правде».

Она считает, что «существует очень хороший выход и перспектива для оккупированных территорий Грузии». Это, по словам Зурабишвили, связано с предстоящей победой Украины в войне с Россией.

«Я убеждена, что Украина выиграет войну, полностью восстановив свой суверенитет на своей территории, и что она не оставит ни одного пути к замороженным конфликтам или подобным вещам; мы знаем из прошлого, что это значит.

И моя твердая позиция, которую я озвучиваю нашим европейским и американским партнерам, заключается в том, что в конце, в ходе мирных или любой другой формы переговоров, когда Украина решит, что она хочет сесть за стол переговоров, чтобы окончательно определить, что было бы победой на тот момент, в то время, я уверена, что в интересах всей Европы – попросить Россию покинуть все оккупированные территории.

По одной простой причине. И я говорю здесь не только как грузинка (конечно, я говорю как грузинка). Ведь если РФ не признает раз и навсегда, что она не может оккупировать территории своих соседей, меньших или больших, то Россия останется Россией. И через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет она снова начнет нечто подобное, поскольку это будет поддерживать ее имперские амбиции.

И я думаю, что если наши европейские и американские партнеры, когда они участвуют в этих переговорах, не навяжут это России, то через 15 лет они будут говорить то же самое, что говорят о войне 2008-го в Грузии, о ранних войнах, 1991-го, 1992-го, или о Крыме 2014-го: "Мы должны были знать, мы должны были быть более прямолинейными, мы должны были быть сильнее".

Это будет решающим моментом для европейской истории, для демократии, для свободы этого континента и для того, как будет выглядеть будущая Россия», – сказала она.

Зурабишвили говорит, что для Грузии «не существует военного варианта и нет второго фронта, который может помочь Украине».

Говоря о восстановлении прямых рейсов между Грузией и Россией и информации о возможном возобновлении железнодорожного сообщения, Зурабишвили отметила, что Москва «прощупывает», как далеко она может зайти в процессе сближения с Тбилиси. При этом она добавила, что «Грузия оккупирована и не может сама проводить политику противостояния, но она должна быть очень решительной».

«И любое отсутствие решительности побуждает Россию попытаться проверить, как далеко она может зайти. И это то, что мы видим. Итак, они попробовали с этими полетами. Теперь они, возможно, попробуют с железной дорогой. Они собираются попробовать и другие вещи. И я думаю, что очень важно, чтобы мы продемонстрировали нашу решительность», – отметила она.

Зурабишвили заявляет, что представляет «волю большинства грузинского народа», и никто «не должен пытаться играть с грузинским народом».