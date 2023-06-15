На днях сеть фаст-фудов «Макдональдс» оказалась в центре большого и шумного скандала: в ее ресторанах в меню для детей «Хеппи мил» проправительственные журналисты обнаружили нечто страшное – брошюру о личной жизни Элтона Джона.

Как известно, в последние месяцы «Грузинская мечта» долго пыталась найти себе новую нишу – так, чтобы и пророссийской не выглядеть, но при этом, в случае если к концу года Грузия не получит статус кандидата в ЕС, можно было бы найти оправдание для своей аудитории.

Поиски оказались недолгими и привели «мечтунов» в Будапешт, к главному смутьяну Евросоюза Виктору Орбану. Теперь «Грузинская мечта» – защитница морали, нравственности, традиционных ценностей. Разве это запрещено в Европе? Вот Венгрия защищает традиции и мораль, вот Польша, вполне респектабельный член ЕС, но там даже аборты запрещены. Вот Хорватия тоже подчеркивает в конституции, что брак – это союз мужчины и женщины...

При чем тут вообще Россия? Мы не хотим как Москва, мы хотим как Будапешт, Варшава и Загреб, разве это плохо?

11 лет «ГМ» у власти, и они никогда не интересовались ничем, кроме собственно этой самой власти и денег, и вдруг, за пару недель на них снизошло озарение, и они вспомнили про мораль и нравственность

Переобувание произошло так стремительно, что всерьез это могли воспринять лишь самые убежденные «мечтуны» – 11 лет «ГМ» у власти, и они никогда не интересовались ничем, кроме собственно этой самой власти и денег, и вдруг, за пару недель на них снизошло озарение, и они вспомнили про мораль и нравственность.

Понятно, что в новой ситуации «мечтуны» не могли пройти мимо неслыханной дерзости «Макдональдса» и не использовать ее в политических целях. Это тем более благородная задача, если учитывать, что владелец сети и его дочь не скрывают своих оппозиционных взглядов...

Крупнокалиберные «мечтатели» сделали ряд комментариев о неприемлемости «ЛГБТ-пропаганды», затем к ним присоединилась тяжелая артиллерия – патриархия, которая оценила появление в фаст-фуде брошюры об Элтоне Джоне как провокацию.

Что ж, мы часто слышим, что «большинство населения Грузии» придерживается дедовски-домостроевских взглядов на жизнь, что на самом деле процесс модернизации затронул лишь небольшую часть населения, а 80% – все еще там, где девушка должна носить платье до пят, а геев надо сжигать живьем.

Во время мартовских событий, когда на улицы высыпало большое количество разнообразной, разноцветной и разноликой молодежи, один русскоязычный ватно-мечтательский грузинский блогер написал что-то вроде «но это лишь малая часть, большинство грузин совсем не такие»...

Эти представления настолько укоренились, что почти все грузинские политические партии принимают их за данность и время от времени делают определенные реверансы в адрес такого «большинства», оправдывая это тем, что «мы же знаем, у нас народ такой, вот и приходится».

Розиция Церкви может похоронить любого политического деятеля или, наоборот, возвысить его до небес

Вишенкой на торте в этой картине традиционно-агрессивного большинства является высокий рейтинг Церкви – даже серьезные, маститые политологи, вполне современные и демократичные, считают, что без поповщины в Грузии невозможно быть у власти или вообще в политике, что позиция Церкви может похоронить любого политического деятеля или, наоборот, возвысить его до небес.

Что ж, вот он, момент истины. «Макдональдс» бросил вызов традиционалистам и позволил себе немыслимую дерзость – «ЛГБТ-пропаганду», да еще в отношении детей. Ничего святого...

Но что же происходит на самом деле? Народ возмущен, бойкотирует «Макдональдс», бьет витрины, пачкает стены ресторанов краской, то есть делает то, что делал бы любой другой народ с вышеописанными характеристиками?

Да ничего подобного. Рестораны сети все так же полны посетителей, никто не возмущается, нет толп, скандирующих «Мак, руки прочь от наших детей», «Не ходите дети, в «Макдональдс» гулять»... Вроде бы обошлось и без разбитых стекол, и даже вечные защитники чужой моральной чистоты, разного рода профессиональные борцуны с ЛГБТ-пропагандой никак не отреагировали на возмутительное нарушение норм грузинской традиционной морали.

Что ж, кому как, а для меня тут нет ничего неожиданного, и абсолютное безразличие общества к этому скандалу наглядно демонстрирует: большинству населения Грузии плевать на всю эту политизированную защиту морали и нравственности... Да, большинство грузин – гомофобы, и это факт, но их гомофобия – пассивная и поверхностная. Если их спросить, – да, геи не нравятся, но какое мне до них дело? Пусть живут, как хотят, лишь бы ко мне не приставали.

Попытка представить Грузию чем-то вроде Чечни или Дагестана бесконечно далека от реальности. На самом же деле, грузинский традиционализм, в особенности в политической обертке, – абсолютно маргинален

Попытка представить Грузию чем-то вроде Чечни или Дагестана бесконечно далека от реальности. На самом же деле, грузинский традиционализм, в особенности в политической обертке, – абсолютно маргинален, все эти страдания по поводу ЛГБТ-пропаганлы и защиты семейных ценностей всерьез воспринимает примерно 15% населения. Никакого консервативного большинства в Грузии нет уже лет как 20. Как и во всем мире, 70% по своим взглядам и убеждениям – не консерваторы и не либералы, а скорее обычные, нормальные обыватели, бюргеры. Они не любят геев, но в целом эта тема им безразлична, они верующие, но умеренно, для них церковь – это место ритуалов, но не школа жизни.

Большинство грузин с абсолютным безразличием смотрят на смертный бой местных традиционалистов и либералов и при этом ведут вполне себе среднеевропейский образ жизни.

Абсолютно оторван от реальности еще один аргумент – «ну, это в Тбилиси и крупных городах так, но в большинстве Грузии – совсем по-другому». Так вот, я вам скажу: Тбилиси и крупные города – это и есть Грузия, провинция умирает, из глухих грузинских городков после окончания школы уезжают целыми классами. Кого интересует, что думают где-нибудь в Зестафони или Адигени? Лет через 20 этих городков вообще не останется на карте мира. Не говоря уже о селах, которые стремительно пустеют, а оставшееся население стахановскими темпами спивается...

«Традиционное, консервативное религиозное большинство» – это фейк, следствие того, что местные политики не могут адекватно анализировать процессы, происходящие в стране. 90%-ный рейтинг ГПЦ – фейк, Церковь – это лишь министерство ритуалов, которое в реальности не влияет на образ жизни большинства граждан. Даже погромщики и ревнители общественной морали – и те купленные и организованные совместными усилиями поповщины и власти...

Я всегда считал, что все обстоит именно так. Не верите мне – сходите в ближайший «Мак».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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